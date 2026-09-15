Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στο τέλος του 2025 οι ενεργές επιχειρηματικές οντότητες που ήταν καταχωρισμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ανήλθαν σε 998.737, διαμορφώνοντας δείκτη επιχειρηματικής πυκνότητας 96,3 επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους. Παράλληλα, η επιχειρηματική δραστηριότητα συνέχισε την ανοδική της πορεία, καθώς το 2025 ιδρύθηκαν 80.252 νέες επιχειρήσεις, έναντι 72.070 το 2024, επιβεβαιώνοντας ότι το θετικό ισοζύγιο νέων συστάσεων και διαγραφών διατηρείται σταθερά από το 2017.

Ωστόσο, η αριθμητική αύξηση των επιχειρήσεων δεν σημαίνει αυτόματα ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά υψηλής παραγωγικότητας, εξωστρέφειας, καινοτομίας ή δημιουργίας πολλών και ποιοτικών θέσεων εργασίας. Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης επιχειρηματικότητας του Ινστιτούτου Ερευνών και Μελετών (ΙΕΜΕ) της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) αποτυπώνουν μια οικονομία με μεγάλο αριθμό μικρών σχημάτων, έντονη συγκέντρωση σε παραδοσιακούς κλάδους και περιορισμένη παρουσία μεγαλύτερων παραγωγικών μονάδων.

Η εικόνα της ελληνικής επιχειρηματικότητας παραμένει έντονα συνδεδεμένη με τις μικρές και προσωπικές επιχειρήσεις. Οι ατομικές επιχειρήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι του επιχειρηματικού χάρτη, αντιπροσωπεύοντας το 63,8% του συνόλου, με 637.583 ενεργές οντότητες. Ακολουθούν οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) με ποσοστό 10,7%, οι Ομόρρυθμες Εταιρείες με 8,9% και οι Ετερόρρυθμες με 8,1%. Οι Ανώνυμες Εταιρείες αντιστοιχούν μόλις στο 5,1% των ενεργών επιχειρήσεων, ενώ οι ΕΠΕ περιορίζονται στο 1,9%.

Το εμπόριο παραμένει κυρίαρχο

Σε επίπεδο κλάδων, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα, συγκεντρώνοντας 223.199 επιχειρήσεις, δηλαδή το 22,3% του συνόλου ή το 28,4% μεταξύ όσων διαθέτουν καταχωρισμένο ΚΑΔ.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή καταλύματος και την εστίαση, με συμμετοχή 11,9% στο σύνολο των επιχειρήσεων, ενώ ακολουθούν οι κατασκευές με 7,4%. Σημαντική παρουσία έχουν επίσης οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, η μεταποίηση, οι μεταφορές και η αποθήκευση, καθώς και η εκπαίδευση.

Παρά τη διαχρονική κυριαρχία του εμπορίου, το μερίδιό του στις νέες επιχειρηματικές ιδρύσεις μειώνεται. Από 23,4% το 2016 περιορίστηκε στο 17,6% το 2025, ενώ η εστίαση και τα καταλύματα παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα, από 13,3% σε 13,9%, παρά τις έντονες μεταβολές που προκάλεσε η πανδημία.

Αντίθετα, η μεταποίηση εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρά τη συζήτηση για την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Το ποσοστό της στις νέες ιδρύσεις διαμορφώθηκε στο 4,1% το 2025, έναντι 4,5% το 2016.

Κλάδοι που εμφανίζουν σημαντική ενίσχυση είναι οι κατασκευές, οι οποίες αύξησαν το μερίδιό τους στις νέες επιχειρήσεις από 3,5% το 2016 σε 9,4% το 2025, οι μεταφορές και η αποθήκευση, από 2,5% σε 9%, αλλά και το real estate, από 1,3% σε 5,1%.

Η άνοδος των ΙΚΕ αλλάζει τη μορφή της επιχειρηματικότητας

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές της τελευταίας δεκαετίας είναι η ταχεία εξάπλωση των ΙΚΕ, οι οποίες λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ της ατομικής δραστηριότητας και μιας πιο οργανωμένης εταιρικής μορφής.

Το ποσοστό των ατομικών επιχειρήσεων στις νέες συστάσεις υποχώρησε από 68,3% σε 45,2%, ενώ οι ΙΚΕ κέρδισαν σημαντικό έδαφος. Ωστόσο, η αύξησή τους δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη μεγαλύτερης κλίμακας ή υψηλότερης παραγωγικότητας. Οι πραγματικές μετατροπές υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΙΚΕ παραμένουν περιορισμένες, ενώ η μέση ηλικία τους, μόλις πέντε έτη, δείχνει ότι μεγάλο μέρος αυτών των σχημάτων δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί σε βάθος χρόνου.

Από τις 121.878 εταιρικές επιχειρήσεις με διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα για το 2024, το 80,6% χαρακτηρίζεται πολύ μικρό. Παράλληλα, μόλις 796 μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή το 0,7% του συνόλου, παράγουν το 53% του συνολικού κύκλου εργασιών, με τις Ανώνυμες Εταιρείες να συγκεντρώνουν το 83,5%.

Τα στοιχεία για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων δείχνουν επίσης σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι Α.Ε. και οι ΕΠΕ εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης στην πενταετία, με 65,7% και 76,6% αντίστοιχα, καθώς συνδέονται συνήθως με μεγαλύτερες επιχειρηματικές δομές. Αντίθετα, οι ΙΚΕ παρουσιάζουν χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης, μόλις 37,3%.

Συνολικά, από τις 448.334 εταιρικές επιχειρήσεις που καταγράφηκαν το 2025, μόλις το 15,1% είχε ηλικία άνω των 20 ετών. Περίπου μία στις τρεις επιχειρήσεις λειτουργεί έως δύο χρόνια, ενώ το 18,7% έχει διάρκεια ζωής από τρία έως πέντε έτη. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από τις μισές εταιρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ποσοστό 51,7%, δεν έχουν ξεπεράσει ακόμη το όριο της πενταετίας.

Διαβάστε ακόμη

Η Wall Street κερδίζει τα Treasuries: Το χρέος των ΗΠΑ αλλάζει τις παγκόσμιες επενδυτικές ροές

Βασιλάκης: «Η ΑEGEAN έχει ξεπεράσει πολλές κρίσεις» – Μήνυμα για «συνετή» στρατηγική μέσα στο χειμώνα

ΕΚΤ: Το προσωπικό ζητά απαντήσεις για τη Λαγκάρντ και τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