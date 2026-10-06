Η Paramount Skydance ολοκλήρωσε την Τρίτη την εξαγορά-μαμούθ της Warner Bros Discovery έναντι 110 δισ. δολαρίων, δημιουργώντας έναν νέο κολοσσό στο Χόλιγουντ με την ονομασία Skydance και παραδίδοντας στον CEO Ντέιβιντ Έλισον τον έλεγχο μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ψυχαγωγίας παγκοσμίως.

Το ιστορικό deal φέρνει κάτω από την ίδια εταιρική «ομπρέλα» τα στούντιο που βρίσκονται πίσω από μερικά από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά franchises στον κόσμο, από το «Mission: Impossible» και το «Harry Potter» έως την DC Studios, μαζί με μεγάλα τηλεοπτικά και streaming δίκτυα όπως τα CBS, CNN, Paramount+ και HBO Max.

Το αποτέλεσμα είναι ένας όμιλος με παρουσία σε ολόκληρο το φάσμα της βιομηχανίας του θεάματος, από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση μέχρι το streaming και την ενημέρωση.

Οι μετοχές του ενοποιημένου ομίλου μεταφέρθηκαν την Τρίτη από τον Nasdaq στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και πλέον διαπραγματεύονται με το σύμβολο «SKYD».

Έπεσαν τα τελευταία νομικά εμπόδια

Οι συμβιβασμοί με συνασπισμό αμερικανικών πολιτειών και με συνδικάτο σεναριογράφων του Χόλιγουντ απομάκρυναν τα σημαντικότερα νομικά εμπόδια για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η οποία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία των media.

Όπως μεταδίδει το Reuters το deal ολοκληρώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το Χόλιγουντ. Η παραδοσιακή συνδρομητική καλωδιακή τηλεόραση χάνει συνεχώς πελάτες, το κόστος της μάχης για την προσέλκυση κοινού στις streaming πλατφόρμες παραμένει υψηλό, ενώ τα μεγάλα στούντιο εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπα με πιέσεις από τα συνδικάτα για τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων στον δημιουργικό κλάδο.

Ο Έλισον είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι επιλέχθηκε η ονομασία Skydance, ώστε η Paramount και η Warner Bros να διατηρήσουν τις ξεχωριστές ταυτότητες των ιστορικών στούντιό τους, αντί να ενταχθούν κάτω από μία εντελώς νέα εμπορική επωνυμία.

Αναλυτές, ωστόσο, θεωρούν ότι η επιλογή του ονόματος καταδεικνύει παράλληλα το εύρος του ελέγχου που αποκτά ο Ντέιβιντ Έλισον, καθώς ορισμένα από τα πιο εμβληματικά brands του Χόλιγουντ περνούν πλέον υπό την ηγεσία του, δίνοντάς του τη δυνατότητα να επιβάλει τη δική του στρατηγική και εταιρική κουλτούρα.

Από ανεξάρτητο στούντιο σε αυτοκρατορία σε 16 χρόνια

Μέσα σε μόλις 16 χρόνια, η Skydance μετατράπηκε από ένα ανεξάρτητο κινηματογραφικό στούντιο στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες ανακατατάξεις ισχύος στην ιστορία του Χόλιγουντ.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2010 από τον Ντέιβιντ Έλισον, γιο του συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον, και αρχικά εδραίωσε τη θέση της ως χρηματοδότης και παραγωγός μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών της Paramount, μεταξύ των οποίων το blockbuster «Top Gun: Maverick».

Μετά τη συγχώνευσή της με την Paramount την περασμένη χρονιά, η Skydance έστρεψε το ενδιαφέρον της στη Warner Bros Discovery, μπαίνοντας σε μια σκληρή μάχη προσφορών με το Netflix, ενώ ενδιαφέρον για την εταιρεία είχαν εκδηλώσει και άλλοι πιθανοί μνηστήρες, μεταξύ των οποίων η Comcast.

Σύμφωνα με κανονιστική κατάθεση, οι μέτοχοι της Warner Bros έλαβαν επιπλέον 41,9 εκατ. δολάρια ως «ticking fee», ποσό που υπολογίστηκε με βάση τον αριθμό των ημερών που μεσολάβησαν από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Το μεγάλο στοίχημα των 6 δισ. δολαρίων

Ο Έλισον όρισε τον πρώην CEO της Mattel, Ίνον Κράιζ, συνδιευθύνοντα σύμβουλο της Skydance, αναθέτοντάς του την καθημερινή λειτουργία του νέου ομίλου και την ενοποίηση των δύο εταιρειών. Ο ίδιος ο Έλισον θα διατηρήσει την εποπτεία της δημιουργικής κατεύθυνσης και της συνολικής στρατηγικής.

Η νέα διοίκηση καλείται τώρα να συνδυάσει δύο τεράστιους οργανισμούς και παράλληλα να πετύχει εξοικονόμηση κόστους ύψους 6 δισ. δολαρίων.

Η Paramount έχει αναφέρει ότι σημαντικό μέρος των περικοπών θα προέλθει από πηγές που δεν σχετίζονται με το εργατικό κόστος, μεταξύ άλλων μέσω της ενοποίησης των τεχνολογικών υποδομών των streaming υπηρεσιών και των παρόχων cloud των δύο εταιρειών.

Ωστόσο, το μέγεθος των συνολικών περικοπών αναμένεται να έχει επιπτώσεις και στις θέσεις εργασίας στο Χόλιγουντ.

HBO Max και Paramount+ σε μία πλατφόρμα

Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της νέας Skydance αφορά στο streaming. Η εταιρεία σχεδιάζει να ενοποιήσει τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένων των HBO Max και Paramount+, σε μία ενιαία πλατφόρμα.

Παράλληλα, έχει δεσμευτεί να κυκλοφορεί τουλάχιστον 30 ταινίες ετησίως κατά τα δύο πρώτα χρόνια μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ο αριθμός αυτός προβλέπεται να αυξηθεί στις 32 ταινίες τον χρόνο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Το σχέδιο είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο, καθώς ο νέος όμιλος αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με συνολικό χρέος περίπου 80 δισ. δολαρίων.

Το υψηλό χρέος αυξάνει την πίεση στον Έλισον να επιταχύνει την ανάπτυξη του streaming, να διατηρήσει τις ταμειακές ροές που εξακολουθούν να παράγουν τα παραδοσιακά καλωδιακά δίκτυα και ταυτόχρονα να βελτιώσει τις επιδόσεις των κινηματογραφικών παραγωγών στις αίθουσες.

Η ολοκλήρωση του deal των 110 δισ. δολαρίων αλλάζει έτσι δραστικά τον χάρτη του Χόλιγουντ, συγκεντρώνοντας υπό τον έλεγχο του Έλισον ένα χαρτοφυλάκιο από τα ισχυρότερα ονόματα της παγκόσμιας βιομηχανίας ψυχαγωγίας.