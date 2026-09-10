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Η πολυετής δικαστική διαμάχη της Elbisco με την οικογένεια Ρεμούνδου δεν έχει κλείσει, καθώς οι υπόλοιποι λόγοι αναίρεσης της εταιρείας θα συζητηθούν στον Άρειο Πάγο τον Φεβρουάριο του 2027, ενώ η ίδια εκτιμά ότι η οριστική περαίωση της υπόθεσης τοποθετείται περίπου στο τέλος του 2028. Στο μεταξύ, οι αντίδικοι επέβαλαν στα τέλη Μαΐου νέα συντηρητική κατάσχεση εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων για την απαίτηση των τουλάχιστον 37,7 εκατ. ευρώ, πλέον τόκων από το 2006.

Οι ίδιες οικονομικές καταστάσεις του 2025, που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, καταγράφουν επιστροφή του Ομίλου στην κερδοφορία, σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών ταμειακών ροών και μείωση του τραπεζικού δανεισμού.

Η δικαστική υπόθεση αφορά τον τρόπο με τον οποίο εξαγοράστηκε και στη συνέχεια απορροφήθηκε από την Elbisco η αρτοβιομηχανία Elite. Η οικογένεια Ρεμούνδου αμφισβήτησε δικαστικά τη μεταβίβαση, το 2003, ποσοστού 27,69% της Elite από την εταιρεία «Πικέρμι» προς την Elbisco, έναντι περίπου 7 εκατ. ευρώ. Υποστήριξε ότι οι μετοχές αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 90% του ενεργητικού της «Πικέρμι», ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ότι το τίμημα ήταν χαμηλότερο από την πραγματική αξία τους.

Με την απόφαση 3816/2023, το Εφετείο Αθηνών αναγνώρισε ότι η Elbisco όφειλε να καταβάλει σε καθέναν από τους τρεις ενάγοντες 12.250.650,33 ευρώ, πλέον νόμιμων τόκων από την επομένη της επίδοσης της αγωγής το 2006. Επιδικάστηκαν επίσης 250.000 ευρώ σε καθέναν και δικαστική δαπάνη 202.500 ευρώ.

Η Elbisco έχει ήδη καταβάλει περίπου 4,5 εκατ. ευρώ για κεφάλαιο, τόκους και δαπάνες, διατηρώντας την αξίωση επιστροφής των χρημάτων σε περίπτωση οριστικής δικαίωσής της. Το ποσό είχε επιβαρύνει μέσω πρόβλεψης τα αποτελέσματα του 2022.

Η νέα κατάσχεση

Η Elbisco κατέθεσε στις 9 Ιουνίου αίτηση ανάκλησης της συντηρητικής κατάσχεσης που είχαν επιβάλει οι αντίδικοι στις 29 Μαΐου 2026, ζητώντας παράλληλα προσωρινή διαταγή προκειμένου να εξαιρεθεί τραπεζικός λογαριασμός της.

Το αίτημα συζητήθηκε στις 10 Ιουνίου και έγινε δεκτό αυθημερόν. Η αίτηση ανάκλησης έχει οριστεί να συζητηθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών στις 19 Νοεμβρίου 2026. Κατά την εταιρεία, η ισχύς της προσωρινής διαταγής θα διατηρηθεί έως τη συζήτηση της αίτησης. Παράλληλα, εξακολουθεί να υφίσταται συντηρητική δέσμευση εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων της Elbisco στο πλαίσιο της ίδιας αντιδικίας.

Η αίτηση αναίρεσης της εταιρείας κατά της απόφασης του Εφετείου συζητήθηκε αρχικά τον Μάιο του 2024. Με την απόφαση 661/2025, ο Άρειος Πάγος παρέπεμψε έναν από τους λόγους αναίρεσης στην Τακτική Ολομέλεια. Η τελευταία, με την απόφαση 3/2026, απέρριψε κατά πλειοψηφία τον συγκεκριμένο λόγο και παρέπεμψε τους υπόλοιπους στο Α3 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου.

Η νέα συζήτηση έχει προσδιοριστεί για τις 8 Φεβρουαρίου 2027. Η Elbisco υποστηρίζει ότι οι λόγοι αναίρεσης που απομένουν είναι ουσιαστικότεροι και εκτιμά ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ακύρωση της απόφασης του Εφετείου. Για τον λόγο αυτό δεν σχημάτισε πρόσθετη πρόβλεψη πέραν των 4,5 εκατ. ευρώ που είχαν καταχωριστεί σε προηγούμενη χρήση.

