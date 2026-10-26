Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ισχυρό είναι το ενδιαφέρον των επενδυτών για το νέο επταετές ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ με το οποίο βγήκε σήμερα στις διεθνείς αγορές ομολόγων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ηδη οι προσφορές προσεγγίζουν τα δύο δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης, το επιτόκιο του νέου ομολόγου αναμένεται να διαμορφωθεί έως 5,10%, ίσως και χαμηλότερα, ενώ oι αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης (Initial Price Thoughts – IPTs) διαμορφώνονται στις 165-170 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς midswap, αποτυπώνοντας το αρχικό περιθώριο δανεισμού που ζητά η αγορά. Το τελικό επιτόκιο θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης των προσφορών και την αξιολόγηση της ζήτησης από τους επενδυτές.

Το βιβλίο θα κλείσει σήμερα νωρίς το απόγευμα, ενώ η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 2 Νοεμβρίου 2026. Το ομόλογο θα έχει ημερομηνία λήξης στις 2 Νοεμβρίου 2033, θα φέρει σταθερό επιτόκιο με ετήσια καταβολή τόκων και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο χρηματοδοτικό σχεδιασμό του ομίλου, μετά την προετοιμασία προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων (EMTN) συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι, εντός δωδεκαμήνου, αν το επιθυμεί η εταιρεία, μπορεί να σηκώσει επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ με νέο ευρωομολόγο.

Η επενδυτική βαθμίδα και οι χρήσεις των κεφαλαίων

Σημαντικό στοιχείο για την έξοδο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις αγορές αποτελεί η πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας που διαθέτει ο όμιλος. Ειδικότερα, η Moody’s αξιολογεί τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με Baa3, ενώ η S&P με BBB-. Και οι δύο οίκοι διατήρησαν σταθερές προοπτικές.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου και τη δυνατότητά του να υποστηρίξει τις επιχειρηματικές και επενδυτικές του ανάγκες.

Τον συντονισμό της έκδοσης έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca, ενώ στο σχήμα των αναδόχων συμμετέχουν επίσης μεγάλοι διεθνείς και ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι.

Η πορεία της έκδοσης, η τελική τιμολόγηση και το ύψος της ζήτησης θα αποτελέσουν βασικούς δείκτες για το κόστος χρηματοδότησης του ομίλου και την υποδοχή που επιφυλάσσουν οι διεθνείς επενδυτές στη νέα ομολογιακή του έκδοση.