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Η αγορά εργασίας στη Βρετανία συνεχίζει να αποδυναμώνεται, με τις επιχειρήσεις να μειώνουν το προσωπικό τους με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων εννέα μηνών, λίγες ημέρες πριν από την απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας για τα επιτόκια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), ο αριθμός των εργαζομένων που περιλαμβάνονται στις μισθοδοσίες των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 26.000 τον Αύγουστο, μετά την πτώση κατά 19.000 τον Ιούλιο. Η μείωση ήταν πολύ μεγαλύτερη από τις 5.000 θέσεις που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Παράλληλα, οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 8.000 στις 702.000, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών. Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 4,9% στο τρίμηνο έως τον Ιούλιο.

Αυξάνονται οι απολύσεις

Η αδυναμία της αγοράς εργασίας αποτυπώνεται και στις απολύσεις. Το ποσοστό των εργαζομένων που χάνουν τη δουλειά τους αυξήθηκε σε 3,9 ανά 1.000 εργαζομένους, στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του έτους.

Συνολικά, η βρετανική οικονομία έχει χάσει 238.000 θέσεις μισθοδοσίας από τον πρώτο προϋπολογισμό της κυβέρνησης των Εργατικών το 2024, με το λιανεμπόριο να ευθύνεται για μεγάλο μέρος της νέας υποχώρησης τον Αύγουστο.

Οι κενές θέσεις μειώθηκαν επίσης στους κλάδους της εκπαίδευσης, της υγείας, της μεταποίησης, της πληροφορικής και των κατασκευών.

Νέα πίεση από τον πληθωρισμό

Η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας θα μπορούσε υπό κανονικές συνθήκες να διευκολύνει την Τράπεζα της Αγγλίας, περιορίζοντας τον κίνδυνο ισχυρών μισθολογικών πιέσεων που θα τροφοδοτούσαν τον πληθωρισμό.

Ωστόσο, η νέα εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, με το αργό να ξεπερνά τα 109 δολάρια το βαρέλι, περιπλέκει την εικόνα. Οι αγορές αύξησαν τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων, προεξοφλώντας έως και πέντε αυξήσεις έως το τέλος του 2027.

Η Bloomberg Economics εκτιμά ότι ο πληθωρισμός μπορεί να κορυφωθεί πάνω από το 4%, γεγονός που δυσκολεύει την Τράπεζα της Αγγλίας να διατηρήσει στάση αναμονής.

Στο 16,4% η ανεργία των νέων

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα για τους νέους. Το ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες 16-24 ετών αυξήθηκε στο 16,4% στο τρίμηνο έως τον Ιούλιο, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014.

Την ίδια ώρα, η αύξηση των μισθών χωρίς τα μπόνους παρέμεινε στο 3,5%, ενώ στον ιδιωτικό τομέα διατηρήθηκε στο 2,9%. Οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν κατά 0,8%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Νοέμβριο.

Η εικόνα αυτή δημιουργεί ένα δύσκολο δίλημμα για την Τράπεζα της Αγγλίας: από τη μία πλευρά, η αγορά εργασίας αποδυναμώνεται και η οικονομία χρειάζεται στήριξη· από την άλλη, η νέα ενεργειακή κρίση απειλεί να κρατήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα.

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