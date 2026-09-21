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Η εταιρεία αθλητικών παπουτσιών Converse απέσυρε διαφήμιση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από επικριτές που υποστήριξαν ότι περιείχε αναφορές στην Κου Κλουξ Κλαν (KKK) και σε λιντσαρίσματα.

Η διαφήμιση στο Instagram παρουσίαζε την τραγουδίστρια της K-pop Καρίνα να φορά φούστα και να κρατά ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια Chuck 70 X. Επικριτές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξαν ότι ένα λευκό τριγωνικό σχήμα, το οποίο δημιουργούνταν από τον φωτισμό πάνω στη φούστα, έμοιαζε με κουκούλα της KKK.

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι ο τρόπος με τον οποίο η τραγουδίστρια κρατούσε τα παπούτσια δημιουργούσε την εντύπωση ότι επρόκειτο για πόδια θύματος λιντσαρίσματος.

Η Converse, η οποία ανήκει στη Nike, ζήτησε συγγνώμη και ανακοίνωσε ότι απέσυρε τη διαφήμιση.

«Λυπούμαστε», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, η οποία δημοσιεύθηκε αρχικά την Παρασκευή. «Κατανοούμε γιατί αυτή η εικόνα προκαλεί βαθιά αναστάτωση και αναγνωρίζουμε ότι κάναμε λάθος. Την αφαιρέσαμε από τα κανάλια μας και εργαζόμαστε ώστε να απομακρυνθεί από κάθε σημείο όπου εμφανίστηκε. Αυτό δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί και θα κάνουμε καλύτερα στο μέλλον».

Η Converse, με έδρα τη Βοστώνη, αρνήθηκε να απαντήσει σε πρόσθετες ερωτήσεις, μεταξύ άλλων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ελέγχει τις διαφημίσεις πριν από τη δημοσίευσή τους και τη διαδικασία μέσω της οποίας εγκρίθηκε η συγκεκριμένη διαφήμιση.

Η Καρίνα και η εταιρεία διαχείρισής της, SM Entertainment Group, δεν απάντησαν άμεσα σε μηνύματα που εστάλησαν μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram.

Οι αντιδράσεις στα social media

Η επίμαχη εικόνα προκάλεσε άμεσες και έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένοι χρήστες ζήτησαν ακόμη και την απομάκρυνση των εργαζομένων που συμμετείχαν στη δημιουργία της διαφήμισης, ενώ άλλοι κάλεσαν σε μποϊκοτάζ της Converse.

Πολλοί σχολιαστές διερωτήθηκαν πώς η διαφήμιση κατάφερε να περάσει από τη διαδικασία ελέγχου της εταιρείας πριν δημοσιευθεί. Άλλοι, ωστόσο, υπερασπίστηκαν την Converse, υποστηρίζοντας ότι δεν θεωρούν πως οι συγκεκριμένοι συμβολισμοί ήταν σκόπιμοι.

Ο Λι Μέριτ, δικηγόρος για τα πολιτικά δικαιώματα με έδρα το Τέξας, σχολίασε στο Instagram ότι η συγγνώμη της Converse «δεν αναιρεί αυτό που πέρασε από τα νομικά, το μάρκετινγκ και τη διοίκηση σε κάθε στάδιο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roya News English (@royanewsenglish)

Δεν είναι η πρώτη διαφήμιση που προκαλεί αντιδράσεις

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών κατά τα οποία λιανεμπόριο και κορυφαίες εταιρείες μόδας έχουν αναγκαστεί να ζητήσουν συγγνώμη για προϊόντα ή διαφημίσεις που επικρίθηκαν ως φυλετικά προσβλητικά.

Τον περασμένο μήνα, η αλυσίδα λιανικής Target απέσυρε από τα καταστήματά της παιδική στολή για το Halloween, μετά τις έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη για την πώληση του ενδύματος, το οποίο επικριτές υποστήριξαν ότι παρέπεμπε σε ρατσιστικές στερεοτυπικές απεικονίσεις μαύρων ανθρώπων.

Η Converse ιδρύθηκε το 1908 στο Μάλντεν της Μασαχουσέτης και είναι γνωστή για τα εμβληματικά Chuck Taylor All Star. Το μοντέλο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1917 ως αντιολισθητικό παπούτσι μπάσκετ, ενώ το 1934 προστέθηκε η χαρακτηριστική υπογραφή του Τσακ Τέιλορ, παίκτη του μπάσκετ που προώθησε το παπούτσι.

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