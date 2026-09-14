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Στις 7.000 επισκέπτες και εργαζομένους την ημέρα υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετείται σε καθημερινή βάση από την πολλαπλή ανάπτυξη που συνθέτει το έργο για το «Cambas Gardens» στο κτήμα Καμπά στην Παλλήνη και ετοιμάζεται να «τρέξει» η DIMAND. Ο προϋπολογισμός του έργου με βάση την τελευταία εκτίμηση στη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει βγει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 23 Οκτωβρίου έχει ανέβει πλέον στα 440 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί κυρίως μέσω ιδιωτικών πόρων σε ποσοστό 35% ήτοι περί τα 154 εκατ. ευρώ και μέσω τραπεζικού δανεισμού σε ποσοστό 65% ή αλλιώς 286 εκατ. ευρώ.

Το κόστος των 440 εκατ. ευρώ αφορά το σύνολο των φάσεων υλοποίησης του έργου -προκαταρκτικές εργασίες, κατασκευή, εξοπλισμός και διαμόρφωση εξωτερικών χώρων- και καλύπτει τόσο τα νέα κτίρια και υποδομές όσο και τις εργασίες αποκατάστασης και επανάχρησης των διατηρητέων κτισμάτων του πρώην εργοστασίου οινοποιίας Καμπά και του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Κάντζας. Το 60% (264 εκατ. ευρώ) αντιστοιχεί στις κατασκευαστικές εργασίες -κατασκευή των νέων κτιρίων γραφείων, εμπορικών καταστημάτων και χώρων εστίασης, αποκατάταση και επανάχρηση διατηρητέων κτησμάτων του εργοστασίου της Οινοποιίας και του Σιδηροδρομικού Σταθμού, 15% ή αλλιώς 66 εκατ. ευρώ τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις, από 10% ήτοι 44 εκατ. ευρώ τις εργασίες υποδομής και διαμόρφωσης, κι επιπλέον 44 εκατ. ευρώ τις περιβαλλοντικές υποδομές, ενώ κεφάλαια 22 εκατ. ευρώ υπολογίζονται για τις μελέτες, την αδειοδότηση και την επίβλεψη.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ανάπτυξης του Κτήματος Καμπά ως επιχειρηματικού πάρκου και χώρου πολιτιστικής χρήσης εκτιμάται ότι θα έχει συνολική διάρκεια κατασκευής 36 μηνών για την έναρξη λειτουργίας των κτιρίων. Πέραν των παραπάνω στο συνολικό χρονοδιάγραμμα λαμβάνονται υπόψη κατ’ εκτίμηση 6-9 μήνες για την ολοκλήρωση των αδειοδοτικών διαδικασιών και την έκδοση των Οικοδομικών Αδειών.

Μεγέθη του Έργου

Mε την υλοποίηση του έργου ανάπτυξης του κτήματος Καμπά και της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) Κάντζας η συνολική δομημένη επιφάνεια στους 3 τομείς, τα τρία Οικοδομικά Τετραάγωνα (Ο.Τ.), βάσει της πρότασης είναι 84.792 τ.μ. (εντός Σ.Δ.) και σύνολο μαζί με τους βοηθητικούς χώρους περίπου 92.000 τ.μ.. Η ανάπτυξη, έχοντας παράλληλα άμεση εγγύτητα με τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς στο γειτονικό κόμβο (17) της Αττική Οδού, πλαισιώνεται από μια υποδομή χώρων για τις ανάγκες των εργαζόμενων και των επισκεπτών συνολικής χωρητικότητας 2056 θέσεων ΙΧ.

Ειδικότερα το υπό μελέτη έργο αφορά σε ανάπτυξη πολλαπλών χρήσεων που περιλαμβάνει:

• Την κατασκευή νέου συγκροτήματος επιχειρηματικού πάρκου – χώρων γραφείων (Office Park) και υποστηρικτών αυτού χρήσεων «σχεδόν μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος», όπως υποστηρίζεται στη ΜΠΕ.

• Την αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση του ιστορικού συγκροτήματος του Οινοποιείου Καμπά και τη δημιουργία μουσείου και πολιτιστικών χώρων σε συνδυασμό με ήπιες εμπορικές χρήσεις και δραστηριότητες αναψυχής.

• Την κατασκευή και λειτουργία μικρού πυρήνα εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων εστίασης για την κάλυψη αναγκών της ανάπτυξης αλλά και των γειτονικών περιοχών.

• Την αποκατάσταση (ανακατασκευή) και ανάδειξη του κτιρίου του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Κάντζας της γραμμής του Λαυρίου που αποτελεί χαρακτηρισμένο νεότερο μνημείο.

• Την κατασκευή και λειτουργία μονάδας φιλοξενίας μικρής δυναμικότητας στην άμεση περιοχή του ιστορικού Οινοποιείου.

• Την κατασκευή και διαμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου της Π.Ο.Α.Π.Δ. Κάντζας, των διαμορφώσεων αυτής καθώς και δικτύου πεζοδρόμων όπως αυτά προβλέπονται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό της σχέδιο.

• Την διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων της Π.Ο.Α.Π.Δ. Κάντζας με αστικό πράσινο και ζώνες περιπάτου, την κατασκευή ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων, υπαίθριου γυμναστηρίου, παιδικής χαράς και χώρου εκδηλώσεων.

• Την αποκατάσταση και επανάχρηση εκτάσεων κοινόχρηστων χώρων ως παραγωγικών βιολογικών αμπελώνων, συνδεδεμένων άμεσα με την ιστορία της περιοχής.

