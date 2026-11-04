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Το πρώτο μεγάλο βήμα εκτός ελληνικών συνόρων κάνει η Κωτσόβολος, ο Νο 1 παίκτης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, επιλέγοντας να επενδύσει σε μια χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντική υποχώρηση της κατανάλωσης.

Με τη συμφωνία εξαγοράς της Flanco, επιχειρηματικής αξίας 35 εκατ. ευρώ, η ελληνική αλυσίδα αποκτά με μία κίνηση 150 καταστήματα, παρουσία σε περισσότερες από 100 πόλεις της Ρουμανίας και μια επιχείρηση με ετήσιο τζίρο 269 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση. Αποκτά, όμως, και μια εταιρεία που έχει συμπληρώσει τρεις ζημιογόνες χρήσεις, με τις καθαρές ζημιές της να φθάνουν πέρυσι περίπου τα 13 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του Ομίλου ΔΕΗ και η διοίκηση της Κωτσόβολος είδαν στη σημερινή κρίση της ρουμανικής αγοράς μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αποκτήσουν, σε χαμηλή αποτίμηση, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών της χώρας. Και μαζί να εξασφαλίσουν ισχυρή παρουσία σε μια αγορά που σήμερα υπολογίζεται σε 3,6 δισ. ευρώ, με την εκτίμηση ότι μπορεί να φθάσει τα 4,5-5 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία.

Η ελληνική πλευρά επιλέγει να επενδύσει στο χαμηλό σημείο του οικονομικού κύκλου, προσδοκώντας ότι η ανάκαμψη θα ενισχύσει την αξία της επένδυσης. Ακόμη κι αν η πίεση στη ρουμανική κατανάλωση διαρκέσει δύο ή τρία χρόνια, εκτιμά ότι διαθέτει την οικονομική αντοχή να περιμένει. Η συμφωνία προέκυψε έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και συνοδεύεται από συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο για την επόμενη ημέρα της Flanco.

Η ευκαιρία

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ρουμανικής αλυσίδας είναι το δίκτυό της. Με 150 καταστήματα σε περισσότερες από 100 πόλεις, η Flanco διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο φυσικών καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στη Ρουμανία. Απασχολεί περισσότερους από 1.200 εργαζομένους, διαθέτει 60.000 τ.μ. χώρων πώλησης και εξυπηρετείται από υποδομές logistics τρίτου παρόχου, επιφάνειας 37.500 τ.μ. Η ετήσια επισκεψιμότητα ξεπερνά τα 14 εκατομμύρια, ενώ το δίκτυό της καλύπτει περιοχές όπου κατοικεί πάνω από το 55% των ρουμανικών νοικοκυριών. Πρόκειται για ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε μια αγορά όπου περίπου το 70% των πωλήσεων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών εξακολουθεί να πραγματοποιείται σε φυσικά καταστήματα.

Η εμπορική της παρουσία, ωστόσο, δεν αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της Flanco, ο κύκλος εργασιών της υποχώρησε το 2025 κατά 2,5%, στα 1,369 δισ. λέι (περίπου 256,2 εκατ. ευρώ με την ισοτιμία της 3ης Νοεμβρίου), από 1,404 δισ. λέι (262,7 εκατ. ευρώ) το 2024. Οι καθαρές ζημιές εκτινάχθηκαν στα 66,4 εκατ. λέι (12,4 εκατ. ευρώ), έναντι 12,5 εκατ. λέι (2,3 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο νωρίτερα. Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη ζημιογόνο χρήση, με τα ίδια κεφάλαια να περιορίζονται σε μόλις 4,2 εκατ. λέι (περίπου 790.000 ευρώ).

Η επιχειρηματική αξία των 35 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε περίπου 0,14 φορές τις πωλήσεις του 2025, με βάση τη συγκεκριμένη συναλλαγματική ισοτιμία. Η χαμηλή σχέση αποτίμησης προς τζίρο αντανακλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Flanco, ενώ η επιχειρηματική αξία δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκην με το τελικό τίμημα που θα εισπράξουν οι πωλητές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι ένα σημαντικό μέρος των προβλημάτων της Flanco συνδέεται με τον τρόπο που αναπτύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Η διεύρυνση του δικτύου και η αύξηση του εμπορικού της αποτυπώματος δεν συνοδεύτηκαν από αντίστοιχη ενίσχυση των λειτουργικών υποδομών και των μηχανισμών διαχείρισης. Έτσι, η αλυσίδα απέκτησε σημαντικό μέγεθος, χωρίς να καταφέρει να το μετατρέψει σε ανάλογη οικονομική απόδοση.

