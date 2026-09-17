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Η ION, ο όμιλος τεχνολογίας και δεδομένων του Ιταλού δισεκατομμυριούχου Αντρέα Πινιατάρο –που επενδύει και στο Ελληνικό- έχει προχωρήσει σε περικοπές άνω του 20% του προσωπικού της φέτος, καθώς εντείνει τις προσπάθειες μείωσης κόστους εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών από πιστωτές για το υψηλό χρέος της.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, τα ανώτερα στελέχη του ομίλου κλήθηκαν στις αρχές του έτους να μειώσουν το υφιστάμενο προσωπικό στις 4.500 θέσεις, από περισσότερες από 6.000 εργαζόμενους στην αρχή της χρονιάς. Μέχρι σήμερα, η ION έχει μειώσει το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό της κατά περισσότερο από 20%.

Οι περικοπές έχουν επηρεάσει τις δραστηριότητες της Ion Platforms, η οποία περιλαμβάνει εταιρείες όπως η Mergermarket, η Dealogic και η Fidessa. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις ενοποιήθηκαν κάτω από την Ion Platforms τον Ιούνιο του 2025, σε μια μονάδα που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εκδότες ομολόγων υψηλού κινδύνου (junk debt) στην Ευρώπη.

Η ION εξακολουθεί πάντως να πραγματοποιεί προσλήψεις, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων που έχουν ήδη υπογράψει συμβόλαια αλλά δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στον όμιλο. Το συνολικό προσωπικό στο τέλος του έτους αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο των 4.500 εργαζομένων.

Η ION είχε ενημερώσει τους πιστωτές της το τρίτο τρίμηνο του 2025 ότι στόχος ήταν η εξοικονόμηση περισσότερων από 167 εκατ. δολαρίων μέσω «συνεργειών» που αφορούν το προσωπικό.

Σε ενημέρωση προς τους πιστωτές τον Ιούνιο, την οποία επικαλούνται οι Financial Times, ο όμιλος ανέφερε ότι έχει ήδη πραγματοποιήσει αλλαγές που θα οδηγήσουν σε συνολική εξοικονόμηση 158 εκατ. δολαρίων, ενώ απομένουν επιπλέον περικοπές προσωπικού ύψους 9,2 εκατ. δολαρίων.

Η ION ωστόσο αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ των FT.

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