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Παρά την ακμάζουσα δραστηριότητα στην διύλιση και την εμπορία καυσίμων η HELLENiQ ENERGY δεν φαίνεται να σταματάει την προσπάθεια «πρασινίσματος» του ανθρακικού της αποτυπώματος. Μέσω της HELLENiQ Renewables Romania, σχεδιάζει να αναπτύξει στη Ρουμανία συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες συνολικής ισχύος τουλάχιστον 500 MW και χωρητικότητας 1.500 MWh μέσα στην επόμενη τριετία. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μονάδες αποθήκευσης συνδεδεμένες με φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, καθώς και αυτόνομα συστήματα αποθήκευσης (BESS).

Ειδικότερα, η εταιρεία εξετάζει την προσθήκη συστημάτων αποθήκευσης συνολικής ισχύος 170 MW και χωρητικότητας 680 MWh στα υφιστάμενα φωτοβολταϊκά πάρκα της. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση αντιστοιχεί σε διάρκεια εκφόρτισης τεσσάρων ωρών και αναμένεται να περιορίσει τις περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ, να βελτιώσει τους όρους σύνδεσης στο δίκτυο και να επιτρέψει την αξιοποίηση των ενδοημερήσιων διακυμάνσεων των τιμών και των εσόδων από υπηρεσίες εξισορρόπησης.

Η HELLENiQ ENERGY διαθέτει σήμερα 180 MW λειτουργούσας ισχύος ΑΠΕ στη Ρουμανία:

58 MW στα φωτοβολταϊκά πάρκα Teleorman και Olt,

63 MW στο φωτοβολταϊκό πάρκο Giurgiu,

59 MW στο πάρκο Dolj, το οποίο προβλέπεται να επεκταθεί στα 90 MW.

Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή του αιολικού πάρκου Ansthall ισχύος 96 MW στην περιοχή Galați, όπου έχουν ήδη εγκατασταθεί οκτώ από τις 15 ανεμογεννήτριες της Vestas. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης του Ομίλου στη Ρουμανία αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 850 MW.

Σε περιφερειακό επίπεδο, το υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο της HELLENiQ ENERGY σε Ελλάδα, Ρουμανία, Κύπρο και Βουλγαρία υπερβαίνει τα 6 GW, περιλαμβάνοντας έργα αποθήκευσης άνω του 1 GW. Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Vision 2030», ο Όμιλος στοχεύει σε εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ άνω του 1,5 GW έως το 2028 και 2 GW έως το 2030. Παράλληλα, έχει ολοκληρώσει την κατασκευή αυτόνομου BESS ισχύος 100 MW και χωρητικότητας 200 MWh στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης.

Η Ρουμανία εξελίσσεται σε σημαντικό δεύτερο πυλώνα ανάπτυξης για τη δραστηριότητα ΑΠΕ της HELLENiQ ENERGY. Η προσθήκη συστημάτων αποθήκευσης στα υφιστάμενα φωτοβολταϊκά πάρκα μπορεί να βελτιώσει τον βαθμό αξιοποίησης και τις εμπορικές αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων, εξασφαλίζοντας παράλληλα ευνοϊκότερους όρους σύνδεσης στο δίκτυο.

Η κλίμακα του προγράμματος είναι σημαντική και αξιολογείται θετικά από στρατηγική άποψη, καθώς η σχεδιαζόμενη πλατφόρμα αποθήκευσης αναβαθμίζει την ποιότητα και την ευελιξία του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της HELLENiQ ENERGY στη Ρουμανία. Αν και ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί το ύψος των επενδύσεων, η μετοχική σύνθεση των έργων, τα χρονοδιαγράμματα λειτουργίας και η αναλογία μεταξύ συμβασιοποιημένων και εμπορικών εσόδων η επένδυση ενισχύει την περιφερειακή πλατφόρμα ΑΠΕ του Ομίλου και δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες εσόδων από την εξισορρόπηση του δικτύου και το ενεργειακό arbitrage.

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