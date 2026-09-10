Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με έσοδα-ρεκόρ $551,4 εκατ. και καθαρά κέρδη $228,1 εκατ. ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Tsakos Energy Navigation (TEN), η εισηγμένη στο NYSE ναυτιλιακή εταιρεία που ίδρυσε και διευθύνει ο δρ Νίκος Τσάκος. Η ισχυρή αγορά των δεξαμενόπλοιων και η άνοδος των ημερήσιων εσόδων του στόλου αποτυπώθηκαν στα αποτελέσματα, ενώ στην κερδοφορία περιλαμβάνονται και κεφαλαιακά κέρδη $38 εκατ.

Τα ακαθάριστα έσοδα αυξήθηκαν κατά $161 εκατ., ή περίπου 41%, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, φθάνοντας στο επίπεδο-ρεκόρ των $551,4 εκατ. Το adjusted EBITDA διαμορφώθηκε στα $324,1 εκατ., έναντι $193,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση περίπου 68%.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα $228,1 εκατ., συμπεριλαμβανομένων των $38 εκατ. κεφαλαιακών κερδών. Τα κέρδη ανά μετοχή εκτινάχθηκαν στα $7,12 από $1,70, σημειώνοντας αύξηση 318%. Κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων είχε η άνοδος της αγοράς των tankers. Το μέσο ημερήσιο Time Charter Equivalent (TCE) αυξήθηκε κατά 41%, στα $43.503 ανά πλοίο, έναντι $30.754 το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η αξιοποίηση του στόλου παρέμεινε στο 96,5%, αμετάβλητη σε ετήσια βάση. Τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων αυξήθηκαν στα $111 εκατ., από $102,3 εκατ., κυρίως λόγω των προγραμματισμένων δεξαμενισμών έξι πλοίων, μεταξύ των οποίων και ένα LNG carrier. Το συνολικό λειτουργικό κόστος ανά πλοίο και ημέρα διαμορφώθηκε στα $10.298.

Κέρδη $139,3 εκατ. μόνο στο β΄ τρίμηνο

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η εικόνα στο δεύτερο τρίμηνο του έτους. Τα ακαθάριστα έσοδα έφθασαν τα $298,4 εκατ., αυξημένα κατά $105,1 εκατ. ή 54%, ενώ το adjusted EBITDA αυξήθηκε κατά 81%, στα $170,4 εκατ.

Τα καθαρά κέρδη του τριμήνου ανήλθαν στα $139,3 εκατ., στα οποία περιλαμβάνονται τα $38 εκατ. κεφαλαιακών κερδών. Τα κέρδη ανά μετοχή έφθασαν τα $4,40, έναντι $0,67 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, με την εταιρεία να κάνει λόγο για αύξηση άνω του 500%.

Το μέσο TCE στο τρίμηνο ανέβηκε ακόμη υψηλότερα, στα $46.100 ανά πλοίο ημερησίως, σημειώνοντας αύξηση 50%, ενώ η αξιοποίηση του στόλου κινήθηκε κοντά στο 95%.

Στα $466,1 εκατ. τα ταμειακά διαθέσιμα

Παράλληλα με την άνοδο της κερδοφορίας, ενισχύθηκε σημαντικά και το ταμείο της TEN. Στις 30 Ιουνίου 2026 τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε $466,1 εκατ., αυξημένα κατά $168 εκατ. σε σύγκριση με το τέλος Δεκεμβρίου του 2025.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα $2 δισ., έναντι $1,8 δισ. στο τέλος του 2025, αντανακλώντας, σύμφωνα με την εταιρεία, την ανάπτυξη του στόλου.

Την ίδια στιγμή, τα έξοδα τόκων και χρηματοδότησης μειώθηκαν κατά $5,6 εκατ. στα $43,4 εκατ., ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων spreads και των χαμηλότερων επιτοκίων σε νέα και αναχρηματοδοτούμενα δάνεια.

«Μαξιλάρι» εσόδων $3,6 δισ.

Ιδιαίτερη σημασία για την επόμενη ημέρα της TEN έχει το ύψος των συμβασιοποιημένων εσόδων. Η εταιρεία διαθέτει τουλάχιστον $3,6 δισ. σε contracted revenues, εξασφαλίζοντας σημαντική ορατότητα ταμειακών ροών για τα επόμενα χρόνια.

