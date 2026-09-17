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Τα Jaggle.Apps είναι ένα οικοσύστημα επιχειρησιακών εφαρμογών που αναπτύχθηκαν πάνω στην πλατφόρμα Jaggle.eu, αξιοποιώντας τεχνολογία AI-powered Low-code.

Είναι σχεδιασμένα για μεγάλο εύρος επιχειρηματικών αναγκών και βοηθούν τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους, να υποστηρίζουν και να αυτοματοποιούν κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες και ροές εργασίας μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων δυνατοτήτων διακυβέρνησης και ελέγχου.

Η νέα σειρά εφαρμογών Jaggle.Apps συνδυάζει έτοιμη λειτουργικότητα με δυνατότητα παραμετροποίησης, διασύνδεσης και εξέλιξης, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες της καθημερινής λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Η πρώτη παρουσίαση της σειράς περιλαμβάνει τα Jaggle.CRM, Jaggle.HR, Jaggle.Signage, Jaggle.Conversational AI, Jaggle.RAG, Jaggle.AutoML και Jaggle.XL2App, που καλύπτουν ανάγκες από διαχείριση πωλήσεων, ανθρώπινου δυναμικού, ψηφιακή σήμανση, αυτοματοποίηση εξυπηρέτησης πελατών, αξιοποίηση γνώσης μέσω RAG, προγνωστική ανάλυση και μετατροπή υπολογιστικών φύλλων σε λειτουργικές εφαρμογές.

Τα Jaggle.Apps παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης της COMSYS, αναδεικνύοντας έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμόζουν και να εξελίσσουν το επιχειρησιακό τους λογισμικό.

Έτοιμη λειτουργικότητα με ευελιξία προσαρμογής

Τα Jaggle.Apps ξεκινούν από έτοιμη λειτουργικότητα, ώστε ένας οργανισμός να μην χρειάζεται να αναπτύξει κάθε νέα εφαρμογή από μηδενική βάση. Παράλληλα, δεν περιορίζονται σε ένα άκαμπτο μοντέλο, αλλά μπορούν να προσαρμοστούν, να διασυνδεθούν και να εξελιχθούν σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Η ταχύτητα αξιοποίησης σε συνδυασμό με την ευελιξία, την ασφάλεια και την ταχύτητα ενσωμάτωσης αλλαγών αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά των Jaggle.Apps.

Ενιαία πλατφόρμα για διαφορετικές επιχειρησιακές ανάγκες

Τα Jaggle.CRM υποστηρίζουν τη διαχείριση ολόκληρης της εμπορικής σχέσης με τον πελάτη, από τις πωλήσεις και τις συμβάσεις έως την εξυπηρέτηση και την οικονομική παρακολούθηση.

Το Jaggle.HR συγκεντρώνει διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού, όπως στοιχεία εργαζομένων, onboarding, αιτήματα, εγκρίσεις, άδειες και εκπαίδευση, σε ένα ενιαίο και προσαρμόσιμο περιβάλλον.

Το Jaggle.Signage προσφέρει κεντρική διαχείριση ψηφιακής σήμανσης, επιτρέποντας τον έλεγχο περιεχομένου, οθονών και δικτύων προβολής από μία ενιαία εφαρμογή.

Το Jaggle.Conversational AI επιτρέπει τη δημιουργία AI-powered συνομιλιών για chat, voice, messaging και social channels, συνδυάζοντας κατανόηση φυσικής γλώσσας και αυτοματοποίηση εξυπηρέτησης.

Το Jaggle.RAG συνδέει μεγάλα γλωσσικά μοντέλα με τις πηγές γνώσης ενός οργανισμού, προσφέροντας ελεγχόμενες και αξιόπιστες απαντήσεις βασισμένες σε εγκεκριμένο περιεχόμενο.

Το Jaggle.AutoML επιτρέπει τη δημιουργία προγνωστικών μοντέλων μέσα από αυτοματοποιημένη ανάλυση δεδομένων και αξιοποίηση αποτελεσμάτων για λήψη αποφάσεων.

Το Jaggle.XL2App μετατρέπει διαδικασίες που λειτουργούν σε υπολογιστικά φύλλα σε δομημένες εφαρμογές, διατηρώντας τη λογική και τα δεδομένα τους.

Ασφάλεια και έλεγχος επιχειρησιακού επιπέδου

Τα Jaggle.Apps έχουν αναπτυχθεί πάνω στο Jaggle.eu, την enterprise-grade AI-powered Low-code πλατφόρμα δημιουργίας εφαρμογών της COMSYS.

Η πλατφόρμα προσφέρει ασφάλεια δεδομένων, πρόσβαση βάσει ρόλων, καταγραφή ενεργειών, συμμόρφωση με τον GDPR και δυνατότητα εξέλιξης των εφαρμογών ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των οργανισμών.

Ο Βαγγέλης Χατζηγεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος της COMSYS, δήλωσε ότι τα Jaggle.Apps αποτελούν το επόμενο βήμα στη στρατηγική εξέλιξη του Jaggle.eu, συνδυάζοντας την ταχύτητα μιας έτοιμης λύσης με την προσαρμοστικότητα μιας custom εφαρμογής.

Η παρουσίαση των Jaggle.Apps αποτελεί συνέχεια της επίσημης παρουσίασης του Jaggle.eu το 2025, με την τεχνολογική βάση να αποκτά πλέον εφαρμοσμένη διάσταση μέσα από λύσεις για συγκεκριμένες επιχειρησιακές λειτουργίες.