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Η Nvidia Corp., η κατασκευάστρια ημιαγωγών που βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, αύξησε κατά 150 δισ. δολάρια το εγκεκριμένο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της, ανεβάζοντας το συνολικό εναπομείναν εγκεκριμένο ποσό στα 235 δισ. δολάρια.

Η Nvidia σχεδιάζει να ολοκληρώσει τις επαναγορές έως το οικονομικό έτος 2028, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η εταιρεία, η οποία εδρεύει στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει αναδείξει τη Nvidia στην πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο, ενώ η μετοχή της έχει ενισχυθεί κατά 20% από τις αρχές του έτους.

Τον Αύγουστο, η εταιρεία προέβλεψε αύξηση των πωλήσεων κατά 70% για το επόμενο οικονομικό έτος, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ έχει επιχειρήσει να μετριάσει τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας «φούσκας» γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

«Η ανάπτυξη της Nvidia τροφοδοτείται από μια μοναδική για μια ολόκληρη γενιά μετάβαση πλατφόρμας προς την τεχνητή νοημοσύνη και την επιταχυνόμενη υπολογιστική», ανέφερε ο Χουάνγκ στην ανακοίνωση.

«Η συγκεκριμένη έγκριση αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στις μακροπρόθεσμες ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας», πρόσθεσε.

Η μετοχή της Nvidia σημείωσε άνοδο 1,3% στα 228 δολάρια στις προσυνεδριακές συναλλαγές στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg.

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