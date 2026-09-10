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Ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε η Ίλυδα κατά το Α΄ εξάμηνο του 2026, επιτυγχάνοντας περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών και σημαντική επιτάχυνση της κερδοφορίας σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €5,22 εκατ., αυξημένος κατά 15,77% σε σχέση με €4,51 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 26,94%, σε €3,62 εκατ.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η βελτίωση σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας. Το EBITDA αυξήθηκε κατά 76,86% και διαμορφώθηκε σε €3,75 εκατ., έναντι €2,12 εκατ. το Α΄ εξάμηνο του 2025, ενώ τα κέρδη προ φόρων σχεδόν διπλασιάστηκαν, ανερχόμενα σε €3,04 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 97,06%.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €3,13 εκατ., έναντι €1,59 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 96,33%. Σημειώνεται ότι η διαμόρφωση του συγκεκριμένου μεγέθους επηρεάζεται από την πιστωτική απεικόνιση του φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις σχετικές επεξηγήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Παράλληλα, η Εταιρεία διατηρεί ιδιαίτερα ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με μηδενικό δανεισμό, αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα και σημαντικά μειωμένες εμπορικές απαιτήσεις, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια ενισχύθηκαν περαιτέρω.

Η συνδυασμένη αύξηση εσόδων και κερδοφορίας, σε συνδυασμό με την υψηλή ρευστότητα και την απουσία δανειακών υποχρεώσεων, ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση της ΙΛΥΔΑ και δημιουργεί ισχυρές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας.

Σημαντικά Γεγονότα Α΄ Εξαμήνου 2026

Ορισμένα από τα αξιοσημείωτα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1ο 6-μηνο του 2026 :

Πραγματοποίηση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (12.06.2026), η οποία ενέκρινε τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2025, καθώς και τη διανομή μερίσματος 0,09 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), με έναρξη καταβολής την 01.07.2026.

Εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία και ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου με Πρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Βαρσάμη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την 15.06.2026.

Έναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της Εταιρείας από το Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «EUROBANK EQUITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» την 17.06.2026, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας της μετοχής.

Πιστοποίηση της Εταιρείας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 42001:2023 για τη Διαχείριση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα TÜV AUSTRIA (18.06.2026), με την οποία το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρείας είναι πλέον πιστοποιημένο κατά έξι διεθνή πρότυπα.

Προοπτικές Β΄ Εξαμήνου 2026

Η ΙΛΥΔΑ παραμένει προσηλωμένη (επικεντρωμένη) :

Στη διατήρηση υψηλής ρευστότητας και ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης, ώστε να ανταπεξέλθει σε πιθανές μακροοικονομικές προκλήσεις και M & A.

Στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και κρατικών ενισχύσεων για ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων πληροφορικής.

Στην περαιτέρω διείσδυση στον ιδιωτικό και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, ο οποίος γνωρίζει σημαντική ψηφιακή μεταρρύθμιση, καθώς και στην προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της στις διεθνείς αγορές.

Στη σταδιακή ενσωμάτωση λειτουργιών Τεχνητής Νοημοσύνης (A.I.) στα νέα προϊόντα λογισμικού που βρίσκονται υπό ανάπτυξη, με στόχο την ενίσχυση της αυτοματοποίησης, τη βελτίωση της εμπειρίας του τελικού χρήστη και την παροχή προηγμένων δυνατοτήτων ανάλυσης.

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