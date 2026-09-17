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Η Nissan θα κατασκευάζει το υβριδικό Kicks στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αντικαταστήσει το Juke και να αντιμετωπίσει τους Κινέζους ανταγωνιστές.

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης e-Power της Kicks αποσυνδέει τον κινητήρα από τους τροχούς, χρησιμοποιώντας τον ως γεννήτρια για να προσφέρει μια εμπειρία που μοιάζει περισσότερο με ηλεκτρικό όχημα, ανακοίνωσε η Nissan.

Η Nissan θα κατασκευάσει το οικονομικό μικρό SUV Kicks με υβριδικό σύστημα κίνησης e-Power στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να αντικαταστήσει το Juke με κινητήρα εσωτερικής καύσης, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να μειώσει το κόστος και να κλείσει το χάσμα με τους Κινέζους ανταγωνιστές στην Ευρώπη.

Η αυτοκινητοβιομηχανία Nissan ανακοίνωσε σχέδια για ένα νέο μοντέλο στην Ευρώπη και επένδυση 198,36 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή του στο εργοστάσιό της στο Σάντερλαντ, αναφέρει το BBC.

Το Nissan Kicks δεύτερης γενιάς είναι ένα υβριδικό ηλεκτρικό όχημα που κατασκευάζεται επί του παρόντος στην Ιαπωνία, το Μεξικό και τη Βραζιλία.

Θα κατασκευάζεται παράλληλα με τα μοντέλα Qashqai, Juke και Leaf στο εργοστάσιο του Wearside. Η ιαπωνική εταιρεία δήλωσε ότι το σχέδιο δεν θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας ούτε θα αλλάξει τα πρότυπα βαρδιών, αλλά θα βοηθήσει στη διαφύλαξη των υπαρχόντων ρόλων.

Ο υπουργός Επιχειρήσεων Τζόναθαν Ρέινολντς δήλωσε ότι η ανακοίνωση αποτελεί «τεράστια ψήφο εμπιστοσύνης στην κατασκευαστική τεχνογνωσία και το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου».

Οι τροχοί του μοντέλου κινούνται αποκλειστικά από έναν ηλεκτροκινητήρα, ενώ ένας βενζινοκινητήρας χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την επαναφόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας, ανέφερε η αυτοκινητοβιομηχανία.

Θα είναι το δέκατο μοντέλο που θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Nissan στο Σάντερλαντ από την έναρξη της παραγωγής το 1986.

Η Nissan συγχώνευσε δύο από τις γραμμές παραγωγής της στο εργοστάσιό της στο Σάντερλαντ νωρίτερα φέτος.

Η μονάδα, η οποία απασχολεί περίπου 6.000 άτομα, λειτουργεί αυτή τη στιγμή περίπου με τη μισή δυναμικότητα, μετά τη συγχώνευση δύο γραμμών παραγωγής της νωρίτερα φέτος.

Δεν ανακοινώθηκαν χρονοδιαγράμματα για το πότε θα ξεκινήσει η παραγωγή των νέων Kicks.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από συνομιλίες με τον κινεζικό γίγαντα Chery για την κατασκευή και των δικών της οχημάτων στις εγκαταστάσεις, ώστε να «εξασφαλιστεί καλύτερη αξιοποίηση του εργοστασίου», τις οποίες η Nissan επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται.

Νωρίτερα φέτος, η Nissan επιβεβαίωσε ότι θα περικόψει 900 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, κάτι που περιελάμβανε σχέδια για κλείσιμο μέρους της αποθήκης της στη Βαρκελώνη και εισαγωγή αυτοκινήτων σε σκανδιναβικές χώρες.

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