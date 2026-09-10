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Η SKY express, με συνέπεια στη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και στους ανθρώπους που συμβάλλουν καθημερινά στην πρόοδό της, προχωρά και φέτος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε μία ουσιαστική πρωτοβουλία στήριξης των εκπαιδευτικών της χώρας για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027.

Η εταιρεία προσφέρει 30% έκπτωση για όλες τις πτήσεις εσωτερικού, διευκολύνοντας τη μετακίνησή τους από και προς τον τόπο τοποθέτησης και ανάληψης καθηκόντων τους.

Για τους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η περίοδος κράτησης ισχύει έως 15 Σεπτεμβρίου 2026 και καλύπτει έως 2 κρατήσεις απλής μετάβασης ή μετ’ επιστροφής.

Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς η προσφορά ισχύει για κρατήσεις έως τις 15 Ιουνίου 2027 και για πτήσεις έως και τις 30 Ιουνίου 2027, με δυνατότητα πραγματοποίησης έως 10 ταξιδιών σε οποιονδήποτε προορισμό εσωτερικού, απευθείας ή με ενδιάμεσο σταθμό.

Παράλληλα, η στήριξη της κινητικότητας των εκπαιδευτικών συμβάλλει έμπρακτα στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών και πιο απομακρυσμένων περιοχών.

Με τη δράση αυτή, η SKY express μετατρέπει μια εταιρική πρωτοβουλία σε έμπρακτη κοινωνική προσφορά, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση. Παράλληλα, επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά τη σταθερή στήριξή της στους εκπαιδευτικούς, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στη διαμόρφωση της νέας γενιάς. Για τη SKY express, η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελεί ουσιαστική επένδυση στο μέλλον της χώρας.

Ο Chief Commercial Officer της SKY express, Γεράσιμος Σκαλτσάς δήλωσε ότι «Στη SKY express πιστεύουμε βαθιά στην αξία της εκπαίδευσης και στον καθοριστικό ρόλο των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας. Με την παροχή έκπτωσης 30% στα αεροπορικά εισιτήρια, θέλουμε να στηρίξουμε έμπρακτα τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και να διευκολύνουμε τη μετακίνησή τους προς τον τόπο υπηρεσίας τους. Ως ελληνική αεροπορική εταιρεία, επιδιώκουμε να βρισκόμαστε σταθερά δίπλα στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που προσφέρουν καθημερινά στην εκπαίδευση και στους μαθητές.»

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