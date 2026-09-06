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Να κερδίσει εκ νέου την ευρύτατη κοινωνική συμμαχία- που του έδωσε ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για δεύτερη φορά στις εθνικές εκλογές του 2023- επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τις κάλπες της άνοιξης του 2027.

Ο πρωθυπουργός με την ομιλία του χθες το βράδυ από το βήμα της φετινής ΔΕΘ ξεκινά να περιγράψει το πλάνο για την «Ελλάδα του 2030», ξεκαθαρίζει ότι στόχος του είναι η αυτοδυναμία απέναντι σε κάθε πλάνο «ακυβερνησίας και κομματικών παζαριών για συγκυβερνήσεις» και απευθύνεται σε κάθε πολίτη θέτοντας πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα όσον αφορά στα βήματα για τη βελτίωση της ζωής και της προοπτικής τους.

Συγκροτεί ατζέντα τετραετίας και ανακοινώνει μέτρα ύψους 2,2 δισ. ευρώ, η εφαρμογή των οποίων θα αρχίσει άμεσα, δηλαδή από τις 25 Σεπτεμβρίου. Σε λίγη ώρα από τώρα θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα όσον αφορά στους κρίσιμους σταθμούς και στον σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας για τη διεκδίκηση της τρίτης θητείας, τονίζοντας ότι ο βασικός αντίπαλος δεν είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά τα προβλήματα των πολιτών.

Με το βλέμμα στις ταχύτατες και «διαρκείς» εξελίξεις στην Ευρώπη και την παγκόσμια κοινότητα ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει την ανάγκη να βρεθεί και την «επόμενη μέρα» μια σταθερή κυβέρνηση στο τιμόνι της χώρας και εξηγεί ότι το δικό του σχέδιο παραπέμπει σε «καθαρές λύσεις και καθαρούς ορίζοντες».

«Το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο, οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν – θα κριθεί σύντομα αν η Ελλάδα θα βρεθεί στην πλευρά όσων άντεξαν στις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί στη δίνη απρόβλεπτων εξελίξεων», λέει χαρακτηριστικά και εξηγεί: «Η πατρίδα έχει ανάγκη από μία ισχυρή κυβέρνηση, που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από κομματικά παζάρια που θα την εγκλώβιζαν στην αδράνεια και στην ατολμία, με ατελείωτες διαβουλεύσεις, ίσες αποστάσεις και συμβιβασμούς».

Για τον κ. Μητσοτάκη μέχρι το 2030 πρέπει η χώρα να κάνει περαιτέρω βήματα στο πεδίο της οικονομίας και της ανάπτυξης και να αποφύγει κάθε πισωγύρισμα.

Προτείνει «μία νέα εθνική ενότητα, μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, οικοδομημένη με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εκσυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας» απαντώντας έτσι και στο ερώτημα «γιατί, μία τρίτη τετραετία».

Η «παγίδα» – όπως θα υπογραμμίσει και κατά τη συνέντευξη Τύπου στις 12 το μεσημέρι- είναι το «μήνυμα διαμαρτυρίας» που κάποιοι από τους πολίτες που τον εμπιστεύτηκαν τόσο το 2019, όσο και το 2023 θα θελήσουν να δώσουν στις εκλογές του 2027. «Ας γνωρίζουν ότι, με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει. Η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους», τονίζει ο πρωθυπουργός προσπαθώντας να πείσει ότι δεν υπάρχει ασφαλές σενάριο δεύτερη Κυριακής.

«Ελπίδα ή περιπέτεια», είναι το δίλημμα που έθεσε χθες και θα αναλύσει σήμερα ανοίγοντας όλα τα θέματα με αφορμή τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Όσον αφορά στην αναμέτρηση της κυβερνητικής παράταξης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης που διεκδικούν την εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτιμά ότι θα συνεχίσει τον «πόλεμο» της «ανευθυνότητας», με μη κοστολογημένα μέτρα.

Κατά τη χθεσινή ομιλία του απέφυγε τις αναφορές στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, αντιθέτως άφησε αιχμές με ιδιαίτερα δηκτικό ύφος –χωρίς να τον κατονομάζει- εναντίον του Αλέξη Τσίπρα θυμίζοντας το τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου με τον γνωστό στίχο «ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο συγκεκριμένος στίχος –πρόσθεσε- ταιριάζει γάντι σε λαοπλάνους. Και έθεσε το ερώτημα-δίλημμα προς τις εκλογές: ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει ανοδική τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών;

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στην τουρκική προκλητικότητα και στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής όλα αυτά τα χρόνια από το Μέγαρο Μαξίμου ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι «στη γειτονιά μας οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπασμωδικές αντιδράσεις, που καλούμαστε να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και σοβαρότητα». Σε αυτό το περιβάλλον βασική προτεραιότητα παραμένει επίσης η εξασφάλιση θετικών επιδόσεων στην οικονομία, τα «άλματα» στο καθοριστικής σημασίας πεδίο, ώστε η «παραδοτέα ύλη» να φτάσει σε κάθε σπίτι και οικογένεια – ένα μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης_

Τα 12 μέτρα του μερίσματος ανάπτυξης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσίασε 12 βασικά μέτρα με τίτλο «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας», δίνοντας το περίγραμμα του «μερίσματος ανάπτυξης» που απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες, τρίτεκνους, εργαζόμενους, δημοσίους υπαλλήλους, νέες οικογένειες και ευάλωτες ομάδες.

1) Στο πρώτο πεδίο των ανακοινώσεων βρίσκεται η φορολογία. Το τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις καταργείται σταδιακά, με την αρχή να γίνεται το 2027 από την περιφέρεια και την εφαρμογή στην Αττική να ακολουθεί το 2029.

2) Αλλαγές έρχονται και στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών. Για τους συνεπείς επαγγελματίες προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία, ώστε το νέο πλαίσιο να ξεχωρίζει όσους τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

3) Για τα νομικά πρόσωπα ανακοινώθηκε σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5% κάθε χρόνο, με στόχο να φτάσει στο 50% από το φορολογικό έτος 2028.

4) Στο σκέλος των εισοδηματικών ενισχύσεων, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λαμβάνουν αυξημένη ετήσια ενίσχυση, η οποία διαμορφώνεται στα 400 ευρώ.

5) Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες προβλέπεται μηδενισμός του φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ,

6} Αντίστοιχη απαλλαγή, έως το ίδιο εισοδηματικό όριο, ανακοινώθηκε και για τους τρίτεκνους.

7) Στην αγορά εργασίας, ο κατώτατος μισθός μπαίνει σε τροχιά νέας αύξησης, με στόχο να φτάσει σταδιακά τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες.

8) Για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά, το οποίο θα καταβληθεί από τον Δεκέμβριο του 2027.

9) Στο στεγαστικό, ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, με στόχο να διευρυνθεί η πρόσβαση στην κατοικία.

10) Ξεχωριστή θέση στο πακέτο έχει ο νέος επενδυτικός λογαριασμός για κάθε νεογέννητο. Το κράτος θα διπλασιάζει κάθε χρόνο το ποσό που καταθέτουν οι γονείς, ώστε στα 18 χρόνια του παιδιού να έχει σχηματιστεί ένας κουμπαράς που μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.

11) Στην ενέργεια, προβλέπεται σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το 2029.

12) Το πακέτο συμπληρώνεται από την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε οι παροχές να προσαρμόζονται στις μεταβολές του κόστους ζωής.

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