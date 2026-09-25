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Η εκρηκτική ανάπτυξη των data centers, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές τάσεις της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργεί ένα νέο και ιδιαίτερα σύνθετο πρόβλημα για την ασφαλιστική αγορά. Όσο αυξάνονται τα κεφάλαια που κατευθύνονται στην κατασκευή τεράστιων εγκαταστάσεων, τόσο μεγαλώνει και η ανάγκη για ασφαλιστική κάλυψη περιουσιακών στοιχείων αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συγκέντρωση υποδομών μεγάλης αξίας σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, αρκετές από τις οποίες είναι εκτεθειμένες σε τυφώνες, πλημμύρες, πυρκαγιές και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, δημιουργεί κινδύνους που οι παραδοσιακές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές αγορές ενδέχεται να δυσκολευτούν να απορροφήσουν.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα ομόλογα καταστροφών (CAT bonds) εξετάζονται ως μία πιθανή λύση, καθώς μπορούν να μεταφέρουν μέρος του κινδύνου από τις ασφαλιστικές εταιρείες στις κεφαλαιαγορές και στους επενδυτές.

Η αγορά βρίσκεται, ωστόσο, ακόμη στα πρώτα στάδια. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να δημιουργηθούν τα κατάλληλα μοντέλα αποτίμησης και οι τυποποιημένες δομές που θα επιτρέψουν την έκδοση ειδικών CAT bonds για την κάλυψη κινδύνων που συνδέονται αποκλειστικά με data centers.

Η έκρηξη των data centers και το ασφαλιστικό κενό

Η επέκταση των hyperscale data centers δημιουργεί τεράστιες συγκεντρώσεις φυσικών περιουσιακών στοιχείων. Ένα μόνο μεγάλο συγκρότημα εγκαταστάσεων μπορεί να διαθέτει ασφαλισμένη αξία μεταξύ 20 και 30 δισ. δολαρίων, ποσό ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με το μέγεθος της σημερινής αγοράς CAT bonds.

Το μέγεθος αυτό αναδεικνύει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστές. Η συνολική αξία των CAT bonds που βρίσκονται σήμερα σε κυκλοφορία υπολογίζεται περίπου στα 66 δισ. δολάρια. Επομένως, μία και μόνο μεγάλη εγκατάσταση θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε ένα σημαντικό τμήμα της συνολικής αγοράς.

Η παραδοσιακή ασφαλιστική αγορά δεν διαθέτει εύκολα την απαιτούμενη χωρητικότητα για να καλύψει συγκεντρωμένους κινδύνους τέτοιου μεγέθους. Αυτό οδηγεί τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες στην αναζήτηση εναλλακτικών μηχανισμών, μέσω των οποίων μπορούν να μοιράσουν τον κίνδυνο σε μεγαλύτερο αριθμό επενδυτών.

Η διαδικασία έχει ήδη αρχίσει μέσω ποσοστώσεων, sidecars και άλλων μηχανισμών αντασφάλισης, οι οποίοι επιτρέπουν στην αγορά να αποκτήσει καλύτερη εικόνα για το πραγματικό κόστος της κάλυψης των data centers.

Τα CAT bonds θα μπορούσαν να αποτελέσουν το επόμενο βήμα, ιδιαίτερα όταν η αγορά αποκτήσει περισσότερα δεδομένα και μεγαλύτερη εμπειρία στη μοντελοποίηση των συγκεκριμένων κινδύνων.

Τι είναι τα CAT bonds

Τα ομόλογα καταστροφών δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1990 και αποτελούν χρηματοοικονομικά εργαλεία που επιτρέπουν στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες να μεταφέρουν μέρος του κινδύνου μεγάλων φυσικών καταστροφών στις κεφαλαιαγορές.

Στην πράξη, οι επενδυτές τοποθετούν κεφάλαια σε τίτλους που συνδέονται με συγκεκριμένα ασφαλιστικά γεγονότα. Εφόσον το προβλεπόμενο γεγονός δεν συμβεί, λαμβάνουν την απόδοση που προβλέπει η επένδυση. Αν όμως ενεργοποιηθούν οι όροι της κάλυψης, μπορούν να χάσουν μέρος ή ακόμη και το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου τους.

Για τις ασφαλιστικές εταιρείες, το πλεονέκτημα είναι ότι αποκτούν πρόσθετη ασφαλιστική χωρητικότητα και μπορούν να διαχειριστούν μεγαλύτερες πιθανές ζημιές χωρίς να επωμίζονται μόνες τους ολόκληρο τον κίνδυνο.

