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Η νέα επένδυση από το Growth fund της Big Pi Ventures στην ευρωπαϊκή εταιρεία fintech finmid με έδρα το Βερολίνο -η τρίτη συνολικά από τον Ιούλιο του 2025 μετά από αυτές στις Numan και August Robotics- αποκτά ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον.

Η συγκεκριμένη υποστηρίζει τα προγράμματα χρηματοδότησης που προσφέρουν οι Wolt, Delivery Hero και myPOS κ.λπ. και χθες ανακοίνωσε ότι άντλησε 17 εκατ. ευρώ από τις Big Pi Ventures, που ηγήθηκε του γύρου ως βασικός νέος επενδυτής και είναι από τους μεγαλύτερους μετόχους της, και Mainset (Λονδίνο), με την Earlybird (fund από τη Γερμανία) να συμμετέχει εκ νέου, ενώ λανσάρει δύο από τα σημαντικότερα προϊόντα της μέχρι σήμερα: την πολυετή χρηματοδότηση οχημάτων με τη Bolt και το πρόγραμμα δανεισμού εμπόρων με τη Skroutz, μέσω του ευέλικτου δανεισμού που μπορούν να δίνουν «αυτές οι πλατφόρμες μέσα από μια άλλη πλατφόρμα».

Όπως ανέφερε ο Νίκος Καλλιαγκόπουλος, Partner του ελληνικού VC της Big Pi Ventures, σε ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους, μέρος της νέας χρηματοδότησης θα διατεθεί για τη δημιουργία κόμβου (hub) στην Αθήνα, με δεδομένο ότι η Ελλάδα αποτελεί ήδη μία από τις σημαντικότερες αγορές της finmid, μέσω των συνεργασιών της με τις efood, Wolt και Skroutz.

Ο νέος κόμβος θα επιτρέψει στην εταιρεία να αξιοποιήσει το ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και να ενισχύσει παράλληλα την παρουσία της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με βλέψεις για την πιθανή επέκτασή της και σε αγορές της Μέσης Ανατολής.

«Πρόκειται για μια αρκετά διεθνοποιημένη εταιρεία, γιατί δραστηριοποιείται σε 30 ευρωπαϊκές χώρες στο κομμάτι του embedded lending. Ανήκει στις 250 ταχύτερα αναπτυσσόμενες startups στην Ευρώπη και κατατάσσεται μάλιστα στο νο 30, σύμφωνα με τo τελευταίo report του Sifted. Συνεργάζεται με μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, π.χ. οι Wolt, efood, Skroutz, ή το Freenow. Τι κάνει; Παίρνει ανώνυμα τα οικονομικά στοιχεία των business πελατών τους (σ.σ. τζίρους, αριθμό πελατών κ.τλ.), εστιατορίων, οδηγών κ.ά., τα επεξεργάζεται και τους δίνει, μέσα από τη Β2Β πλατφόρμα, τη δυνατότητα να λάβουν μια προσφορά για ένα επιχειρηματικό δάνειο, στέλνοντας σχετικό μήνυμα και ο έμπορος απαντά. Αν πατήσει ναι, μετά από λίγες ώρες μέχρι μια μέρα τα χρήματα είναι στον λογαριασμό του. Η εταιρεία ιδρύθηκε με την πεποίθηση ότι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μεταφέρεται στις πλατφόρμες που ήδη χρησιμοποιούν καθημερινά για τη δουλειά τους και τις εμπιστεύονται. Έχει φτιάξει μια υποδομή δανεισμού, που το κάνει εφικτό σε όλη την Ευρώπη…», εξήγησε ο κ. Καλλιαγκόπουλος και πρόσθεσε ότι η finmid αναλαμβάνει την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, τις προεγκρίσεις, τη διαδικασία παροχής των δανείων με το σωστό κανονιστικό πλαίσιο, τη διαχείριση τους, τη σχέση των υποψηφίων δανειοληπτών με τους πελάτες τους και στην πράξη γενικότερα ανοίγει το δρόμο για τη χρηματοδότηση μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω δανεισμού, καλύπτοντας ένα τεράστιο κενό, σε μια αγορά 400 δισ. ευρώ, καθώς οι παραδοσιακές τράπεζες κινούνται αρκετά αργά σε αυτό τον τομέα – δίνοντας προτεραιότητα στους μεγάλους πελάτες.

Σημείο αναφοράς της, μιας «δεξαμενή» 32 εκατομμύρια επιχειρήσεων στις αγορές όπου δίνει το «παρών», σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Κύπρο, Ουγγαρία, Αυστρία, Κροατία, Εσθονία, Ελβετία, Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία, Δανία, σε όλη την Ε.Ε. και όχι μόνο.

Τα δάνεια αποπληρώνονται, δε, σταδιακά μέσα από τα έσοδα των επιχειρήσεων, π.χ. με ένα ποσοστό που παρακρατείται από τις καθημερινές παραγγελίες. Σε ερώτηση του newmoney, η απάντηση εκ μέρους της Big Pi Ventures ήταν ότι η εταιρεία έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια για όλη την Ε.Ε. (crowdfunding license), που της επιτρέπει να συνδέει δανειστές με δανειζόμενους. Τα κεφάλαια που δανείζονται αποτελούν συνδυασμό δικού της δανεισμού και του equity που αντλεί.

