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Μετά από την επιτυχημένη του πορεία ως Chief Executive Officer και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς και Lidl Κύπρου, ο Μίλτος Φοροζίδης θα παραδώσει την προεδρία της Διοίκησης τέλη Φεβρουαρίου 2026, στον Γεώργιο Τοκατλή.

Από την 1η Μαρτίου 2027, ο Μίλτος Φοροζίδης θα συνεχίσει τη διεθνή του σταδιοδρομία εντός του Ομίλου Schwarz.

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, ο Γεώργιος Τοκατλής, Chief Executive Officer της Lidl Δανίας, θα αναλάβει τη θέση του Chief Executive Officer της Lidl Ελλάς και της Lidl Κύπρου, με ισχύ από 1η Μαρτίου.

Ο Γεώργιος Τοκατλής εργάζεται στη Lidl εδώ και 21 χρόνια και έχει διατελέσει σε διάφορες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα, ενώ τα τελευταία 5 χρόνια βρισκόταν σε θέσεις ευθύνης στη Σκανδιναβία, διαθέτοντας έτσι εκτενή διεθνή εμπειρία.

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