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Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού έχει τεθεί η Microsoft, ενεργοποιώντας διαδικασίες «Code Red» για τη ριζική αναμόρφωση των μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης σοβαρών τεχνικών βλαβών, μετά την 24ωρη διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών της, η οποία αποκάλυψε σημαντικές αδυναμίες στις τεχνολογικές υποδομές και στη διαχείριση κρίσεων, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα που επικαλείται το Reuters.

Το μπλακάουτ της 12ης και 13ης Νοεμβρίου επηρέασε κυβερνητικές υπηρεσίες από την Αυστραλία και την Ιαπωνία έως τις ΗΠΑ, προκάλεσε καθυστερήσεις στις χρηματιστηριακές συναλλαγές και διατάραξε τις επικοινωνίες των αεροπορικών εταιρειών, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ευπάθεια των κρίσιμων ψηφιακών υποδομών.

Η Microsoft απέδωσε τη διακοπή σε ένα μη εντοπισμένο τεχνικό ελάττωμα των Windows, που είχε εισαχθεί τον Ιούλιο και αφορούσε στην ικανότητα του συστήματος να διαχειρίζεται αυξημένο φόρτο. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν συνδεόταν με κυβερνοεπίθεση ή πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), ενώ ο διευθύνων σύμβουλος, Σάτια Ναντέλα, ζήτησε δημόσια συγγνώμη.

Η ενεργοποίηση του «Code Red», του υψηλότερου επιπέδου συναγερμού της Microsoft, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αδυναμιών που αναδείχθηκαν μετά την κατάρρευση του Exchange Online, της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω cloud, καθώς και του Outlook, του Teams, του ψηφιακού βοηθού Copilot και άλλων εφαρμογών του Microsoft 365.

Σε εσωτερικό σημείωμα προς τους εργαζομένους την Παρασκευή, ο Τζέισον Χέντερσον, επικεφαλής του M365 Core, χαρακτήρισε το περιστατικό ως τη σοβαρότερη διακοπή στην ιστορία του Exchange Online όσον αφορά στον αντίκτυπο στους πελάτες.

Όπως επισήμανε, ποτέ στο παρελθόν τόσο μεγάλος αριθμός χρηστών δεν είχε μείνει χωρίς πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το χάος πίσω από τη διαχείριση της κρίσης

Αποκαλυπτικό για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μηχανικοί της Microsoft είναι ξεχωριστό εσωτερικό σημείωμα της Αμάντα Σίλβερ, αντιπροέδρου της εταιρείας, αρμόδιας για τις υπηρεσίες M365 Core και Work IQ.

Η ίδια περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες κλήθηκαν να εργαστούν οι τεχνικοί ως «ομίχλη πολέμου», παραπέμποντας στην έλλειψη σαφούς εικόνας κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Παρά την κινητοποίηση κορυφαίων μηχανικών της εταιρείας, οι ομάδες διαχείρισης της βλάβης αντάλλαξαν περισσότερα από 11.000 μηνύματα σε 11 διαφορετικές συνομιλίες στο Teams, αντιμετωπίζοντας σοβαρές δυσκολίες στον συντονισμό τους.

Τα διαγνωστικά δεδομένα ήταν κατακερματισμένα σε διαφορετικά εσωτερικά συστήματα παρακολούθησης, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η διαμόρφωση μιας ενιαίας εικόνας για τις πιθανές αιτίες της βλάβης και τις αποφάσεις αντιμετώπισής της.

Ενδεικτική της σοβαρότητας του περιστατικού ήταν και η τοποθέτηση του Τσαρλς Λαμάνα, εκτελεστικού αντιπροέδρου της Microsoft, ο οποίος ανέφερε ότι το προβληματικό εξάρτημα του συστήματος εμφάνισε αστοχίες αντίστοιχες με εκείνες που θα θεωρούνταν αποδεκτές σε βάθος περίπου μιας δεκαετίας.

Στόχος η αποκατάσταση των υπηρεσιών εντός μίας ώρας

Στο πλαίσιο του «Code Red», η Microsoft δρομολογεί πέντε άξονες παρεμβάσεων, με έμφαση στην αποφόρτιση των συστημάτων, στον γεωγραφικό διαχωρισμό της διαδικτυακής κίνησης και στην επιτάχυνση των μηχανισμών αποκατάστασης.

Η εταιρεία θέτει πλέον ως στόχο την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών της σε παγκόσμιο επίπεδο εντός μίας ώρας σε περίπτωση μελλοντικών περιστατικών, ενώ σχεδιάζει να αξιοποιήσει πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης ώστε να επιταχύνει την επεξεργασία των διαγνωστικών δεδομένων από τους μηχανικούς της.

Παράλληλα, ο Χέντερσον ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιεί καθημερινές συσκέψεις με την ηγετική ομάδα που εποπτεύει τις βασικές υποδομές του Microsoft 365, καθώς και εβδομαδιαίες αξιολογήσεις της προόδου των παρεμβάσεων.

Εκπρόσωπος της Microsoft δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση των προβλημάτων όταν αυτά εμφανίζονται, αλλά επιδιώκει να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για την αποτροπή νέων διακοπών.

Οι καθυστερήσεις στις κρίσιμες ενημερώσεις ασφαλείας

Τα εσωτερικά έγγραφα αναδεικνύουν, επίσης, σοβαρές αδυναμίες στη διαδικασία εγκατάστασης επειγουσών ενημερώσεων λογισμικού.

Σε προγενέστερο σημείωμά του, το οποίο εξέτασε το Reuters, ο Χέντερσον παραδεχόταν ότι απαιτείται υπερβολικά μεγάλος χρόνος για την εφαρμογή κρίσιμων διορθώσεων στις υπηρεσίες του Microsoft 365 σε παγκόσμια κλίμακα.

Μάλιστα, σε ξεχωριστό πρόσφατο περιστατικό, χρειάστηκαν πέντε έως έξι ημέρες για την πλήρη εφαρμογή μιας επείγουσας διόρθωσης παγκοσμίως.

«Για τα πλέον επείγοντα ζητήματα ασφαλείας, πρέπει να μπορούμε να περνάμε από τον εντοπισμό του προβλήματος στην ασφαλή εφαρμογή της διόρθωσης σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα σε μία ώρα. Περιττό να πούμε ότι δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.