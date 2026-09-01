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Ο Πειραιάς βρίσκεται σε μια περίοδο έντονης αναπτυξιακής κινητικότητας, με την κρουαζιέρα, τον τουρισμό, τις επενδύσεις στο λιμάνι και τα μεγάλα έργα υποδομής να αλλάζουν σταδιακά την εικόνα της πόλης. Ωστόσο, η πρόκληση για την τοπική αγορά παραμένει να μετατραπεί αυτή η δυναμική σε πραγματικό όφελος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος αναφέρεται στις προοπτικές της αγοράς του Πειραιά, αλλά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται η φορολογία, η ρευστότητα, το κόστος λειτουργίας και συμμόρφωσης, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αλλά και η ανάγκη για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα συνδέει την επενδυτική και τουριστική δυναμική με την καθημερινότητα της αγοράς.

Ο κ. Καπράλος καταθέτει παράλληλα συγκεκριμένες προτάσεις, ενόψει της ΔΕΘ, μεταξύ των οποίων η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης για τις ατομικές επιχειρήσεις, μια μόνιμη ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις και η μείωση της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων στο 50%. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς για τη δημιουργία Ψηφιακού Κώδικα Συμμόρφωσης για τις ΜμΕ, με στόχο να συγκεντρώνονται σε ένα εύχρηστο εργαλείο οι υποχρεώσεις και το κόστος που συνεπάγεται η λειτουργία μιας μικρής επιχείρησης.

Για τον Πειραιά, όπως σημειώνει, το μεγάλο στοίχημα είναι πλέον ο επισκέπτης να μην περνά απλώς από την πόλη, αλλά να μένει, να επισκέπτεται την αγορά, να καταναλώνει και να επιστρέφει. «Δώστε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περισσότερο χώρο να παράγουν, να επενδύουν και να μεγαλώνουν», είναι το μήνυμα που απευθύνει στην κυβέρνηση ενόψει των εξαγγελιών της ΔΕΘ.

Ακολουθεί η συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στην Εύη Παπαδοσηφάκη

– Ο Πειραιάς βρίσκεται σε φάση μεγάλων επενδύσεων. Έχει μεταφραστεί αυτή η δυναμική σε αύξηση της εμπορικής κίνησης;

Ο Πειραιάς βρίσκεται σε μια από τις πιο δυναμικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του. Οι επενδύσεις στο λιμάνι, η ανάπτυξη της κρουαζιέρας, ο τουρισμός, οι νέες ξενοδοχειακές μονάδες και η αναβάθμιση των συγκοινωνιακών υποδομών δημιουργούν ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο περιβάλλον.

Παρόλα αυτά, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς: η αναπτυξιακή δυναμική της πόλης δεν έχει ακόμη μεταφερθεί στον βαθμό που θα θέλαμε στην καθημερινότητα των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων. Υπάρχει ακόμη απόσταση ανάμεσα στη μεγάλη εικόνα της ανάπτυξης και στον τζίρο των καταστημάτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κρουαζιέρα. Ο τεράστιος αριθμός επιβατών που φτάνει στο λιμάνι αποτελεί μια μοναδική δεξαμενή δυνητικών επισκεπτών. Το στοίχημα είναι μεγαλύτερο μέρος αυτής της κίνησης να κατευθυνθεί οργανωμένα προς την πόλη και την αγορά.

Πιστεύουμε στη σύνδεση της αγοράς με την κρουαζιέρα, τα ξενοδοχεία και τους φορείς της πόλης, μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Destination Piraeus Store, το shopping tourism και οι οργανωμένες εμπορικές διαδρομές.

Ο Πειραιάς έχει ακόμη τεράστιες δυνατότητες, με σημαντικό κτιριακό απόθεμα, δυνατότητες νέων επενδύσεων και έργα που μπορούν να δημιουργήσουν νέους αναπτυξιακούς πόλους.

Η πραγματική επιτυχία όμως θα κριθεί όταν ο επισκέπτης δεν περνά απλώς από τον Πειραιά, αλλά μένει περισσότερο, επισκέπτεται την αγορά, καταναλώνει και επιστρέφει στην πόλη.

– Ποιες παρεμβάσεις θεωρείτε επείγουσες για την ανταγωνιστικότητα της αγοράς του Πειραιά;

Πρώτη προτεραιότητα είναι η προσβασιμότητα. Χρειάζεται καλύτερη σύνδεση μεταξύ λιμανιού, κρουαζιέρας, Μετρό, ΗΣΑΠ, Προαστιακού και εμπορικού κέντρου, ώστε η μετάβαση του επισκέπτη στην αγορά να είναι εύκολη και αυτονόητη.

