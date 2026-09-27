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Σε συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων περιορίζεται η υποχρέωση υποβολής της «Δήλωσης Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων», καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο καθεστώς υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Το κρίσιμο στοιχείο για τις επιχειρήσεις είναι εάν επιλέγουν να αξιοποιήσουν τη μεταβατική περίοδο έως το τέλος του 2026 ή έχουν ήδη περάσει αποκλειστικά στην ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών.

Η συγκεκριμένη δήλωση αφορά επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1.000.000 ευρώ, με βάση το φορολογικό έτος 2023, οι οποίες επιλέγουν να κάνουν χρήση της περιόδου προσαρμογής από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορούν να συνεχίσουν παράλληλα να χρησιμοποιούν τους υφιστάμενους τρόπους έκδοσης τιμολογίων.

Το νέο πλαίσιο διαμορφώνει, επομένως, διαφορετικές υποχρεώσεις ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο κάθε επιχείρηση έχει επιλέξει να προχωρήσει στην ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση

Η δήλωση συνδέεται με δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την πρόωρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα φορολογικά κίνητρα κατά την περίοδο που αυτά ίσχυαν.

Η δεύτερη και πλέον σημαντική για την τρέχουσα περίοδο αφορά τη σταδιακή συμμόρφωση των υπόχρεων επιχειρήσεων. Πρόκειται για τη δυνατότητα παράλληλης χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των υφιστάμενων τρόπων έκδοσης παραστατικών μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου.

Από την 1η Οκτωβρίου 2026, η δήλωση απαιτείται μόνο από επιχειρήσεις που πληρούν ταυτόχρονα συγκεκριμένες προϋποθέσεις: να έχουν ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατ. ευρώ με βάση το 2023 και να επιλέγουν την περίοδο προσαρμογής έως το τέλος του έτους.

Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης φτάνει έως τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Με την επιλογή αυτή, οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου, να εκδίδουν τιμολόγια όχι μόνο μέσω των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών εφαρμογών αλλά και με τους υφιστάμενους τρόπους.

Ποιοι δεν χρειάζεται να κάνουν δήλωση

Διαφορετική είναι η περίπτωση των επιχειρήσεων που έχουν ήδη περάσει πλήρως στην ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Εάν από την 1η Οκτωβρίου 2026 μια επιχείρηση εκδίδει αποκλειστικά τα τιμολόγιά της μέσω των εφαρμογών timologio ή myDATAapp, δεν απαιτείται να υποβάλει τη συγκεκριμένη «Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων».

Με άλλα λόγια, η δήλωση δεν αποτελεί γενική υποχρέωση για κάθε επιχείρηση που εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια. Αφορά ειδικά όσες επιχειρήσεις επιλέγουν να αξιοποιήσουν τη μεταβατική περίοδο και να διατηρήσουν παράλληλα τους υφιστάμενους τρόπους έκδοσης παραστατικών.

Η διάκριση αυτή είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη προσαρμοστεί πλήρως στο νέο σύστημα, καθώς δεν απαιτείται επιπλέον διαδικασία μόνο και μόνο επειδή εφαρμόζουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Ξεχωριστή υποχρέωση για παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Η συγκεκριμένη δήλωση αφορά τη χρήση των εφαρμογών timologio και myDATAapp και δεν καταργεί ούτε μεταβάλλει τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης εξακολουθούν να υπάγονται στη διαδικασία δήλωσης που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη μορφή έκδοσης παραστατικών.

Επομένως, θα πρέπει να διαχωρίζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω των εφαρμογών της ΑΑΔΕ από τη χρήση εξωτερικού παρόχου. Οι δύο περιπτώσεις ακολουθούν διαφορετικές διαδικαστικές απαιτήσεις και η υποβολή της συγκεκριμένης δήλωσης δεν καλύπτει αυτομάτως κάθε υποχρέωση που αφορά την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Τι ισχύει για τις λιανικές συναλλαγές

Η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης δεν αλλάζει τον τρόπο έκδοσης των παραστατικών εσόδων στις συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές.

Οι λιανικές συναλλαγές εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες διαδικασίες και η νέα υποχρέωση αφορά το πλαίσιο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης που εφαρμόζεται στις σχετικές επιχειρηματικές συναλλαγές.

Επομένως, η μετάβαση στο νέο καθεστώς δεν σημαίνει ότι αλλάζει αυτομάτως η διαδικασία έκδοσης αποδείξεων προς ιδιώτες καταναλωτές.

Η διαδικασία μέσα από το myAADE

Όπου απαιτείται η υποβολή της δήλωσης, η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση είναι:

Εφαρμογές → Φορολογικές Υπηρεσίες → myDATA → Δήλωση ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων μέσω Παρόχου, ΙδιοΠαρόχου ή της εφαρμογής timologio.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγράφεται η επιλογή της επιχείρησης να κάνει χρήση της μεταβατικής περιόδου, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Το βασικό πρακτικό σημείο για τις επιχειρήσεις είναι, συνεπώς, να διαπιστώσουν εάν συνεχίζουν προσωρινά να χρησιμοποιούν τους υφιστάμενους τρόπους έκδοσης τιμολογίων ή έχουν ήδη μεταβεί αποκλειστικά στις διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές. Από αυτή τη διάκριση προκύπτει και η ανάγκη ή μη υποβολής της δήλωσης έως τις 12 Οκτωβρίου.

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