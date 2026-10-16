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Η DOTSOFT, ως μέλος της Ένωσης Εταιρειών «KNOWLEDGE – DOTSOFT», συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών και Ενίσχυση των Ψηφιακών Υποδομών του Επιμελητηρίου Σερρών», με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου ψηφιακού περιβάλλοντος εξυπηρέτησης και υποστήριξης των επιχειρήσεων.

Το έργο αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση ψηφιακού μετασχηματισμού, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην αναβάθμιση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και στη μετάβαση σε ένα υψηλότερο επίπεδο πλήρως ψηφιακών συναλλαγών με τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί ένα σύνολο νέων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών, που περιλαμβάνει:

Mobile εφαρμογή myChamber , για πρόσβαση στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου μέσω κινητών συσκευών.

Νέες λειτουργίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , με στόχο την περαιτέρω ψηφιοποίηση της διοικητικής εξυπηρέτησης.

Πλατφόρμα ηλεκτρονικών ραντεβού και εξυπηρέτησης μέσω τηλεδιάσκεψης , διευκολύνοντας την άμεση επικοινωνία των επιχειρήσεων με το Επιμελητήριο.

Ψηφιακό Βοηθό Διοικητικής Εξυπηρέτησης και Συμβουλευτικής με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης , για ταχύτερη και πιο εξατομικευμένη υποστήριξη.

AI Agent υποστήριξης της δραστηριότητας των επιχειρήσεων , αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πλατφόρμα Διαχείρισης Εκδηλώσεων και Συνεδρίων , για την ολοκληρωμένη ψηφιακή οργάνωση και διαχείριση των σχετικών δράσεων του Επιμελητηρίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως εργαλείου ουσιαστικής υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να λαμβάνουν άμεσα πληροφόρηση, διοικητική υποστήριξη, εξατομικευμένη συμβουλευτική και καθοδήγηση μέσα από σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες.

Οι νέες λύσεις σχεδιάζονται ώστε να απλοποιήσουν την καθημερινή αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων με το Επιμελητήριο και να δημιουργήσουν μία πιο άμεση, ευέλικτη και αποτελεσματική εμπειρία εξυπηρέτησης.

Μέσα από τη συμμετοχή της στο έργο, η DOTSOFT συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών λύσεων για φορείς και οργανισμούς, αξιοποιώντας τεχνολογίες που ενισχύουν την προσβασιμότητα, την αυτοματοποίηση και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός περισσότερο ψηφιακού και φιλικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία».

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