Εξίσου κρίσιμο είναι το κόστος και η διαθεσιμότητα στάθμευσης. Μπορούν να εξεταστούν συνεργασίες με δημοτικούς και ιδιωτικούς χώρους, κίνητρα για τους επισκέπτες της αγοράς και ψηφιακές εφαρμογές για την ενημέρωση σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις.

Παράλληλα, πρέπει να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για καθαριότητα, ασφάλεια, φωτισμό, αισθητική του δημόσιου χώρου, προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία και σωστή σήμανση.

Δεν είναι απλώς ζητήματα καθημερινότητας. Είναι παράγοντες ανταγωνιστικότητας για ένα σύγχρονο εμπορικό κέντρο.

Στόχος μας είναι μια συνολική εμπειρία πόλης που θα κάνει τον καταναλωτή να επιλέγει τον Πειραιά επειδή θέλει να έρθει, να ψωνίσει, να διασκεδάσει και να επιστρέψει.

– Τι είναι ο Ψηφιακός Κώδικας Συμμόρφωσης που δημιουργεί ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς;

Η μικρομεσαία επιχείρηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ολοένα πιο σύνθετο πλαίσιο λειτουργίας. Το πρόβλημα δεν είναι η ψηφιοποίηση, αλλά το γεγονός ότι η πληροφορία για το τι πρέπει να κάνει, πότε και με ποιο κόστος είναι συχνά κατακερματισμένη.

Ο Ψηφιακός Κώδικας Συμμόρφωσης φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ζωντανό ψηφιακό εργαλείο, όπου ο επιχειρηματίας θα βρίσκει συγκεντρωμένες, σε απλή γλώσσα, τις βασικές υποχρεώσεις της επιχείρησής του: τι ισχύει, τι αλλάζει, από πότε εφαρμόζεται, ποιους αφορά, ποια βήματα απαιτούνται και ποιο είναι το πιθανό κόστος.

Παράλληλα, θεωρούμε απαραίτητο πριν από κάθε νέα υποχρέωση να υπάρχει πραγματική εκτίμηση του κόστους συμμόρφωσης για τις ΜμΕ. Όπως μετράμε το δημοσιονομικό κόστος για το κράτος, πρέπει να μετράμε και το κόστος που δημιουργείται στην επιχείρηση.

Θα θέλαμε η πρωτοβουλία που ξεκινά από τον Πειραιά, σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ, τα Επιμελητήρια, την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, να αποτελέσει τη βάση για ένα ευρύτερο εθνικό εργαλείο.

Η ψηφιακή μετάβαση δεν πρέπει να είναι ένας διαρκής αγώνας της μικρής επιχείρησης να προλάβει την επόμενη υποχρέωση. Πρέπει να γίνει εργαλείο που απλοποιεί τη λειτουργία της και μειώνει το κόστος.

– Ποια είναι σήμερα τα σημαντικότερα εμπόδια για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των εμπορικών επιχειρήσεων;

Είναι γεγονός ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες. Ωστόσο, αυτοί δεν αποτυπώνονται ακόμη με την ίδια ένταση στην καθημερινότητα της μικρομεσαίας εμπορικής επιχείρησης. Για τον έμπορο η πραγματική οικονομία μετριέται στο ταμείο του καταστήματος, στη δυνατότητα να πληρώσει εργαζόμενους και προμηθευτές και στο αν στο τέλος του μήνα του απομένουν κεφάλαια για να επενδύσει.

Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η συνεχής συμπίεση της ρευστότητας, σε συνδυασμό με το υψηλό λειτουργικό και χρηματοοικονομικό κόστος και την περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Παράλληλα, αυξάνεται το κόστος συμμόρφωσης. myDATA, ηλεκτρονική τιμολόγηση, POS, ψηφιακά δελτία αποστολής και μια σειρά από νέες ψηφιακές, εργασιακές και κανονιστικές υποχρεώσεις συνεπάγονται λογισμικό, εξοπλισμό, τεχνική υποστήριξη και χρόνο. Δεν είμαστε αντίθετοι στην ψηφιοποίηση. Όμως δεν μπορεί κάθε νέα μεταρρύθμιση να καταλήγει σε έναν ακόμη λογαριασμό για τη μικρή επιχείρηση.

Την ίδια στιγμή, οι τραπεζικές χρεώσεις και το κόστος των ηλεκτρονικών συναλλαγών επιβαρύνουν το λιανεμπόριο, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες με διαφορετικές οικονομίες κλίμακας.

