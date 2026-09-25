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Η Solidity Technology Services A.E. αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την εγκατάσταση και την πενταετή λειτουργική υποστήριξη της ενεργής δικτυακής υποδομής (Active Network) του “The Ellinikon Sports Park”, στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου ανάπτυξης του “The Ellinikon”.

Η ανάθεση του σημαντικού αυτού έργου στη Solidity ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της σε έργα μεγάλης κλίμακας και αυξημένων τεχνολογικών απαιτήσεων, όπου η αξιοπιστία, η ασφάλεια, η απόδοση και η δυνατότητα μακροχρόνιας υποστήριξης έχουν ιδιαίτερη σημασία, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Στο “The Ellinikon Sports Park”, η Solidity συμβάλλει στην τεχνολογική υποδομή ενός από τα πλέον εμβληματικά έργα της σύγχρονης Ελλάδας. Για την εταιρεία, πρόκειται για ένα σημαντικό έργο αναφοράς, που επιβεβαιώνει τη δυνατότητά της να αναλαμβάνει σύνθετες τεχνολογικές υποδομές υψηλών απαιτήσεων και να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Το έργο αποτυπώνει τη φιλοσοφία «Design. Build. Operate.», που αποτελεί βασικό άξονα της προσέγγισης της Solidity στον σχεδιασμό και τη λειτουργία σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών. Από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έως τη μακροχρόνια λειτουργία και υποστήριξη, η εταιρεία αναλαμβάνει έναν ενιαίο κύκλο ευθύνης, διασφαλίζοντας τη συνέχεια, την αξιοπιστία και την απρόσκοπτη λειτουργία της υποδομής σε βάθος χρόνου. Η λύση αξιοποιεί τεχνολογίες και εξοπλισμό της Fortinet, διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή στον χώρο της κυβερνοασφάλειας και του secure networking, σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνική εξειδίκευση και την πολυετή εμπειρία της ομάδας της Solidity. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί εξατομικευμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε έργου και υποδομής.

«Για τη Solidity, η συμμετοχή σε ένα έργο όπως το “The Ellinikon Sports Park είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η ευθύνη μας δεν περιορίζεται στην υλοποίηση της δικτυακής υποδομής, αλλά επεκτείνεται στη λειτουργία και την υποστήριξή της σε βάθος χρόνου. Αυτό εκφράζει και τη φιλοσοφία μας Design. Build. Operate.: να είμαστε δίπλα στον πελάτη σε κάθε στάδιο, από τον σχεδιασμό μέχρι την καθημερινή λειτουργία της υποδομής», δήλωσε ο Δημήτριος Πέτρογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Solidity Technology Services A.E.

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