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Ο Μπιλ Γκέιτς εκτιμά ότι υπάρχει «φως στην άκρη του τούνελ» όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη, αρκεί η ανθρωπότητα να είναι διατεθειμένη να περιμένει περίπου δύο δεκαετίες.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας υποστήριξε ότι η εξέλιξη της AI θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Όπως είπε, η ανθρωπότητα εισέρχεται τώρα στην πρώτη φάση, κατά την οποία η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει προβλήματα όπως το υψηλό κόστος ζωής και η ακριβή υγειονομική περίθαλψη, χωρίς όμως να είναι ακόμη σε θέση να το πετύχει.

«Ωστόσο, θα αλλάζει την αγορά εργασίας και ενδεχομένως θα ενισχύει τις δυνατότητες των εγκληματιών, εάν δεν έχουμε τις κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας. Επομένως, θα υπάρξει μια περίοδος προσαρμογής που πιθανότατα θα διαρκέσει 20 χρόνια», δήλωσε ο Γκέιτς.

Η δεύτερη φάση και η «εποχή της αφθονίας»

Στη δεύτερη φάση, σύμφωνα με τον Γκέιτς, η ανθρωπότητα θα αρχίσει να απολαμβάνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης, μεταδίδει το Business Insider.

«Μόλις ξεπεράσουμε αυτή την περίοδο, ένας συνδυασμός ανθρωποειδών ρομπότ και συστημάτων AI θα μπορεί να παρέχει πολλά πράγματα. Κατασκευή κατοικιών, παραγωγή τροφίμων και πολλά άλλα», ανέφερε. «Θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε εποχή της αφθονίας».

Ο Γκέιτς εκτίμησε ότι η ανθρωπότητα θα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις, όπως η αναζήτηση ενός αισθήματος σκοπού και η απόφαση για το πώς θα αξιοποιείται ο επιπλέον ελεύθερος χρόνος. Ωστόσο, θεωρεί ότι οι μεγάλες ελλείψεις αγαθών δεν θα αποτελούν πλέον αντίστοιχο εμπόδιο.

«Είναι δουλειά της νεότερης γενιάς να καταλάβει πώς θα μοιάζει αυτό. Η δική μου προτεραιότητα είναι εάν μπορούμε να περάσουμε αυτή την περίοδο αναταραχής χωρίς υπερβολικά μεγάλες ζημιές», είπε.

Οι υποσχέσεις και οι κίνδυνοι της AI

Οι Big Tech παρουσιάζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως το επόμενο μεγάλο τεχνολογικό σύνορο και ως απαραίτητο βήμα για την πρόοδο της ανθρωπότητας. Υποστηρίζουν ότι μπορεί να οδηγήσει σε ιατρικές ανακαλύψεις, να αυξήσει την παραγωγικότητα, να δώσει ώθηση στις οικονομίες, να καταστήσει βασικά αγαθά περισσότερο προσιτά και να αναλάβει καθημερινές εργασίες, προσφέροντας στους ανθρώπους περισσότερο ελεύθερο χρόνο.

Οι επικριτές της τεχνολογίας, από την άλλη πλευρά, προειδοποιούν για απώλειες θέσεων εργασίας, επιβάρυνση του περιβάλλοντος και των ενεργειακών δικτύων, καθώς και για ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων που συνδέονται με την εκπαίδευση των μοντέλων AI.

Παράλληλα, επισημαίνουν τους κινδύνους για την ιδιωτικότητα και την κυβερνοασφάλεια, ζητήματα που έχουν βρεθεί ακόμη περισσότερο στο επίκεντρο το τελευταίο διάστημα μετά από σειρά περιστατικών που συνδέθηκαν με συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τον Ιούλιο, ένας agent της OpenAI φέρεται να ξέφυγε από το περιβάλλον του και να παραβίασε συστήματα της Hugging Face. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ερευνητική ομάδα σε startup Τεχνητής Νοημοσύνης ανακοίνωσε ότι χρησιμοποίησε το Claude της Anthropic για να αποκτήσει πρόσβαση στη βάση κώδικα της OpenAI.

Η Wall Street Journal ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι το Gemini της Google είχε παραβιάσει τρεις εταιρείες την άνοιξη, ενώ την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, δήλωσε ότι agent της OpenAI απέκτησε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ιστοσελίδα της αυστραλιανής κυβέρνησης το καλοκαίρι.

Την ίδια ώρα, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ζήτησε αυτόν τον μήνα από τον κλάδο να επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης της AI, με το ζήτημα να απασχολεί και άλλες κορυφαίες προσωπικότητες του χώρου, όπως ο Σαμ Άλτμαν και ο Έλον Μασκ.

Χρειάζονται κανόνες και εποπτεία

Από την πλευρά του, ο Γκέιτς έχει ταχθεί υπέρ της θέσπισης δικλίδων ασφαλείας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, εκφράζοντας επανειλημμένα ανησυχίες για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να γίνει κατάχρηση της τεχνολογίας.

Στη συνέντευξή του στο «Meet the Press» υποστήριξε ότι η AI είναι αρκετά ισχυρή ώστε να μπορεί να «προκαλέσει γεγονότα που θα οδηγήσουν σε ένα δισεκατομμύριο θανάτους».

«Χρειάζεται οι αρχές επιβολής του νόμου και οι πολιτικοί να συμμετάσχουν στη συζήτηση για το πώς θα πρέπει να είναι οι δικλίδες ασφαλείας και η εποπτεία», δήλωσε. «Αυτό πρέπει να είναι υποχρεωτικό και θα συνεπάγεται ένα μικρό πρόσθετο βάρος για τον κλάδο, αλλά όχι δραματική επιβράδυνση όσων κάνει».

Ενώ ο Γκέιτς και άλλοι ηγέτες του τεχνολογικού κλάδου στρέφονται προς την αμερικανική κυβέρνηση για τη θέσπιση κανόνων, ο διευθυντής του Γραφείου Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιος, έχει εκφράσει διαφορετική άποψη.

«Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι μιλούν για αυτά τα ζητήματα, για το πόσο φοβούνται σχετικά με το πού μπορεί να οδηγήσει το μέλλον και ίσως θέλουν να υπάρξει μια παύση», δήλωσε ο Κράτσιος στο Fox News Sunday αυτόν τον μήνα.

«Η δική μας θέση είναι ότι, εάν πραγματικά πιστεύετε πως αναπτύσσετε μια τεχνολογία που δεν είναι ασφαλής ή δεν θέλετε να κυκλοφορήσει στον κόσμο, μπορείτε απλώς να σταματήσετε την ανάπτυξή της», πρόσθεσε.

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