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Η ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2026, με τις ζημίες προ φόρων να περιορίζονται σημαντικά στα 148 χιλ. ευρώ, έναντι 674 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα κύρια οικονομικά μεγέθη

Κύκλος εργασιών: Οι πωλήσεις για το Α’ εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν σε € 17 χιλ. έναντι € 2.065 χιλ. στις 30/06/2025. Στη συγκρίσιμη περίοδο είχε πραγματοποιηθεί η πώληση ενός στρέμματος του οικοπέδου στο ΟΤ 133 ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο δεν πραγματοποιήθηκε κάποια πώληση περιουσιακού στοιχείου.

Κέρδη/ (Ζημία) προ φόρων: Η ζημία προ φόρων για το Α’ εξάμηνο του 2026 ανέρχεται σε € 148 χιλ. έναντι ζημίων € 674 χιλ. της προηγούμενης περιόδου και είναι μειωμένη κατά € 526 χιλ. Η συγκρίσιμη περίοδος είχε επηρεαστεί αρνητικά από πρόβλεψη απομείωσης των ακινήτων προς διάθεση ποσού € 388 χιλ. Χωρίς την επίδραση από την αναγνώριση της απομειώσεων, τα αποτελέσματα προ φόρων της συγκρίσιμης περιόδου θα ήταν ζημιογόνα κατά € 286 χιλ. και η μείωση στις ζημίες στις συγκρίσιμες περιόδους θα ήταν € 138 χιλ.

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