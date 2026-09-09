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Σε νομοθετική ρύθμιση για την παράταση έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026 της προθεσμίας υποβολής για καταχώριση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 προχωρά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος άμεσα ανταποκρινόμενος σε σχετικά αιτήματα της αγοράς συμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Η ισχύουσα καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2026.

Με την παράταση δίνεται στις επιχειρήσεις ο αναγκαίος πρόσθετος χρόνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

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