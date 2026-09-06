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Θετικά υποδέχτηκε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, μέσω του προέδρου της Σταύρου Καφούνη, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ το απόγευμα του Σαββάτου.

Η σχετική δήλωση του προέδρου της ΕΣΕΕ έχει ως εξής:

«Κάθε μέτρο που αφήνει περισσότερο χώρο και περισσότερη ανάσα στη μικρομεσαία επιχείρηση είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι σημερινές εξαγγελίες δείχνουν ότι η φωνή της αγοράς ακούγεται και αρκετές από τις διεκδικήσεις της ΕΣΕΕ που βάλαμε στο τραπέζι με επιμονή και τεκμηρίωση πιάνουν τόπο. Δεν πανηγυρίζουμε και δεν σταματάμε εδώ. Η μικρομεσαία επιχείρηση έχει σηκώσει μεγάλο βάρος τα τελευταία χρόνια και χρειάζεται ουσιαστική και σταθερή στήριξη. Θέλουμε τα σημερινά μέτρα να είναι η αρχή μιας μεγαλύτερης προσπάθειας, ώστε ο επαγγελματίας να μπορεί να δουλεύει, να επενδύει και να βλέπει το αύριο με μεγαλύτερη σιγουριά».

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