Η KPMG διατυπώνει καθαρή γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων, αφιερώνει όμως ειδική «Έμφαση Θέματος» στη δικαστική διαμάχη, στο ύψος της απαίτησης και στην επιλογή της διοίκησης να μην αναγνωρίσει πρόσθετη επιβάρυνση.

Επιστροφή στα κέρδη

Σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε το 2025 κατά 1,4%, στα 131,38 εκατ. ευρώ από 129,56 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν στα 45,03 εκατ. ευρώ από 43,71 εκατ. ευρώ και το μικτό περιθώριο βελτιώθηκε στο 34,27% από 33,74%.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης αυξήθηκαν κατά περίπου 25%, στα 5,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 11,02 εκατ. ευρώ από 10,69 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν στα 4,09 εκατ. ευρώ από 4,39 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων 1,31 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 70.000 ευρώ το 2024, και καθαρά κέρδη 1,04 εκατ. ευρώ, από ζημιές 231.000 ευρώ. Η μητρική πέρασε επίσης σε καθαρά κέρδη 602.000 ευρώ, έναντι ζημιών 731.000 ευρώ.

Με αφορμή τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, ο διευθύνων σύμβουλος της Elbisco Νίκος Βουδούρης δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν ότι η Elbisco κινείται σταθερά στην κατεύθυνση που έχουμε χαράξει. Η βελτίωση των οικονομικών μας επιδόσεων και η σημαντική μείωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού αποτυπώνουν την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού μας σχεδίου και μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία».

Οι τελικές επιδόσεις κινήθηκαν, πάντως, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις που είχε δημοσιοποιήσει η Elbisco στα τέλη του 2025. Η εταιρεία ανέμενε κύκλο εργασιών 134 εκατ. ευρώ, EBITDA 11,7 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων περίπου 2 εκατ. ευρώ. Η μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφηκε στα κέρδη προ φόρων, τα οποία διαμορφώθηκαν περίπου 35% χαμηλότερα από την πρόβλεψη.

Τα δάνεια

Οι καθαρές λειτουργικές εισροές αυξήθηκαν στα 11,31 εκατ. ευρώ από μόλις 193.000 ευρώ το 2024, ενώ τα διαθέσιμα του Ομίλου ενισχύθηκαν στα 9,59 εκατ. ευρώ από 3,08 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε από 31,49 εκατ. ευρώ σε 27,17 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, ωστόσο, τα εταιρικά δάνεια αυξήθηκαν από 16,68 εκατ. ευρώ σε 20,40 εκατ. ευρώ, καθώς μέσα στο 2025 η εταιρεία άντλησε νέα εταιρικά δάνεια 3,5 εκατ. ευρώ.

Στα εταιρικά δάνεια περιλαμβάνεται χρηματοδότηση από τη μητρική Lekeren Holdings. Το επιτόκιο του δανείου από τη Lekeren διαμορφώθηκε σε 3,75%, ενώ στα υπόλοιπα εταιρικά δάνεια προβλέπεται περιθώριο 2%.

Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου, μαζί με τις υποχρεώσεις από μισθώσεις, περιορίστηκαν στα 52,76 εκατ. ευρώ από 53,85 εκατ. ευρώ. Επομένως, η μεγάλη μείωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού που προβάλλει η διοίκηση οφείλεται τόσο στην αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων όσο και στην αύξηση των διαθεσίμων, ενώ το συνολικό χρηματοδοτικό βάρος υποχώρησε κατά περίπου 1,1 εκατ. ευρώ.

Μετά το τέλος της χρήσης η Elbisco προχώρησε, σε συνεργασία με τις τράπεζες, σε ρύθμιση των δανείων της έως τον Ιούνιο του 2028. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, όλα τα δάνεια παρέμεναν ενήμερα τόσο στο τέλος του 2025 όσο και κατά την έγκριση των καταστάσεων.

Η ενίσχυση των ταμειακών ροών βελτίωσε τη θέση της εταιρείας, χωρίς να εξαλείψει τις πιέσεις στη ρευστότητα. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 66,73 εκατ. ευρώ, έναντι κυκλοφορούντος ενεργητικού 46,4 εκατ. ευρώ, αφήνοντας αρνητικό κεφάλαιο κίνησης περίπου 20,3 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας βελτιώθηκε στο 0,70 από 0,66, παραμένοντας κάτω από τη μονάδα.

Για το 2026 η διοίκηση προβλέπει αύξηση του κύκλου εργασιών, περαιτέρω βελτίωση του EBITDA και των κερδών προ φόρων, καθώς και νέα αποκλιμάκωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού.

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