Η στρατηγική της TEN είναι να αξιοποιεί την αυξημένη ζήτηση σε ton-miles και να «κλειδώνει» ελκυστικές μακροχρόνιες ναυλώσεις, ενισχύοντας το backlog και εξισορροπώντας την έκθεσή της στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Anfield DP, DP2 Suezmax shuttle tanker που παραδόθηκε στις 28 Ιουλίου από τη Samsung Heavy Industries στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για το τρίτο από σειρά 12 DP2 shuttle tankers που ναυπηγούνται στο συγκεκριμένο ναυπηγείο. Το πλοίο ξεκίνησε δεκαετή απασχόληση σε μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία, με options που μπορούν να παρατείνουν τη ναύλωση μέχρι το 20ό έτος του πλοίου. Εφόσον αξιοποιηθεί η μέγιστη διάρκεια, η TEN εκτιμά ότι τα ακαθάριστα έσοδα από τη συγκεκριμένη ναύλωση θα προσεγγίσουν τα $500 εκατ.

26 πλοία στο μεγαλύτερο ναυπηγικό πρόγραμμα της TEN

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού στόλου στην ιστορία της εταιρείας. Περιλαμβάνει 26 πλοία, επτά από τα οποία έχουν ήδη παραδοθεί, με το πρόγραμμα να καλύπτει συμβατικά tankers, DP2 shuttle tankers και LNG carriers. Σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα της εταιρείας, στις υπό ναυπήγηση μονάδες περιλαμβάνονται VLCCs, Panamax LR1, DP2 shuttle tankers και δύο LNG carriers, με τις τελευταίες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το πρώτο τρίμηνο του 2029. Μεγάλο μέρος των shuttle tankers διαθέτει ήδη εξασφαλισμένη απασχόληση. Ο διαφοροποιημένος pro forma ενεργειακός στόλος της TEN αριθμεί 81 πλοία, συνολικής χωρητικότητας περίπου 10,5 εκατ. dwt.

Πωλήσεις παλαιότερων πλοίων με έσοδα $100 εκατ.

Την επέκταση μέσω νεότευκτων συνοδεύει η σταδιακή έξοδος από παλαιότερο tonnage. Τον Αύγουστο η TEN ολοκλήρωσε την πώληση των δύο Suezmax Alaska και Archangel, κατασκευής 2006, εξασφαλίζοντας καθαρά έσοδα $100 εκατ. Στην ίδια στρατηγική ανανέωσης εντάσσεται και η πώληση του VLCC Ulysses, κατασκευής 2016. Η εταιρεία συνδέει τις αποεπενδύσεις από παλαιότερα πλοία με το μεγάλο πρόγραμμα νεότευκτων, μεγάλο μέρος του οποίου έχει παραγγελθεί έναντι μακροχρόνιας απασχόλησης.

Μέρισμα $1,50 ανά μετοχή το 2026

Η ισχυρή οικονομική επίδοση μεταφράζεται και σε αυξημένες διανομές προς τους μετόχους. Τον Ιούλιο η TEN κατέβαλε δεύτερο εξαμηνιαίο μέρισμα $1 ανά κοινή μετοχή, μετά τα $0,50 που είχαν καταβληθεί τον Φεβρουάριο. Έτσι, η συνολική διανομή για το 2026 ανέρχεται σε $1,50 ανά μετοχή. Η εταιρεία αναφέρει ότι από την εισαγωγή της στο NYSE το 2002 έως το τέλος του 2026 θα έχει διανείμει πάνω από $1 δισ. σωρευτικά σε μερίσματα κοινών και προνομιούχων μετοχών. Η διοίκηση της TEN εκτιμά ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τα ευνοϊκά θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς tankers, δημιουργούν προϋποθέσεις για διατήρηση μιας ισχυρής αγοράς. Για την εταιρεία του δρ Νίκου Τσάκου, το δεύτερο μισό του 2026 ξεκινά με έσοδα-ρεκόρ, κέρδη $228,1 εκατ., $466,1 εκατ. στο ταμείο, συμβασιοποιημένα έσοδα τουλάχιστον $3,6 δισ. και ένα μεγάλο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου σε πλήρη εξέλιξη.

Διαβάστε ακόμη

Η κυβέρνηση κρατάει «καύσιμα» για νέα παρέμβαση στην αντλία τον Οκτώβριο (vid)

Ηλεκτρικό Ι.Χ. με έως 150 ευρώ τον μήνα για 15.000 νοικοκυριά

Το γαλλικό σχέδιο για να προχωρήσει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