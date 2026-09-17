Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Interwood ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης ακινήτου ιδιοκτησίας της, έναντι συνολικού τιμήματος €3 εκατ., σε συνέχεια του προσυμφώνου που είχε ανακοινωθεί στις 16 Απριλίου 2026.

Όπως είχε αρχικά γνωστοποιηθεί, από το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ποσό €2 εκατ. διατίθεται για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας, ενώ ποσό €1 εκατ. προορίζεται για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υποδομών της στο κεντρικό ακίνητο της Ελευσίνας.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί το τελευταίο από τα βασικά βήματα του προγράμματος χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης που υλοποίησε η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, η Interwood έχει προχωρήσει:

* στην πώληση δύο ακινήτων συνολικής αξίας €8,2 εκατ.,

* στη σημαντική μείωση του τραπεζικού της δανεισμού,

* στην αναχρηματοδότηση και αναδιάρθρωση σημαντικού μέρους των δανειακών της υποχρεώσεων με βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης,

* στην ενίσχυση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής της βάσης μέσω της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών, η Εταιρεία εισέρχεται σε μία νέα φάση, με βελτιωμένη χρηματοοικονομική διάρθρωση και ενισχυμένη ρευστότητα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την υποστήριξη της περαιτέρω λειτουργικής και εμπορικής της ανάπτυξης.

Παράλληλα, συνεχίζεται ο σχεδιασμός για τη συγκέντρωση και αναβάθμιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στις εγκαταστάσεις της Ελευσίνας, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, τον εξορθολογισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του κεφαλαίου κίνησης.

Η Διοίκηση της Interwood, αναφέρει τέλος ότι παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού, με έμφαση πλέον στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της.

Διαβάστε ακόμη

JP Morgan για ελληνικές τράπεζες: Νέες τιμές στόχοι και περιθώρια ανόδου 30%

Ιδιωτικό χρέος: Στα 79,7 δισ. ευρώ τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers (πίνακας)

Μύκονος: Υπό αστυνομική φρούρηση η Πολεοδομία – Εισαγγελικός έλεγχος στα αρχεία της ΥΔΟΜ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