Στην περίπτωση των data centers, το πρώτο πεδίο εφαρμογής αναμένεται να είναι οι κίνδυνοι που ήδη μπορούν να μοντελοποιηθούν σχετικά αποτελεσματικά από την αγορά ILS, όπως οι τυφώνες και οι σεισμοί.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων εγκαταστάσεων, ωστόσο, μεταβάλλει σταδιακά το προφίλ του κινδύνου. Η ανάπτυξη data centers σε πολιτείες όπως το Τέξας και η Αριζόνα αυξάνει την έκθεση σε διαφορετικά φαινόμενα, όπως οι ανεμοστρόβιλοι και το χαλάζι.

Παράλληλα, υπάρχουν κίνδυνοι που παραμένουν δυσκολότεροι στην αποτίμηση, όπως οι πυρκαγιές, οι ζημιές από νερό, οι διακοπές ηλεκτροδότησης και η διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η βελτίωση της μοντελοποίησης αυτών των κινδύνων θεωρείται κρίσιμη προϋπόθεση για να δημιουργηθεί μία εξειδικευμένη αγορά CAT bonds για data centers. Εφόσον τα μοντέλα γίνουν πιο αξιόπιστα και οι δομές των συναλλαγών περισσότερο τυποποιημένες, εκτιμάται ότι η πρώτη ειδική έκδοση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Οι αποδόσεις προσελκύουν επενδυτές

Η ευρύτερη αγορά των CAT bonds παρουσιάζει ήδη σημαντική ανάπτυξη. Οι τίτλοι θεωρούνται ελκυστικοί από επενδυτές επειδή μπορούν να προσφέρουν αποδόσεις αντίστοιχες με εκείνες των μετοχών, χαμηλή μεταβλητότητα και περιορισμένη συσχέτιση με τις υπόλοιπες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η επενδυτική εικόνα, ωστόσο, συνοδεύεται από σημαντικό κίνδυνο. Όταν ενεργοποιούνται οι όροι κάλυψης ενός συμβολαίου λόγω καταστροφικού γεγονότος, ο επενδυτής μπορεί να χάσει μέρος ή ολόκληρο το αρχικό κεφάλαιό του.

Παρά τον κίνδυνο, η αγορά CAT bonds κινείται προς νέο ιστορικό ρεκόρ το 2026, με τις εκδόσεις να έχουν ήδη φτάσει τα 18,9 δισ. δολάρια. Η αυξανόμενη ζήτηση δείχνει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλιστικά συνδεδεμένων τίτλων έχει ξεπεράσει σε σημαντικό βαθμό τον ρόλο ενός εξειδικευμένου τμήματος της ασφαλιστικής αγοράς.

Για ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες, τα CAT bonds προσφέρουν έναν τρόπο να εξασφαλίσουν διαφοροποιημένη και πολυετή χωρητικότητα, ενώ για τους επενδυτές αποτελούν μία διαφορετική κατηγορία κινδύνου από εκείνη των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών assets.

Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της παγκόσμιας αγοράς αντασφάλισης και των ασφαλιστικών τίτλων έχει, παράλληλα, οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών αντασφάλισης και των περιθωρίων των CAT bonds, γεγονός που καθιστά την αγορά ακόμη πιο ελκυστική για τους αγοραστές προστασίας.

Από τις φυσικές καταστροφές σε κυβερνοεπιθέσεις και πόλεμο

Η συζήτηση για την ασφάλιση των data centers δεν περιορίζεται, πάντως, στους φυσικούς κινδύνους. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις αποτελούν πλέον κρίσιμη υποδομή για την οικονομία, γεγονός που δημιουργεί ένα πολύ ευρύτερο φάσμα πιθανών απειλών.

Οι ασφαλιστικές και οι δανειστές των data centers θα μπορούσαν στο μέλλον να αξιοποιήσουν την αγορά CAT bonds και για κινδύνους που συνδέονται με σαμποτάζ, πολεμικές ενέργειες και κυβερνοεπιθέσεις.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνονται και η λειτουργία των data centers καθίσταται κρίσιμη για υπηρεσίες που εκτείνονται από την τεχνητή νοημοσύνη και το cloud έως τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις τηλεπικοινωνίες.

Το ζητούμενο για την ασφαλιστική αγορά είναι πλέον να δημιουργήσει μηχανισμούς που θα μπορούν να αποτιμούν όχι μόνο τις ζημιές σε κτίρια και εξοπλισμό, αλλά και το κόστος μιας παρατεταμένης διακοπής λειτουργίας.

Η συσσώρευση τεράστιων επενδύσεων σε data centers μετατρέπει έτσι την ασφάλιση από μία συμπληρωματική ανάγκη σε κρίσιμο παράγοντα χρηματοδότησης των νέων υποδομών. Και όσο η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει τη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, τόσο μεγαλύτερη θα γίνεται η ανάγκη να βρεθεί αντίστοιχη ασφαλιστική χωρητικότητα στις κεφαλαιαγορές.

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