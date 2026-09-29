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Η Mevaco διατήρησε την κερδοφορία της στο πρώτο εξάμηνο του 2026 σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, παρά τη σημαντική υποχώρηση του κύκλου εργασιών μετά την έκτακτη άνοδο της προηγούμενης διετίας λόγω της ζήτησης για έργα φωτοβολταϊκών. Η εταιρεία ενισχύει παράλληλα την παρουσία της σε αμυντικά συστήματα, υπηρεσίες και νέες αγορές, υλοποιώντας το επενδυτικό της πλάνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 17.657,25 χιλ. Ευρώ έναντι 49.222,74 χιλ. Ευρώ της αντίστοιχης οικονομικής περιόδου (Α΄ Εξάμηνο 2025), παρουσιάζοντας μείωση 64,13%. Η μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην σταδιακή ομαλοποίηση της ιδιαίτερα έντονης ζήτησης για την κατασκευή μεταλλικών βάσεων στήριξης Φωτοβολταϊκών Πάρκων που είχε καταγραφεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις (2024-2025), οι οποίες αποτέλεσαν ιστορικά την υψηλότερη επίδοση της Εταιρείας.

Αξιοσημείωτη η σημαντική ενίσχυση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών, τα οποία ανήλθαν σε 6.456,75 χιλ. Ευρώ έναντι 4.305,26 χιλ. Ευρώ την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο, καταγράφοντας αύξηση κατά 49,98%, επιβεβαιώνοντας την πορεία διεύρυνσης και διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 4.464,42 χιλ. Ευρώ έναντι 15.668,81 χιλ. Ευρώ, της αντίστοιχης συγκρίσιμης περιόδου (Α΄ Εξάμηνο 2025), παρουσιάζοντας μείωση κατά 71,51%, η οποία οφείλεται αφενός στην μείωση των πωλήσεων σε σχέση με το ιστορικό υψηλό του έτους 2025, καθώς και στην επίδραση των ευρύτερων πληθωριστικών πιέσεων (αύξηση εργατικού κόστους και τιμών πρώτων υλών), οι οποίες επηρέασαν το περιθώριο μικτού κέρδους κατά περίπου 6,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2.759,82 χιλ. Ευρώ, έναντι κερδών 10.212,83 χιλ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως, παρουσιάζοντας μείωση κατά 72,98%, διατηρώντας ωστόσο θετικό πρόσημο, το οποίο αποτελεί στρατηγική επιδίωξη της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2.127,64 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών 9.604,26 χιλ. Ευρώ την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο (Α΄ Εξάμηνο 2025), παρουσιάζοντας μείωση κατά 77,85%.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 1.585,95 χιλ. Ευρώ, έναντι κερδών 7.428,62 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα την προηγούμενη συγκρίσιμη περίοδο (Α΄ εξάμηνο 2025), παρουσιάζοντας μείωση κατά 78,65%, της εν λόγω μεταβολής οφειλόμενης κατά κύριο λόγο στη μείωση του κύκλου εργασιών.

Κατά το Α΄ Εξάμηνο του 2026, η Εταιρεία διατήρησε την κερδοφορία και την υγιή βάση λειτουργίας της. Παράλληλα, συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια το επενδυτικό πλάνο που έχει καταρτίσει – μεταξύ άλλων της ανέγερσης νέου βιομηχανικού κτιρίου για την επέκταση και ενίσχυση του κλάδου παραγωγής αμυντικών συστημάτων και της παραγωγικής της ικανότητας – ώστε να ενισχύει τον εξειδικευμένο χαρακτήρα της και τον εξαγωγικό προσανατολισμό της.

Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των παραγγελιών, η Διοίκηση εκτιμά ότι κατά τη διάρκεια του Β’ Εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως η πορεία της Εταιρείας θα κινηθεί σε επίπεδα ανάλογα με αυτά του Α’ Εξαμήνου, με προοπτικές ανοδικών τάσεων, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργικής κερδοφορίας της.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην στρατηγική αναζήτησης νέων κερδοφόρων πεδίων δράσης και διείσδυσης σε νέα αντικείμενα και αγορές, με γνώμονα την ανάληψη και επιτυχή υλοποίηση έργων σημαντικής πολυπλοκότητας, υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών, με αξιοποίηση των σημαντικών παραγωγικών δυνατοτήτων που διαθέτει.

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