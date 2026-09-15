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Η NBG Securities ξεκινά την κάλυψη της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με σύσταση outperform (υπεραπόδοση) και τιμή-στόχο τα 60 ευρώ (περιθώριο ανόδου 38% από τα τρέχοντα επίπεδα), υπογραμμίζοντας τον μετασχηματισμό του ομίλου σε ηγετική πλατφόρμα υποδομών και παραχωρήσεων στην Ελλάδα.

Μια ηγετική πλατφόρμα υποδομών με ταμειακές ροές προστατευμένες από τον πληθωρισμό

Σύμφωνα με την χρηματιστηριακή εταιρεία, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει εξελιχθεί στον ηγετικό ενιαίο όμιλο υποδομών και παραχωρήσεων της Ελλάδας, συνδυάζοντας ένα εξέχον χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων με ισχυρές εσωτερικές κατασκευαστικές δυνατότητες. Τα κομβικά στοιχεία του ενεργητικού της —οι παραχωρήσεις της Αττικής Οδού, της Εγνατίας Οδού, καθώς και της Νέας & Κεντρικής Οδού— προσφέρουν υψηλή ορατότητα ταμειακών ροών, διόδια προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό και μέση σταθμισμένη διάρκεια παραχώρησης περίπου 25 ετών.

Πέρα από τους δρόμους, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο (IRC) στο Ελληνικό, καθώς και έργα υδάτων, άρδευσης και διαχείρισης απορριμμάτων διευρύνουν περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σύμφωνα με την NBG Securities, το χαρτοφυλάκιο ενεργητικού της ΓΕΚ προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό ανάπτυξης (μεγάλο ανεκτέλεστο κατασκευαστικό υπόλοιπο με καλά περιθώρια κέρδους, νέες παραχωρήσεις) και ισχυρής θέσης έναντι του πληθωρισμού (παραχωρήσεις).

«Κλειδί» οι παραχωρήσεις

Η NBG προβλέπει ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA θα αναπτύσσονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 7% την περίοδο 2026–2030, φτάνοντας τα 883 εκατ. ευρώ έως το 2030, με τις παραχωρήσεις να συνεισφέρουν περίπου το 77% του συνόλου, έναντι 57% το 2025. Επιπλέον, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αναμένεται να επιταχυνθούν κατά 20% την ίδια περίοδο (2026-2030), λόγω της αυξημένης συνεισφοράς από τη UtilityCo (κοινοπραξία με τη Motor Oil στον τομέα της ενέργειας), το Αεροδρόμιο στο Καστέλι, την Αμφιλοχία και το IRC στο Ελληνικό.

Παράλληλα, οι αυξανόμενες ροές μερισμάτων από τις θυγατρικές (OpCos) προς τη μητρική εταιρεία (ParentCo) —περίπου 0,34 δισ. ευρώ έως το 2030e, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 13% την περίοδο 2025-2030— και οι μειούμενες δεσμεύσεις κεφαλαίων αναμένεται να ενισχύσουν τις ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους (FCF) από 25 εκατ. ευρώ το 2026 σε 308 εκατ. ευρώ έως το 2030. Ως εκ τούτου, η NBG εκτιμά ότι ο καθαρός δανεισμός του ομίλου θα υποχωρήσει στα 3,2 δισ. ευρώ έως το 2030 από το peak των 4,4 δισ. ευρώ το 2025, ενώ η ουσιαστικά μηδενικού δανεισμού μητρική εταιρεία παρέχει πρόσθετη ευελιξία για περαιτέρω επενδύσεις που δημιουργούν υπεραξία.

Γιατί ξεκινά κάλυψη η NBG

Η χρηματιστηριακή ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με σύσταση outperform (υπεραπόδοση) και τιμή-στόχο τα 60 ευρώ ανά μετοχή (περιθώριο ανόδου 38%). Η αποτίμησή της επιβεβαιώνεται επιπλέον από ένα μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων της μητρικής, το οποίο υποδεικνύει δίκαιη τιμή (fair value) 59,8 ευρώ ανά μετοχή. Συνολικά, η NBG ευνοεί τη δομική στροφή της ΓΕΚ προς υψηλότερης ποιότητας, μακράς διάρκειας και χαμηλότερου κινδύνου (lower-beta) έσοδα από παραχωρήσεις (αμυντικά χαρακτηριστικά), σε συνδυασμό με την ισχυρή ανάπτυξη των κερδών ανά μετοχή (EPS), τη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF) και την ταχεία απομόχλευση.

Επιπλέον, θεωρεί ότι το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παραμένει ουσιωδώς υποτιμημένο. Στην τρέχουσα κεφαλαιοποίηση των 5,2 δισ. ευρώ και με βάση τη συνδυασμένη αποτίμησή της ύψους 3,1 δισ. ευρώ για τα λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού της ΓΕΚ (εκτός των βασικών παραχωρήσεων), η αγορά αποδίδει εμμέσως αξία 2,1 δισ. ευρώ στις βασικές παραχωρήσεις, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της NBG, προσφέρει ένα εντυπωσιακό εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (IRR) 25%, υποδηλώνοντας ένα ιδιαίτερα ελκυστικό σημείο εισόδου.

Σημαντική ευελιξία τοποθέτησης κεφαλαίων

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της NBG, ο ισχυρός ισολογισμός της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι αυξανόμενες εισροές μερισμάτων από τις θυγατρικές και οι μειούμενες δεσμεύσεις κεφαλαίων —ενισχυμένες περαιτέρω από τα έσοδα ύψους 659 εκατ. ευρώ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Ιουνίου 2026— αναμένεται να δημιουργήσουν ένα «πολεμικό ταμείο» (war chest) περίπου 2,3 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να υποστηρίξει ένα πιθανό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο υποδομών (pipeline) άνω των 11 δισ. ευρώ με μια τυπική δομή 20% ιδίων κεφαλαίων / 80% δανεισμού.

Υποθέτοντας εσωτερική απόδοση ιδίων κεφαλαίων (equity IRR) 15–17% μετά τις κατασκευαστικές συνέργειες, έναντι κόστους ιδίων κεφαλαίων 8%, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει περίπου 2x τη λογιστική αξία των τοποθετημένων κεφαλαίων, υποδηλώνοντας μια δυναμική δημιουργίας αξίας περίπου 2,3 δισ. ευρώ (ή 19,5 ευρώ/μετοχή) τα επόμενα 5-10 χρόνια, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο βασικό σενάριο της NBG. Επιπλέον, τα έργα ΣΔΙΤ αυτοκινητοδρόμων ύψους 694 εκατ. ευρώ, για τα οποία η ΓΕΚ ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, προσθέτουν περίπου 1,2 ευρώ ανά μετοχή (2%) στην τιμή-στόχο της NBG.

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