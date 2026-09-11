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Είναι πιο αποδοτικές, μπορούν να μειώσουν το κόστος, είναι ασφαλέστερες καθώς δεν εκπέμπουν τους επιβλαβείς ρύπους που απελευθερώνονται από τις εστίες αερίου και διευκολύνουν τη λειτουργία του κλιματισμού σε χώρους με πολυάριθμο προσωπικό. Οι επαγωγικές εστίες αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος έναντι εκείνων με αέριο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, η ζέστη στις επαγγελματικές κουζίνες γίνεται ολοένα δυσκολότερη υπόθεση για τους εργαζομένους, τη στιγμή δε που η παγκόσμια θερμοκρασία αυξάνεται. Με τα κύματα καύσωνα να γίνονται συχνότερα και εντονότερα, σεφ και εργαζόμενοι περνούν ώρες δίπλα σε φλόγες και καυτές επιφάνειες, σε συνθήκες που μπορεί να γίνουν επικίνδυνες.

Για αυτό το λόγο, δεν είναι λίγες οι επαγγελματικές κουζίνες στη Μεγάλη Βρετανία που προχωρούν σε αυτή την αλλαγή, εγκαταλείποντας το αέριο για τις επαγωγικές εστίες.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι μπορούν να πετύχουν εξίσου υψηλές θερμοκρασίες και καλό μαγείρεμα με την ηλεκτρική κουζίνα. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται πληροφορίες από το Global Cooksafe Coalition, τα εστιατόρια μπορούν να εξοικονομήσουν χιλιάδες ευρώ από τους λογαριασμούς ενέργειας κατά τα δύο τρίτα, σχεδόν 10.000 ευρώ ετησίως, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι εκπομπές άνθρακα. Την ίδια στιγμή, η θερμότητα που εκλύεται στην κουζίνα με την επαγωγική εστία μπορεί να ελαττωθεί ακόμα και κατά 10 βαθμούς Κελσίου. Η μείωση της θερμοκρασίας της κουζίνας, επισημαίνει το δημοσίευμα, σημαίνει ότι και τα ψυγεία πρέπει να λειτουργούν λιγότερο σκληρά και υπάρχει λιγότερη ανάγκη για κλιματισμό και εξαερισμό.

Για πολλούς, ωστόσο μάγειρες, η μετάβαση δεν είναι απλή, αφού η φλόγα αποτελεί μέρος της ίδιας της μαγειρικής και υπάρχει η πεποίθηση ότι έτσι η διαδικασία ελέγχεται καλύτερα. Η αλλαγή, βέβαια, δε σημαίνει ότι η θα εξαφανιστούν οι κουζίνες υγραερίου, αλλά θα σηματοδοτήσει μια εποχή όπου η επιλογή αυτή θα επιτρέπει να μαγειρεύουμε καλύτερα, πιο οικονομικά και χωρίς πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

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