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Σε τρεις βασικούς πυλώνες που αποτελούν τα θεμέλια της νέας εποχής της ελληνικής εξωστρέφειας, στον καθοριστικό ρόλο των επιμελητηρίων και τον «δεκάλογο της διπλής εξωστρέφειας», αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, (ΕΒΕΠ), Βασίλης Κορκίδης μιλώντας, χθες, στο Ετήσιο Συνέδριο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων όπου, επιπλέον, τιμήθηκε το μέλος του Επιμελητηρίου Koronakis Group, για τη συμβολή του στην ελληνική εξωστρέφεια.

Την τιμητική διάκριση παρέλαβε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας και επίτιμη αντιπρόεδρος του ΕΒΕΠ, Ελένη Κορωνάκη.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά την ομιλία του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ υπογράμμισε ότι πλέον οι εξαγωγές δεν αποτελούν απλώς μία εναλλακτική επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά στρατηγική επιλογή για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής οικονομίας. Όπως τόνισε, το Επιμελητήριο έχει θέσει στο επίκεντρο της πολιτικής του για την ενίσχυση των εξαγωγών τρία βασικά στοιχεία: Την ποιότητα, την καινοτομία και τις συνέργειες μεταξύ των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον καθοριστικό ρόλο της επιμελητηριακής κοινότητας, η οποία μπορεί να συμβάλει σε έναν νέο βηματισμό στις εξαγωγές. Χάρη στην πολύτιμη εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, μπορεί να δώσει επιπλέον ώθηση στην ελληνική εξωστρέφεια, εάν βεβαίως αξιοποιηθεί σωστά και άμεσα.

Ειδικότερα για την καινοτομία, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ επεσήμανε τη σημασία της δημιουργικότητας και της ανάπτυξης νέων ιδεών και εφαρμογών, ενώ παράλληλα υπογράμμισε τον ουσιαστικό ρόλο των συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Εστιάζοντας στην έννοια της εξωστρέφειας, ο κ. Κορκίδης τη χαρακτήρισε ως ένα σημαντικό κεφάλαιο που πρέπει να καλλιεργηθεί ακόμη περισσότερο, με τους νέους επιχειρηματίες να πρωτοστατούν σε αυτήν την προσπάθεια. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη τόσο για εκπαίδευση των νέων που εισέρχονται στον επιχειρηματικό στίβο όσο και για συνεχή επιμόρφωση των ήδη δραστηριοποιούμενων επιχειρηματιών.

Oπως ανέφερε, τα επιμελητήρια οφείλουν και μπορούν να συμβάλουν στην άρση των επιφυλάξεων που συχνά λειτουργούν ανασταλτικά στη συνεργασία με επιχειρήσεις του εξωτερικού. Η ανάπτυξη κοινών εξαγωγικών πρωτοβουλιών και η αξιοποίηση συμπληρωματικών πλεονεκτημάτων μπορούν να δημιουργήσουν νέα δυναμική και σημαντική υπεραξία για τα ελληνικά προϊόντα.

Για τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ υποστήριξε ότι οι γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, οι αλλαγές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η πράσινη μετάβαση, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ανάγκη για ανθεκτικές οικονομίες δημιουργούν ταυτόχρονα προκλήσεις και σημαντικές ευκαιρίες. Για αυτόν τον λόγο, σημείωσε ότι η προσέγγιση των εξαγωγών δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη, καθώς η πρόσβαση σε σύγχρονες διεθνείς πρακτικές αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και τη μελλοντική ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διεύρυνσης της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές και τη δημιουργία νέων εμπορικών σχέσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, επίσης, στην ανάγκη συνέχισης της «επένδυσης» στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στις σύγχρονες υποδομές, στη μείωση της γραφειοκρατίας μέσω της ψηφιοποίησης και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως επεσήμανε, καθοριστικής σημασίας είναι και η στήριξη των νέων επιχειρηματιών και των νεοφυών εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν τη δημιουργικότητα και την ευελιξία να διακριθούν σε διεθνές επίπεδο.

Παραθέτοντας μία δέσμη στοιχείων, ο κ. Κορκίδης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα στον δρόμο της εξωστρέφειας. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν από 33,8 δισ. ευρώ το 2019 σε 48,7 δισ. ευρώ το 2025, δηλαδή κατά περίπου 44%. Και το 2026 η δυναμική συνεχίζεται: Στο πρώτο εξάμηνο οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 14,6%. Όμως υπάρχει μία μεγάλη πρόκληση που παραμένει: Το εμπορικό έλλειμμα. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά και η Ελλάδα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από προϊόντα που θα μπορούσε να παράγει η ίδια. Γι’ αυτό, για την περίοδο 2027-2030 χρειάζεται να περάσουμε από την απλή εξωστρέφεια στη «διπλή εξωστρέφεια». Ειδικότερα, τόνισε ότι πρώτον, πρέπει να εξάγουμε περισσότερα και δεύτερον, να παράγουμε περισσότερα στην Ελλάδα. Μάλιστα, απαρίθμησε τις δέκα προτεραιότητες οι οποίες είναι: Η αύξηση της εγχώριας παραγωγής και των παραγωγικών επενδύσεων, η υποκατάσταση εισαγωγών εκεί όπου μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, η ανάπτυξη περισσοτέρων εξαγωγικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με καλύτερη χρηματοδότηση και στήριξη, η ανάπτυξη ισχυρότερων συνεργασιών και επιχειρηματικών clusters, η στροφή από τον όγκο στην υψηλή προστιθέμενη αξία, την ποιότητα και την καινοτομία, η δημιουργία ενός ισχυρού και αναγνωρίσιμου ελληνικού brand, το άνοιγμα σε νέες αγορές πέρα από τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές, η ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας και logistics, η ψηφιακή εξωστρέφεια και αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και, τέλος, η «στοχοθέτηση» ενός μετρήσιμου εθνικού ορόσημου για το 2030, με περισσότερες εξαγωγές, μεγαλύτερη εγχώρια παραγωγή και σταδιακή μείωση του εμπορικού ελλείμματος.

Η επόμενη τετραετία, λοιπόν, «δεν πρέπει να είναι απλώς μία περίοδος περισσότερων εξαγωγών», παρατήρησε ο κ. Κορκίδης περιγράφοντας το στοίχημα της διπλής εξωστρέφειας για το 2030. «Πρέπει να είναι η περίοδος του παραγωγικού μετασχηματισμού της Ελλάδας με στόχους να εξάγουμε περισσότερα, να εισάγουμε αναλογικά λιγότερα, να παράγουμε περισσότερα στην Ελλάδα και να αυξήσουμε την ελληνική προστιθέμενη αξία που ταξιδεύει στις διεθνείς αγορές», ανέφερε.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ διασαφήνισε ότι η εξωστρέφεια, η ποιότητα και η καινοτομία αποτελούν τα βασικά όπλα για τη διαμόρφωση μίας ισχυρής και ευέλικτης εξαγωγικής πολιτικής, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος, ιδιαίτερα σε μία περίοδο αυξημένου κόστους εισαγωγών.

«Ας συνεχίσουμε, λοιπόν, με αυτοπεποίθηση, σχέδιο και συλλογική προσπάθεια, ώστε το “Made in Greece” να καταστεί παγκοσμίως συνώνυμο της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της καινοτομίας», υπογράμμισε.

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