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Η Euroxx ξεκινά κάλυψη της μετοχής του ΟΛΠ με σύσταση Overweight και τιμή στόχο στα 67 ευρώ ανά μετοχή, εκτιμώντας περιθώριο ανόδου 43%. Ο οίκος δηλώνει θετικός για τον ΟΛΠ λόγω της αποκλειστικής παραχώρησης εκμετάλλευσης του μεγαλύτερου λιμανιού της Ελλάδας έως το 2052, ενώ εκτιμά ότι η ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος του λιμανιού την περίοδο 2026-2030 θα αποτελέσει τον βασικό μοχλό ανάπτυξης για την εταιρεία.

Καθώς τα έργα ολοκληρώνονται, η Euroxx αναμένει ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα παρουσιάσουν σημαντική επιτάχυνση από το 2029, οδηγώντας σε διψήφια απόδοση FCF (FCF yield) έως το 2031.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η μερισματική απόδοση θα διατηρηθεί περίπου στο 4% κατά τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου, με μια συντηρητική υπόθεση διανομής κερδών στο 55%, ενώ αναμένεται να σχεδόν διπλασιαστεί έως το 2035, καθώς θα αυξάνονται οι ταμειακές ροές.

Με βάση τις εκτιμήσεις της για το 2027, η μετοχή του ΟΛΠ διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 9,3 φορές, περίπου 20% χαμηλότερα έναντι των ομοειδών εταιρειών, κάτι που σύμφωνα με την Euroxx δημιουργεί ελκυστικό σημείο εισόδου για μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Η Euroxx επισημαίνει ότι ο ΟΛΠ βρίσκεται σε εξέλιξη του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος στην ιστορία του, με τις επενδύσεις να αντανακλούν τις σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης που δημιουργούνται από την επέκταση των δραστηριοτήτων του λιμανιού.

Η εταιρεία αναμένεται να εισέλθει σε έναν φυσικά συναφή νέο επιχειρηματικό τομέα, αυτόν των σύγχρονων logistics και αποθηκευτικών χώρων, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ελκυστικά περιθώρια κερδοφορίας.

Η Euroxx εκτιμά ότι από το 2029 θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στα αποτελέσματα τα οφέλη από τα ολοκληρωμένα έργα επέκτασης, με τις ελεύθερες ταμειακές ροές να αυξάνονται με ταχύ ρυθμό και την απόδοση FCF να κινείται σε διψήφια επίπεδα.

Με βάση μια συντηρητική υπόθεση διανομής κερδών 55%, η Euroxx προβλέπει μερισματική απόδοση περίπου 4% για την περίοδο 2026-2030, δηλαδή στη φάση κορύφωσης του επενδυτικού προγράμματος.

Στη συνέχεια, η απόδοση αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά και να διπλασιαστεί περίπου έως το 2035, καθώς οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ενισχύονται.

Η Euroxx αποτιμά τον ΟΛΠ χρησιμοποιώντας συνδυασμό προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF) και συγκριτικής αποτίμησης, με στάθμιση 80%/20% αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα είναι η τιμή στόχος των 67 ευρώ ανά μετοχή, η οποία αντιστοιχεί σε δυνητική άνοδο 43% από τα τρέχοντα επίπεδα.

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