Το ελληνικό μοντέλο

Αυτές τις αδυναμίες φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει η Κωτσόβολος, επαναλαμβάνοντας στη Flanco τα βήματα που ακολούθησε η ίδια τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, η καλύτερη οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των καταστημάτων και των αποθεμάτων, αλλά και η ανάπτυξη υπηρεσιών προς τον πελάτη αποτελούν βασικά στοιχεία ενός λειτουργικού μοντέλου που η ελληνική εταιρεία θεωρεί πλέον ώριμο για εφαρμογή και εκτός συνόρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη καταρτιστεί αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο για τη Flanco, με προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων, τις απαιτούμενες παρεμβάσεις και την αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης. Η επιστροφή στην κερδοφορία αποτελεί βασικό στόχο, αν και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί το ύψος των πρόσθετων επενδύσεων ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επίτευξής του.

Παράλληλα, η εξαγορά επιτρέπει στον Όμιλο ΔΕΗ να μεταφέρει στη Ρουμανία τον συνδυασμό ενέργειας και λιανικής τεχνολογίας που αναπτύσσει στην Ελλάδα μέσω της Κωτσόβολος. Η Flanco αναλαμβάνει να αποτελέσει τον αντίστοιχο κρίκο στη ρουμανική αγορά, όπου η ΔΕΗ έχει ήδη ισχυρή παρουσία.

Το επόμενο βήμα

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κωτσόβολος, υπό τη διοίκηση του διευθύνοντος συμβούλου της, κ. Χρήστου Καραγιαννάκη, πλησιάζει τα 800 εκατ. ευρώ σε ετήσιες πωλήσεις και διαθέτει 110 καταστήματα στην Ελλάδα. Έχοντας κατακτήσει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά, η εταιρεία βρίσκεται πλέον μπροστά σε ένα διαφορετικό πρόβλημα: η περαιτέρω διεκδίκηση μεριδίων σε έναν ώριμο και έντονα ανταγωνιστικό κλάδο μπορεί να απαιτεί δυσανάλογο κόστος σε σχέση με την πρόσθετη ανάπτυξη που προσφέρει.

Η διεθνοποίηση αποτελεί επομένως την επόμενη επιλογή ανάπτυξης, με την Κωτσόβολος να επιχειρεί να αξιοποιήσει σε μεγαλύτερη κλίμακα την τεχνογνωσία και τις υποδομές που έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα.

Το 2025 κατέγραψε πωλήσεις 753,6 εκατ. ευρώ, λειτουργικές ταμειακές ροές 60,45 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 78,16 εκατ. ευρώ, χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Με την προσθήκη της Flanco, το άθροισμα των τελευταίων δημοσιευμένων ετήσιων πωλήσεων των δύο εταιρειών ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, χωρίς αυτό να αποτελεί πρόβλεψη ενοποιημένου τζίρου.

Η συμφωνία αφορά την εξαγορά του 100% της Flanco Retail από την Κωτσόβολος (Next Gen Retail Services Μονοπρόσωπη Α.Ε.), η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στον Όμιλο ΔΕΗ. Πωλητές είναι ο Ρουμάνος επιχειρηματίας κ. Iulian Stanciu, κάτοχος του 98%, και ο κ. Dragos Sirbu, με το υπόλοιπο 2%. Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί από τα διαθέσιμα της Κωτσόβολος, χωρίς νέο δανεισμό, ενώ η ολοκλήρωσή της αναμένεται έως το τέλος του 2026, μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Ο κρίκος της ΔΕΗ

Για τον Όμιλο ΔΕΗ, υπό τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γιώργο Στάσση, η Flanco συμπληρώνει την παρουσία του στη Ρουμανία. Ο όμιλος δραστηριοποιείται ήδη στην παραγωγή, στη διανομή και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά μέχρι σήμερα δεν διέθετε στη χώρα ένα οργανωμένο δίκτυο λιανικής τεχνολογίας αντίστοιχο της Κωτσόβολος στην Ελλάδα.

Η επίσημη ανακοίνωση προβλέπει ότι το φυσικό δίκτυο της Flanco θα αξιοποιηθεί για τη διάθεση, την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη ενεργειακών προϊόντων της PPC Romania, όπως οικιακά φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας, φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων και έξυπνες ενεργειακές εφαρμογές. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης κοινές προμήθειες, συνεργασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, ψηφιακές υπηρεσίες και συνδυαστικά προγράμματα συσκευών και ενέργειας.

Η συμφωνία εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026–2030. Για την Κωτσόβολος, η πρόκληση είναι πλέον να αποδείξει ότι η τεχνογνωσία που απέκτησε στην ελληνική αγορά μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη μιας μεγαλύτερης επιχείρησης εκτός συνόρων. Και, με αφετηρία τη Ρουμανία, να διεκδικήσει έναν ευρύτερο ρόλο στο οργανωμένο λιανεμπόριο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.