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Τη διαχρονική σχέση που ενώνει την Ελλάδα και τη Γαλλία γιόρτασαν η SKY express και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν στην Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι, στο πλαίσιο της IFTM 2026, μίας από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της τουριστικής βιομηχανίας στην Ευρώπη.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλλία, κ. Ιωάννης-Μιλτιάδης Νικολαΐδης, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, κ. Ανδρέας Φιορεντίνος, και ο Chief Commercial Officer της SKY express, κ. Γεράσιμος Σκαλτσάς. Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι Περιφερειών από την Ελλάδα, ταξιδιωτικοί πράκτορες, Γάλλοι δημοσιογράφοι, μέλη της ελληνικής κοινότητας του Παρισιού και εκλεκτοί καλεσμένοι. Τη γαστρονομική «γέφυρα» μεταξύ των δύο χωρών ανέλαβε η διακεκριμένη σεφ Ντίνα Νικολάου, που επιμελήθηκε το μενού της βραδιάς.

Στρατηγικής σημασίας αγορά η Γαλλία για την SKY express

Στο επίκεντρο των ομιλιών βρέθηκαν η στενή σχέση των δύο χωρών, η αεροπορική συνδεσιμότητα Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Η Γαλλία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τουριστικές αγορές της Ελλάδας και μια αγορά στρατηγικής σημασίας για τη SKY express. Η εταιρεία διατηρεί ισχυρή παρουσία στη γαλλική αγορά, συνδέοντας το Παρίσι, τη Λυών, τη Νάντη, τη Μασσαλία και τη Λιλ με την Αθήνα, το Ηράκλειο και τη Ρόδο, ενισχύοντας περαιτέρω την αεροπορική συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο χωρών.

Η σταθερά αυξανόμενη ανταπόκριση των Γάλλων ταξιδιωτών επιβεβαιώνει τη δυναμική της αγοράς και ενισχύει τη δέσμευση της SKY express να επενδύει διαρκώς στην ανάπτυξή της.

Στο πλαίσιο αυτό, από τον Δεκέμβριο η εταιρεία προσθέτει δύο νέες εβδομαδιαίες πτήσεις στη γραμμή Αθήνα – Παρίσι, αυξάνοντας τα δρομολόγια σε εννέα. Παράλληλα, παραμένει η μοναδική ελληνική αεροπορική εταιρεία που συνδέει απευθείας τη Λυών με την Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η εμπιστοσύνη των Γάλλων ταξιδιωτών τόσο στη SKY express όσο και στην Ελλάδα ως προορισμό αποτυπώνεται στη σταθερά αυξανόμενη επιβατική κίνηση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια μεταξύ των δύο χωρών.

Στόχος η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα των ταξιδιωτών να ανακαλύπτουν την Ελλάδα και πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα τελευταία τρία χρόνια, η SKY express επεκτείνει σταδιακά τη συνδεσιμότητα του Ηρακλείου με το Παρίσι, τη Λυών και τη Νάντη, με τα δρομολόγια αυτά να εκτελούνται πλέον έως και τον Νοέμβριο. Πρόκειται για στρατηγική που εκφράζει την κοινή πεποίθηση της εταιρείας και των φορέων του ελληνικού τουρισμού ότι το μέλλον του βρίσκεται σε μια μεγαλύτερη σεζόν, στην καλύτερη κατανομή των επισκεπτών και στην ανάδειξη της Ελλάδας ως προορισμού πολιτισμού, αυθεντικότητας, φιλοξενίας και φυσικής ομορφιάς όλο τον χρόνο.

Ο κ. Γεράσιμος Σκαλτσάς, Chief Commercial Officer της SKY express, δήλωσε: «Για τη SKY express, η Γαλλία είναι πολύ περισσότερα από μια τουριστική αγορά. Είναι στρατηγικός εταίρος, συνδεδεμένος με την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και το όραμά μας για το μέλλον του τουρισμού. Ο στόλος μας κατασκευάζεται από την Airbus και την ATR, δύο κορυφαίους γαλλικούς κατασκευαστές, και η σχέση μας με τη χώρα εντάσσεται σε έναν μακρόχρονο οικονομικό και βιομηχανικό δεσμό που ενώνει τα δύο κράτη. Δέσμευσή μας είναι να ενισχύουμε διαρκώς αυτή τη σύνδεση και να φέρνουμε τη νέα γενιά των Γάλλων ταξιδιωτών ακόμη πιο κοντά στην Ελλάδα, όλες τις εποχές του χρόνου».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, κ. Ανδρέας Φιορεντίνος, δήλωσε: «Η Γαλλία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό και η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας μεταξύ των δύο χωρών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η SKY express συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση, συνδέοντας την Ελλάδα με τη Γαλλία και ευρύτερα με την Ευρώπη, ενώ οι συνεργασίες codeshare ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη διεθνή διασυνδεσιμότητα και την πρόσβαση στους ελληνικούς προορισμούς. Η διεύρυνση των συνδέσεων και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αποτελούν κοινούς στόχους για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού».

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