Ως προς τη Skroutz, μέσω της συνεργασίας της με το μεγαλύτερο marketplace της Ελλάδας, η finmid υποστηρίζει το Skroutz Funding, δίνοντας στην πλατφόρμα τη δυνατότητα να δανείζει απευθείας τους περίπου 9.000 εμπόρους της.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο όμιλος Skroutz παρέχει τα κεφάλαια και η finmid αναλαμβάνει την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, τη χορήγηση δανείων υπό το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τη διαχείριση και την αναχρηματοδότησή τους. Πρόκειται για την πρώτη συνεργασία της finmid στην οποία η πιστωτική της υποδομή αξιοποιεί κεφάλαια της ίδιας της πλατφόρμας.

Η πλατφόρμα υπηρεσιών μετακίνησης Bolt ξεκινά τη συνεργασία με τη finmid, πάροχο υποδομής embedded lending, για τη διάθεση του Bolt Vehicle Solutions, ενός προγράμματος που παρέχει στις επιχειρήσεις διαχείρισης στόλων πρόσβαση σε χρηματοδότηση οχημάτων προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, για ποσά έως 400.000 ευρώ και διάρκεια έως 4 έτη

Το hub και οι προσλήψεις

O Νίκος Καλλιαγκόπουλος αποκάλυψε ότι αν και η ομάδα της finmid δεν διαθέτει Έλληνες, η Ελλάδα θεωρείται μία από τις 3 μεγαλύτερες αγορές της. Μέρος της νέας επένδυσης θα κατευθυνθεί για την ίδρυση hub στη χώρα μας και οι επικεφαλής της ήδη αναζητούν κόσμο, με σκοπό να προβούν σε προσλήψεις μηχανικών τους προσεχείς 2-3 μήνες, αλλά και C-level στελέχη με βάση την Ελλάδα.

Η γερμανική fintech ιδρύθηκε στο Βερολίνο το 2021 από τους Max Schertel και Alexander Talkanitsa, πρώην στελέχη της neobank N26 και απασχολεί σήμερα γύρω στους 50 εργαζόμενους, στη Γερμανία, τη Λετονία και σε άλλα κράτη. «Θέλουμε να έχουμε άτομα και στην Ελλάδα, επειδή έχει πολύ ταλέντο, για να εξυπηρετούνται οι πελάτες εδώ. Θέλουμε να προσλάβουμε και άλλους μηχανικούς και να δώσουμε έμφαση στην τοπική αγορά, η οποία μεγαλώνει και έχει δυναμική. Τουλάχιστον 5-7 άτομα αρχικά», σχολίασε ο Partner της Big Pi Ventures για το ελληνικό πλάνο της finmid και αναφέρθηκε στις σκέψεις για επέκταση σε αγορές προς τη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ κ.ά.

Μίλησε για πολλά περιθώρια ανάπτυξης, λέγοντας ότι και άλλες εταιρείες από το portfolio του VC ξεκίνησαν με μικρό αριθμό εργαζομένων και έφτασαν έως τους 200-250, ανάλογα με την πορεία που αυτές κατέγραψαν. Ως προς τον τζίρο της finmid, δεν ανακοινώθηκαν στοιχεία, αν και διευκρινίστηκε ότι εισέρχεται «πολύ άνετα» εντός των κριτηρίων που θέτει η Big Pi Ventures για τις επενδύσεις του Growth Fund της, δηλαδή από 7 εκατ. ευρώ και πάνω.

Στους ανταγωνιστές της συμπεριλαμβάνονται neobanks που επιχειρούν να λανσάρουν αντίστοιχα προϊόντα, όπως δύο άλλες fintech εταιρείες που εφαρμόζουν το ίδιο σχέδιο, χωρίς να έχουν την ίδια εμβέλεια.

Οι έμποροι οι οποίοι παίρνουν δάνειο με αυτοματοποιημένες διαδικασίες μέσω μιας πλατφόρμας κατά μ.ο. εμφανίζουν αύξηση τζίρου 20% τον επόμενο χρόνο, στην ίδια πλατφόρμα, σε μια συνεργασία win-win.

Η finmid διαθέτει παρουσία και στον ξενοδοχειακό κλάδο και στα δίκτυα POS. Το ύψος των δανείων κυμαίνεται κατά μ.ό. στις 10.000 ευρώ, με μέγιστο τα 400.000 ευρώ για αγορές αυτοκινήτων. Για το ενδεχόμενο επέκτασης στις ΗΠΑ η απάντηση ήταν ότι δυνητικά θα μπορούσε να είναι στόχος, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στην Ευρώπη που θα πρέπει να αξιοποιηθεί.

Ταυτόχρονα, η finmid βρίσκεται εν αναμονή μιας ακόμα σημαντικής συνεργασίας με ανάλογη μεγάλη πλατφόρμα στο εξωτερικό. Τέλος, δεν αποκλείσθηκε η πιθανότητα μελλοντικής εξαγοράς της από μεγάλη τράπεζα ή άλλον «παίκτη» από τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο.

Όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωσή της, έχοντας πραγματοποιήσει προσφορές χρηματοδότησης συνολικού ύψους άνω των 4 δισ. ευρώ σε 30 ευρωπαϊκές αγορές από την έναρξη της δραστηριότητάς της, η finmid «σηκώνει» νέα κεφάλαια για να επεκταθεί σε επιπλέον πλατφόρμες και νέες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων (asset classes).

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