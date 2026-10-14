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Η Lufthansa αναδεικνύεται σε επικρατέστερο αγοραστή μειοψηφικού ποσοστού της κρατικής αεροπορικής εταιρείας TAP Air Portugal, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των σχετικών διαπραγματεύσεων, τις οποίες επικαλείται το Bloomberg.

Η πορτογαλική κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στη Λισαβόνα την Τετάρτη, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να διατηρηθεί η ανωνυμία τους, καθώς οι συζητήσεις δεν είναι δημόσιες.

Εκπρόσωποι του πορτογαλικού υπουργείου Οικονομικών, το οποίο εποπτεύει την TAP, καθώς και της Lufthansa, αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες του Bloomberg.

Η Lufthansa επικρατεί της Air France-KLM

Το πορτογαλικό τηλεοπτικό δίκτυο SIC Notícias ήταν το πρώτο που μετέδωσε ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην επιλογή της Lufthansa, επικαλούμενο τους ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους της γερμανικής προσφοράς έναντι εκείνης της ανταγωνίστριας Air France-KLM.

Οι δύο μεγάλοι ευρωπαϊκοί αεροπορικοί όμιλοι διεκδικούν την απόκτηση ποσοστού έως 44,9% της TAP, ενώ επιπλέον 5% προορίζεται για τους εργαζομένους της εταιρείας.

Η πορτογαλική κυβέρνηση αναζητεί στρατηγικό επενδυτή που θα συμβάλει στην επέκταση του δικτύου δρομολογίων της TAP, στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της θέσης και στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς της.

Η επιλογή στρατηγικού εταίρου θεωρείται καθοριστική για το μέλλον του πορτογαλικού αερομεταφορέα, καθώς η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η ένταξη της TAP σε έναν μεγαλύτερο αεροπορικό όμιλο είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Η στρατηγική σημασία της TAP

Η TAP διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ της Ευρώπης, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στη Βραζιλία. Το συγκεκριμένο δίκτυο αποτελεί σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, καθώς προσφέρει πρόσβαση σε αγορές με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και δυνατότητες επέκτασης των διεθνών συνδέσεων.

Για τη Lufthansa, η ενδεχόμενη απόκτηση συμμετοχής στην TAP θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στις υπερατλαντικές αεροπορικές μεταφορές και να διευρύνει το διεθνές της δίκτυο.

Ζημιές 99 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο

Η διαδικασία αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η TAP εξακολουθεί να αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, η εταιρεία έλαβε κρατική ενίσχυση δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις σοβαρές επιπτώσεις της κρίσης στις αεροπορικές μεταφορές.

Παράλληλα, στο πρώτο εξάμηνο κατέγραψε ζημιές 99 εκατ. ευρώ, καθώς η άνοδος του κόστους των καυσίμων επιβάρυνε την κερδοφορία της.

Η επιλογή επενδυτή αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό βήμα για τη μελλοντική πορεία της TAP, με την πορτογαλική κυβέρνηση να επιδιώκει την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας και των αναπτυξιακών προοπτικών της εταιρείας.

Εκπρόσωπος της Air France-KLM αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει τις εξελίξεις.

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