Η ανάπτυξη των οικοδομικών τετραγώνων ΟΤ1, ΟΤ2 και ΟΤ3, περιγράφεται συνοπτικά ως ακολούθως με βάση πάντα τη σχετική ΜΠΕ:

-Το Ο.Τ.1 αφορά στην ανέγερση νέου χαμηλού ύψους επιχειρηματικού πάρκου, αποτελούμενου από επτά κτίρια γραφείων διαταγμένα γύρω από εσωτερικά αίθρια και πλατείες, με συνολική δόμηση 76.525 τ.μ., καθώς και έξι μικρά κτίρια εμπορικών χρήσεων συνολικής δόμησης 3.189 τ.μ.. Η συνολική επιφάνεια υπογείων (γραφεία) ανέρχεται σε 66.242 τ.μ. συμπεριλαμβανομένων χώρων εξυπηρέτησης Η/Μ εγκαταστάσεων περίπου 12.000 τ.μ. και του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων. Για τη λειτουργία του Ο.Τ.1 υλοποιούνται συνολικά 1.866 θέσεις στάθμευσης, κατανεμημένες σε υπόγειο σταθμό και υπαίθριες θέσεις.

• Το Ο.Τ.2 αφορά στην αποκατάσταση και επανάχρηση του ιστορικού συγκροτήματος του Οινοποιείου Καμπά ως πόλου πολιτισμού, με συνολική πραγματοποιούμενη δόμηση 8.200 τ.μ., εκ των οποίων 3.650 τ.μ. αφορούν τα υφιστάμενα διατηρητέα κτίρια-μνημεία και

4.550 τα νέα κτίρια. Επιπλέον αξιοποιούνται 1.227 τ.μ. υπόγειου χώρου. Για τις χρήσεις του Ο.Τ.2 απαιτούνται 68 θέσεις στάθμευσης, οι οποίες δεσμεύονται εντός του υπαίθριου χώρου του όμορου Ο.Τ.1.

• Το Ο.Τ.3 αφορά στην αποκατάσταση του χαρακτηρισμένου νεότερου μνημείου του πρώην Σιδηροδρομικού Σταθμού Κάντζας. Το κτίριο είναι ισόγειο κτίσμα με ξύλινη στέγη επικαλυπτόμενη με βυζαντινά κεραμίδια. Ο σχεδιασμός για την ενότητα του μνημειακού αυτού συνόλου στο Ο.Τ.3 περιλαμβάνει την προστασία και ανάδειξη του σταθμού και εν δυνάμει των ιχνών της σιδηροδρομικής γραμμής καθώς και τη λειτουργική σύνδεση με το Ο.Τ.2 και τον κηρυγμένο συγκρότημα του οινοποιείου «Καμπά».

Ο περιβάλλων χώρος

Ο περιβάλλων χώρος αντιμετωπίζεται ως ενιαίο σύστημα που ενοποιεί τα τρία Ο.Τ.. «Στις υπαίθριες ενότητες και τις περιμετρικές ζώνες των κτιρίων γραφείων (ΟΤ1) προβλέπεται η φύτευση περίπου 550 νέων δένδρων, με επιπλέον 100 δένδρα στις ζώνες στάθμευσης· στις ιστορικές ενότητες του Ο.Τ.2 προβλέπεται η φύτευση περίπου 350 επιπλέον δένδρων, με αντίστοιχη πύκνωση θάμνων, ώστε να ενισχύεται η μείωση της αστικής θερμικής νησίδας και η υδατοπερατότητα του εδάφους. Οι κοινόχρηστοι χώροι της Π.Ο.Α.Π.Δ., συνολικής επιφάνειας 129.977 τ.μ., ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στον δήμο Παλλήνης και περιλαμβάνουν παραγωγικά τοπία βιολογικών αμπελώνων (14.000 αμπέλια) και ελαιώνων (1.800 ελιές), δίκτυο σκιερών διαδρομών και διάδρομο τρεξίματος, καθώς και δεκαέξι (16) αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα ποδοσφαίρου, βόλεϊ, μπάσκετ, padel, τένις, skatepark, υπαίθριο γυμναστήριο, τοίχος αναρρίχησης) συνολικής επιφάνειας 6.998 τ.μ., καθώς και παιδικές χαρές και πλατείες εκδηλώσεων», αναφέρεται στη ΜΠΕ. Ως προς τις παρεμβάσεις διαμόρφωσης συστήματος κυκλοφορίας και δημόσιου και εσωτερικού οδικού δικτύου του έργου, το δημόσιο οδικό δίκτυο της Π.Ο.Α.Π.Δ. προσδιορίζεται δεσμευτικά από το Π.Δ. έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης (ΦΕΚ 328/Δ΄/07.06.2021) και περιλαμβάνει την πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Λεονταρίου, τη μετατόπισή της σε διάταξη παράπλευρου δρόμου, τη διαμόρφωση πεπλατυσμένου κυκλοτερούς κόμβου στη διασταύρωση των οδών Παπαγγελάκη και Παλαιοπαναγιάς, καθώς και

δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων που συνδέει τα Ο.Τ.1, Ο.Τ.2 και Ο.Τ.3 μεταξύ τους και με τον σταθμό προαστιακού/μετρό Κάντζας.

Προβλέπεται η κατασκευή νέας πεζογέφυρας στη νοτιοανατολική γωνία του Ο.Τ.1 για την απευθείας διασύνδεση της Π.Ο.Α.Π.Δ. με τον σταθμό, καθώς και βρόχου αναστροφής μέσω υπόγειας διάβασης για την απευθείας εξυπηρέτηση της κίνησης από τις εξόδους των υπογείων προς την Αττική Οδό.

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