Γι’ αυτό θεωρούμε ότι η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πρέπει να είναι η συστηματική μείωση του κόστους του επιχειρείν. Η ανάπτυξη θα ολοκληρωθεί όταν περάσει από τους μακροοικονομικούς δείκτες στο ταμείο και στην καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης.

– Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς έχει καταθέσει, κοστολογημένες, προτάσεις προς την κυβέρνηση ενόψει της ΔΕΘ. Ποιες θεωρείτε ότι μπορούν να δώσουν την πιο άμεση «ανάσα» στις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις;

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ζητούν επιδοτήσεις ούτε έκτακτες παρεμβάσεις. Ζητούν ένα πιο δίκαιο και λειτουργικό οικονομικό περιβάλλον, που θα τους επιτρέψει να παράγουν, να επενδύσουν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

Αν έπρεπε να ξεχωρίσω τρεις παρεμβάσεις, θα ήταν η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης για τις ατομικές επιχειρήσεις, μια νέα, μόνιμη και ρεαλιστική ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεων και η μείωση της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων στο 50%.

Δεν είναι δίκαιο μια επιχείρηση να φορολογείται για εισόδημα που υποτίθεται ότι είχε και όχι για εκείνο που πραγματικά απέκτησε. Σήμερα η Πολιτεία διαθέτει, μέσω των ηλεκτρονικών βιβλίων, του myDATA, των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της διασύνδεσης των ταμειακών συστημάτων, περισσότερα εργαλεία για στοχευμένους ελέγχους.

Αντίστοιχα, μια ρύθμιση έως 120 δόσεις δεν σημαίνει διαγραφή χρεών. Σημαίνει έναν μηχανισμό που θα επιτρέψει στις βιώσιμες επιχειρήσεις να πληρώσουν αυτά που οφείλουν. Μια ρύθμιση που πληρώνεται είναι καλύτερη και για την επιχείρηση και για τα δημόσια έσοδα από μια οφειλή που παραμένει ανείσπρακτη.

Η μείωση της προκαταβολής φόρου θα απελευθερώσει επίσης πολύτιμη ρευστότητα για επενδύσεις, ανανέωση αποθεμάτων, ψηφιακό εκσυγχρονισμό και νέες προσλήψεις.

Το κοινό χαρακτηριστικό των προτάσεων αυτών είναι ότι δεν αντιμετωπίζουν τις επιχειρήσεις ως αποδέκτες κρατικής βοήθειας, αλλά ως παραγωγικό κεφάλαιο της χώρας. Δεν ζητάμε να μην πληρώνουν οι επιχειρήσεις. Ζητάμε να μπορούν να πληρώνουν, να λειτουργούν και να αναπτύσσονται.

– Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τον πρωθυπουργό ενόψει της ΔΕΘ;

Το μήνυμά μας είναι απλό: βάλτε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και το εμπόριο στο κέντρο της επόμενης φάσης της οικονομικής πολιτικής της χώρας.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ζητούν ειδική μεταχείριση. Ζητούν σταθερούς κανόνες, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, περισσότερη ρευστότητα, χαμηλότερο φορολογικό και ασφαλιστικό βάρος, δικαιότερες τραπεζικές χρεώσεις και ουσιαστική μείωση του διοικητικού και ψηφιακού κόστους συμμόρφωσης.

Από τη φετινή ΔΕΘ θα θέλαμε όχι μόνο επιμέρους εξαγγελίες, αλλά μια σαφή δέσμευση για ένα πολυετές σχέδιο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για τον Πειραιά προσδοκούμε παράλληλα στήριξη των μεγάλων αναπτυξιακών παρεμβάσεων: την καλύτερη αξιοποίηση της δυναμικής του λιμανιού και της κρουαζιέρας, την ανάπτυξη του shopping tourism, την υπογειοποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών, την αναβάθμιση της Κεντρικής Αγοράς Τροφίμων και τη συνολική αναβάθμιση του ιστορικού εμπορικού κέντρου.

Η Ελλάδα έχει σήμερα μια σημαντική ευκαιρία. Έχει ανακτήσει σταθερότητα και αναπτυξιακή δυναμική. Το επόμενο βήμα είναι αυτή η πρόοδος να περάσει από τους αριθμούς στην πραγματική οικονομία, στις επιχειρήσεις και στις τοπικές αγορές.

Αν έπρεπε να το συνοψίσω σε μία φράση προς τον πρωθυπουργό, θα ήταν αυτή: Δώστε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περισσότερο χώρο να παράγουν, να επενδύουν και να μεγαλώνουν. Γιατί ισχυρό ελληνικό εμπόριο σημαίνει ισχυρότερη ελληνική οικονομία και ισχυρότερες τοπικές κοινωνίες.

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