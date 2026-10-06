Η finmid, εταιρεία embedded lending με έδρα το Βερολίνο, ανακοίνωσε νέα χρηματοδότηση ύψους €17 εκατ., καθώς διευρύνει τη δραστηριότητά της σε νέες κατηγορίες χρηματοδότησης και λανσάρει δύο σημαντικά προϊόντα μέσω των Bolt και Skroutz.

Η νέα επένδυση προέρχεται από τις Big Pi Ventures και Mainset, με τη συμμετοχή της Earlybird, και αποτελεί επέκταση του Series A. Με τη νέα άντληση κεφαλαίων, η συνολική χρηματοδότηση της finmid ανέρχεται πλέον σε €52 εκατ.

Η εταιρεία, που βρίσκεται πίσω από προγράμματα χρηματοδότησης των Wolt, Delivery Hero και myPOS, έχει από την έναρξη της δραστηριότητάς της προσφέρει χρηματοδοτικές λύσεις άνω των €4 δισ. σε επιχειρήσεις σε 30 ευρωπαϊκές αγορές.

Τα νέα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση των προϊόντων χρηματοδότησης περιουσιακών στοιχείων, την ανάπτυξη υποδομών χρηματοδότησης από πολλαπλές πηγές και την ενίσχυση των δυνατοτήτων αξιολόγησης πιστοληπτικού κινδύνου. Παράλληλα, η finmid σχεδιάζει να επεκταθεί σε περισσότερες κατηγορίες πλατφορμών, μεταξύ των οποίων η κινητικότητα και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Χρηματοδότηση οχημάτων μέσω Bolt

Η πλατφόρμα μετακινήσεων Bolt συνεργάζεται με τη finmid για την ανάπτυξη του Bolt Vehicle Solutions, ενός προγράμματος που προσφέρει σε διαχειριστές στόλων πρόσβαση σε προσαρμοσμένες λύσεις χρηματοδότησης οχημάτων.

Η ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών ride-hailing εκτιμάται ότι θα φτάσει τα €157 δισ. έως το 2034, ωστόσο οι εταιρείες και οι επαγγελματίες που διαχειρίζονται στόλους αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στη χρηματοδότηση των οχημάτων τους.

Οι παραδοσιακοί χρηματοδότες συχνά δεν διαθέτουν επαρκή εικόνα για την εμπορική δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών, ενώ οι τυπικοί όροι χρηματοδότησης που προσφέρουν οι κατασκευαστές οχημάτων δεν είναι σχεδιασμένοι για οχήματα με υψηλή και εντατική χρήση.

Το Bolt Vehicle Solutions επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό. Οι διαχειριστές στόλων μπορούν να αναζητήσουν διαθέσιμα οχήματα μέσα από την πλατφόρμα και, όταν επιλέξουν το όχημα που τους ενδιαφέρει, να συνδεθούν με τη finmid για να εξετάσουν τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης και να ολοκληρώσουν την αίτησή τους.

Οι όροι της χρηματοδότησης προβλέπουν σταθερές μηνιαίες δόσεις, ενώ η κυριότητα του οχήματος μεταβιβάζεται στον πελάτη μετά την καταβολή της τελευταίας δόσης. Με αυτόν τον τρόπο, μια επαναλαμβανόμενη δαπάνη μετατρέπεται σταδιακά σε μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο.

Η συνεργασία με τη Skroutz

Παράλληλα, η finmid επεκτείνει για πρώτη φορά το μοντέλο της στη χρηματοδότηση μέσω marketplace, συνεργαζόμενη με τη Skroutz, τη μεγαλύτερη ηλεκτρονική marketplace της Ελλάδας.

Μέσω της συνεργασίας δημιουργείται το Skroutz Funding, ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στη Skroutz να χρηματοδοτεί απευθείας περίπου 9.000 εμπόρους που δραστηριοποιούνται στην πλατφόρμα.

Η Skroutz Group παρέχει τα κεφάλαια, ενώ η finmid αναλαμβάνει την αξιολόγηση πιστοληπτικού κινδύνου, τη ρυθμιζόμενη χορήγηση δανείων, τη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων και την αναχρηματοδότηση.

