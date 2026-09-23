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Ο Φιλ Νάιτ, δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Nike Inc., και η σύζυγός του δεσμεύονται να δωρίσουν 1 δισ. δολάρια στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, σε μία από τις μεγαλύτερες δωρεές που έχουν γίνει ποτέ σε δημόσιο πανεπιστήμιο.

Η δωρεά του Φιλ και της Πένι Νάιτ θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία του Knight College of Engineering, όπως ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο την Τετάρτη.

Ο Φιλ Νάιτ εξήρε τα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια των ΗΠΑ για τις ευκαιρίες που προσφέρουν, προσθέτοντας ότι «δεν είναι ώρα να τα εγκαταλείψουμε».

Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη δωρεά που έχουν κάνει οι Νάιτ στο πανεπιστήμιο την τελευταία δεκαετία, μετά από δύο δωρεές ύψους 500 εκατ. δολαρίων, το 2016 και το 2021, με τις οποίες δημιουργήθηκε και επεκτάθηκε το λεγόμενο Knight Campus, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.

Η νέα δωρεά ακολουθεί επίσης δωρεά ύψους 1,1 δισ. δολαρίων σε ιατρικό κέντρο στην περιοχή του Πόρτλαντ. Πέρυσι, οι Νάιτ ανακοίνωσαν δωρεά 2 δισ. δολαρίων σε αντικαρκινικό ινστιτούτο της πολιτείας που φέρει το όνομά τους, το Knight Cancer Center του Oregon Health & Science University.

Ο Φιλ Νάιτ, 88 ετών, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Όρεγκον το 1959 και απέκτησε MBA από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, στο οποίο έχει επίσης πραγματοποιήσει σημαντικές δωρεές. Η περιουσία του ανέρχεται σε 22,9 δισ. δολάρια και τον κατατάσσει στην 46η θέση μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index.

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