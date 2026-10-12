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Θετική πορεία καταγράφει η ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC στο οκτάμηνο (Ιανουάριος – Αύγουστος) του 2026, με αύξηση του όγκου πωλήσεων, τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις εξαγωγές, την ώρα που το brand ΜΑΚΒΕΛ εμφανίζει σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από ότι το σύνολο της αγοράς.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της εταιρείας, ο συνολικός όγκος της EURIMAC αυξήθηκε κατά 4% στο οκτάμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η αύξηση αυτή αφορά τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τις εξαγωγές, με την εταιρεία να κινείται εντός των στόχων που έχουν τεθεί για τη φετινή χρονιά.

Ακόμη ισχυρότερη είναι η εικόνα του brand ΜΑΚΒΕΛ στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Με βάση στοιχεία παρακολούθησης της αγοράς, ο όγκος πωλήσεων της ΜΑΚΒΕΛ στο οκτάμηνο αυξήθηκε κατά 21,3%, σε μια περίοδο κατά την οποία η συνολική αγορά ζυμαρικών κινήθηκε οριακά πτωτικά, κατά 0,2%.

Η διαφορά αυτή αποτυπώνει τη δυναμική που έχει αναπτύξει το brand στην εγχώρια αγορά και τη διεύρυνση της παρουσίας του στα ράφια του λιανεμπορίου.

Ξεχωριστή θέση στη φετινή πορεία έχει και η σειρά ΜΑΚΒΕΛ Χαμηλού Γλυκαιμικού Δείκτη, η οποία συνεχίζει να ενισχύει το αποτύπωμά της στην αγορά. Η συγκεκριμένη σειρά αγγίζει ήδη το 1% της συνολικής αγοράς σε αξία, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον των καταναλωτών για προϊόντα με πιο εξειδικευμένα διατροφικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC για συνεχή διεύρυνση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου, επένδυση στην καινοτομία και ανάπτυξη προϊόντων που ανταποκρίνονται στις νέες καταναλωτικές τάσεις.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στην εξαγωγική της δραστηριότητα, η οποία αποτελεί διαχρονικά έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξής της. Η παρουσία της σε δεκάδες αγορές του εξωτερικού και η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγική της βάση στο Κιλκίς, την καθιστούν τη μεγαλύτερη παραγωγό και εξαγωγό εταιρεία ζυμαρικών στη χώρα.

Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, αφορά πλέον το κλείσιμο του 2026.

Στόχος της ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC είναι να ξεπεράσει μέσα στη φετινή χρονιά το υψηλότερο επίπεδο όγκου που έχει καταγραφεί ποτέ από ελληνική μακαρονοποιία. Πρόκειται για επίδοση που είχε πετύχει η ίδια η EURIMAC το 2024 και την οποία η εταιρεία επιδιώκει πλέον να υπερβεί.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η πορεία του πρώτου οκταμήνου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, σε μια αγορά που παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική και χαρακτηρίζεται από αυξημένο κόστος παραγωγής, έντονο ανταγωνισμό στο λιανεμπόριο και μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες. Με τη ΜΑΚΒΕΛ να εμφανίζει ανάπτυξη αισθητά υψηλότερη από την αγορά και τις εξαγωγές να συνεχίζουν να ενισχύουν τον συνολικό όγκο της εταιρείας, η EURIMAC εισέρχεται στο τελευταίο τετράμηνο του 2026 με στόχο να κλείσει τη χρονιά σε νέο ιστορικό υψηλό.

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