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Αντιμέτωπη με ομοσπονδιακή αγωγή στο Σικάγο βρίσκεται η McDonald’s, στο πλαίσιο προτεινόμενης ομαδικής αγωγής, με την οποία κατηγορείται ότι συντονίζει παράνομα τις τιμές των προϊόντων στα εστιατόρια franchise και στα εταιρικά καταστήματά της μέσω ενός συστήματος τιμολόγησης που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη.

Η αγωγή, που κατατέθηκε την Παρασκευή, υποστηρίζει ότι η McDonald’s παραβίασε την αμερικανική αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, συνεννοούμενη με ανεξάρτητους δικαιοδόχους για τον καθορισμό των τιμών μέσω αλγορίθμων που έχουν εκπαιδευτεί σε μη δημόσια δεδομένα.

Οι αλγόριθμοι πίσω από τις τιμές

Το Reuters είχε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα ότι το σύστημα τιμολόγησης της McDonald’s χρησιμοποιεί αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, οι οποίοι αναλύουν διαρκώς δεδομένα από εκατομμύρια συναλλαγές που πραγματοποιούνται καθημερινά στα σχεδόν 14.000 εστιατόρια της εταιρείας.

Η αγωγή επικαλείται το συγκεκριμένο δημοσίευμα, επισημαίνοντας ότι και άλλες εταιρείες του κλάδου της ταχείας εστίασης στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη για την τιμολόγηση και άλλες λειτουργίες.

«Οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις πρέπει να καθορίζουν ανεξάρτητα τις τιμές τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αγωγή.

Η απάντηση της McDonald’s

Η McDonald’s χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «εικασίες και ανεπαρκώς τεκμηριωμένους», απορρίπτοντας τις κατηγορίες.

«Η AI δεν καθορίζει την τιμή ενός Big Mac ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος του μενού», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι δικαιοδόχοι λαμβάνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις για τις τιμές και ότι η χρήση εργαλείων προτάσεων τιμολόγησης και αναλύσεων δεδομένων είναι ευρέως διαδεδομένη σε πολλούς κλάδους.

Τα τελευταία χρόνια έχουν κατατεθεί στις ΗΠΑ σειρά ομαδικών αγωγών κατά εταιρειών, με παρόμοιες κατηγορίες για χρήση αλγορίθμων ή τεχνητής νοημοσύνης με στόχο τον παράνομο συντονισμό τιμών σε ξενοδοχεία, ενοικιάσεις κατοικιών και άλλες αγορές.

Ο δικηγόρος του ενάγοντος, Λαρκ Τέρνερ, υποστήριξε ότι η McDonald’s «αξιοποιεί τον τεράστιο όγκο δεδομένων της και το σύστημα franchise για να αποσπά από τους καταναλωτές ακόμη και το τελευταίο σεντ».

Ο ενάγων, κάτοικος του Ιλινόι, επιδιώκει να εκπροσωπήσει μια ομάδα που ενδέχεται να περιλαμβάνει εκατομμύρια πελάτες της McDonald’s, σύμφωνα με την αγωγή.

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