Πρόκειται για την πρώτη συνεργασία της finmid στην οποία η υποδομή πιστώσεων της εταιρείας λειτουργεί πάνω από κεφάλαια που προέρχονται από την ίδια την πλατφόρμα.

Το μοντέλο διαφοροποιείται έτσι από προηγούμενες συνεργασίες στις οποίες η χρηματοδότηση μπορούσε να προέρχεται από την ίδια τη finmid ή από τραπεζικούς και άλλους χρηματοδοτικούς εταίρους.

Από το κεφάλαιο κίνησης σε μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις

Η finmid έχει αναπτύξει τη δραστηριότητά της στη βάση της αντίληψης ότι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μεταφέρεται σταδιακά στις πλατφόρμες που αυτές ήδη χρησιμοποιούν και εμπιστεύονται.

Η εταιρεία αναπτύσσει την τεχνολογική και χρηματοδοτική υποδομή που επιτρέπει στις πλατφόρμες να προσφέρουν χρηματοδότηση στους επαγγελματίες πελάτες τους. Μέσω μίας ενιαίας διασύνδεσης, η πλατφόρμα μπορεί να προσφέρει χρηματοδοτικές λύσεις, ενώ η finmid αναλαμβάνει την αξιολόγηση, τη ρυθμιζόμενη δανειοδότηση και τη διαχείριση.

Τα κεφάλαια μπορούν να προέρχονται από την ίδια την πλατφόρμα, από τραπεζικό συνεργάτη ή από εταίρους αναχρηματοδότησης της finmid.

Η νέα χρηματοδότηση αποτελεί την πρώτη ανακοίνωση άντλησης κεφαλαίων της εταιρείας μετά τον γύρο Series A ύψους €23 εκατ. τον Απρίλιο του 2024.

Από την έναρξη της λειτουργίας της, η finmid έχει προσφέρει χρηματοδοτικές λύσεις άνω των €4 δισ. σε επιχειρήσεις σε 30 ευρωπαϊκές αγορές, συνεργαζόμενη μεταξύ άλλων με τις Wolt, Delivery Hero, myPOS και efood.

Η εταιρεία αναφέρει ότι περίπου 85% των δανειοληπτών επιστρέφουν για νέα χρηματοδότηση, ενώ οι έμποροι που έχουν χρηματοδοτηθεί έχουν αυξήσει τα έσοδά τους στις συνεργαζόμενες πλατφόρμες έως και 45%.

Οι δύο νέες δραστηριότητες σηματοδοτούν την επόμενη φάση ανάπτυξης της finmid. Έχοντας επικεντρωθεί αρχικά στη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, η εταιρεία επεκτείνει πλέον την ίδια υποδομή σε μεγαλύτερες και πιο σύνθετες χρηματοδοτικές ανάγκες.

Η επόμενη φάση ανάπτυξης

Ο συνιδρυτής της finmid, Alexander Talkanitsa, σημείωσε ότι το embedded lending έχει εξελιχθεί από μια απλή προκαταβολή μετρητών για μια μικρή επιχείρηση σε υποδομή που μπορεί να υποστηρίξει πολυετή χρηματοδότηση οχημάτων και τη χρήση κεφαλαίων μιας ίδιας της marketplace.

Ο συνιδρυτής Max Schertel υπογράμμισε από την πλευρά του ότι οι πλατφόρμες διαθέτουν άμεση εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων που εξυπηρετούν και μπορούν έτσι να λειτουργήσουν ως χρηματοδοτικοί εταίροι.

Στην περίπτωση της Bolt, η χρηματοδότηση αφορά τα οχήματα που χρησιμοποιούν οι στόλοι, ενώ μέσω της Skroutz είναι η ίδια η marketplace που διαθέτει κεφάλαια στους εμπόρους της.

Η Big Pi Ventures, που ηγήθηκε της νέας χρηματοδότησης, χαρακτήρισε το embedded lending βασική υποδομή για τα marketplaces και σημείωσε ότι το μοντέλο της finmid επιτρέπει την ταχεία επέκταση, αξιοποιώντας παράλληλα το αδειοδοτικό και γεωγραφικό της αποτύπωμα.

Με τη νέα χρηματοδότηση, η finmid επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της σε κινητικότητα, ηλεκτρονικό εμπόριο και χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων, διευρύνοντας παράλληλα το μοντέλο embedded lending σε περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές.

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