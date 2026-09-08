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Η Mistral AI εξασφάλισε χρηματοδότηση 3 δισ. ευρώ, σε έναν νέο γύρο που ανεβάζει την αποτίμηση της γαλλικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης πάνω από τα 21 δισ. ευρώ, σχεδόν διπλασιάζοντας την αξία της σε σχέση με τον προηγούμενο γύρο χρηματοδότησης πριν από έναν χρόνο.

Επικεφαλής της νέας επένδυσης είναι η Samsung Electronics, ενώ τον γύρο συν-ηγήθηκαν το Scaleup Europe Fund της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η PSG Equity, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την Τρίτη. Η αποτίμηση της Mistral ανέρχεται πλέον σε πάνω από 21 δισ. ευρώ, έναντι 11,7 δισ. ευρώ στον προηγούμενο γύρο.

Η νέα χρηματοδότηση δίνει στη Mistral σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα να επενδύσει στην ανάπτυξη νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και στις υποδομές υπολογιστικής ισχύος που απαιτούνται για τη λειτουργία τους.

Το «στοίχημα» της βιομηχανικής AI

Κεντρικός στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της λεγόμενης industrial AI, δηλαδή η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις παραγωγικές και βιομηχανικές διαδικασίες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Mistral, Αρτούρ Μενς, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη αγορά αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από τους μεγαλύτερους αμερικανικούς ομίλους τεχνητής νοημοσύνης.

Η Mistral παραμένει πολύ μικρότερη από εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic, επιχειρεί όμως να τοποθετηθεί ως μια ευρωπαϊκή και «κυρίαρχη» εναλλακτική λύση στον χώρο της AI. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη συνάψει συνεργασίες με μεγάλες ευρωπαϊκές βιομηχανικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων η Airbus, η BMW και η ASML.

«Η χρηματοδότηση αυτή είναι επίσης ένας τρόπος για να επεκταθούμε περαιτέρω στις ΗΠΑ, στην Ασία και, φυσικά, να ενισχύσουμε όσα κάνουμε στην Ευρώπη», ανέφερε ο Μενς, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία απαιτεί σημαντικές υποδομές.

Από τα μοντέλα στα data centers

Η επέκταση της Mistral δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη λογισμικού και μοντέλων AI. Η εταιρεία επενδύει παράλληλα στην απόκτηση και ανάπτυξη υποδομών data centers, καθώς η εκπαίδευση και λειτουργία προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ.

Νωρίτερα φέτος, η Mistral άντλησε 830 εκατ. δολάρια σε δανεισμό για ένα project data center έξω από το Παρίσι, το οποίο θα χρησιμοποιεί chips της Nvidia. Παράλληλα, έχει δεσμεύσει ακόμη 1,2 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη data center στη Σουηδία, την πρώτη επένδυσή της σε αντίστοιχη υποδομή εκτός Γαλλίας.

Ο Μενς χαρακτήρισε τη συμφωνία με τη Samsung αντίστοιχη με τη συνεργασία της Mistral με την ASML, σημειώνοντας ότι μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για περαιτέρω συνεργασία.

Η ASML συμμετείχε και στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης, έχοντας επενδύσει 1,3 δισ. ευρώ για ποσοστό 11% της Mistral στον προηγούμενο γύρο. Ο διευθύνων σύμβουλος της ASML, Κριστόφ Φουκέ, είχε δηλώσει τότε ότι σχεδίαζε να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Η ευρωπαϊκή απάντηση στους αμερικανικούς και κινεζικούς κολοσσούς

Η Mistral ιδρύθηκε το 2023 από τον Μενς, πρώην ερευνητή της Google DeepMind, και τους πρώην ερευνητές της Meta, Τιμοτέ Λακρουά και Γκιγιόμ Λαμπλ.

Η εταιρεία αναπτύσσει μοντέλα μεγάλων γλωσσικών μοντέλων ανοιχτού κώδικα (open source), σε αντίθεση με τα περισσότερο κλειστά μοντέλα των μεγαλύτερων αμερικανικών ανταγωνιστών της.

Ο Μενς υποστηρίζει ότι η προσέγγιση του ανοιχτού κώδικα μπορεί να είναι οικονομικότερη και ευκολότερη στην ενσωμάτωση σε σύνθετα εταιρικά συστήματα, ένα στοιχείο που η Mistral επιχειρεί να αξιοποιήσει στις συνεργασίες της με μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η εταιρεία ποντάρει στην αυξανόμενη ανησυχία ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για την εξάρτηση από τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που ελέγχονται από αμερικανικές ή κινεζικές εταιρείες.

Οι ανησυχίες αυτές ενισχύθηκαν το καλοκαίρι, όταν η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε εντολή στην Anthropic να περιορίσει την πρόσβαση ξένων υπηκόων στα πλέον προηγμένα μοντέλα AI της, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας.

Για τη Mistral, η εξέλιξη αυτή ενισχύει το επιχείρημα υπέρ μιας ευρωπαϊκής τεχνολογικής υποδομής που θα μπορεί να λειτουργεί με μεγαλύτερο βαθμό ανεξαρτησίας από τις αμερικανικές και κινεζικές πλατφόρμες.

Με τα 3 δισ. ευρώ νέας χρηματοδότησης, η γαλλική startup περνά πλέον σε μια διαφορετική φάση ανάπτυξης: από την προσπάθεια να καθιερώσει τα μοντέλα της στην αγορά, στην οικοδόμηση των υποδομών και των βιομηχανικών συνεργασιών που απαιτούνται για να ανταγωνιστεί σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

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