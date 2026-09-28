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Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει με ταχύτητα τους όρους στην αγορά εργασίας, δημιουργώντας ένα νέο πεδίο δεξιοτήτων που μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την παραγωγικότητα, αλλά και τις αποδοχές και τις επαγγελματικές προοπτικές. Για τη νεότερη γενιά εργαζομένων, η ικανότητα αξιοποίησης εργαλείων AI εξελίσσεται ήδη σε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με την περίπτωση της 25χρονης πρώην product manager της Microsoft, Μαριάνα Αντάγια, να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

«Ο αριθμός των πραγμάτων και των εργασιών που μπορώ να κάνω, καθώς και η ταχύτητα με την οποία μπορώ να τα ολοκληρώνω, αυξάνουν τελικά την αξία που μπορώ να δημιουργήσω για άλλους ανθρώπους και για τους μετόχους», αναφέρει η επιχειρηματίας με έδρα τη Νέα Υόρκη. Η fintech startup της, quantifAI, βοηθά τους χρήστες να δημιουργούν και να δοκιμάζουν αξιόπιστα μοντέλα μηχανικής μάθησης.

Η Αντάγια έμαθε τις βασικές αρχές της AI στο πανεπιστήμιο, όπου σπούδασε μαθηματικά και επιστήμη υπολογιστών. Άρχισε να χρησιμοποιεί μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, όπως το ChatGPT, αμέσως μόλις έγιναν διαθέσιμα, αξιοποιώντας τα μεταξύ άλλων για προβλέψεις σε αγώνες της Formula 1 ή για να εκτιμά ποια ομάδα θα κατακτούσε την Premier League. Η σημαντικότερη εφαρμογή τους για την ίδια, ωστόσο, ήταν στον προγραμματισμό.

Μετά την αποφοίτησή της το 2023, υπέβαλε αιτήσεις για δεκάδες θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο, από management και software engineering έως design, προτού εξασφαλίσει πρακτική άσκηση στη Microsoft. Εκεί εργάστηκε αρχικά πάνω σε λειτουργίες φωνής και στη συνέχεια δημιούργησε πλαίσια αξιολόγησης και εργαλεία για μοντέλα φωνής που βασίζονται στην AI.

Σήμερα αναπτύσσει προϊόντα που επικεντρώνονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και παρουσιάζει διαδικτυακά στους ακολούθους της τον τρόπο με τον οποίο τα δημιούργησε. Όπως υποστηρίζει, αυτές οι πρακτικές δεξιότητες μπορούν να έχουν μεγαλύτερη αξία από τα τυπικά προσόντα και τις πιστοποιήσεις.

«Εάν έχεις μια πραγματική απόδειξη γι’ αυτό που δημιούργησες και μπορείς να τη δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο, οι άλλοι μπορούν να τη δουν ως χρήσιμο αποδεικτικό στοιχείο», αναφέρει. «Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από οποιοδήποτε μικρό σήμα πιστοποίησης».

Η Αντάγια χρησιμοποιεί πλέον την AI για να προγραμματίζει εργασίες, να συντάσσει απαντήσεις για κάθε email στα εισερχόμενά της, να αναλύει μεγάλους όγκους δεδομένων ή να συγκεντρώνει αναλυτικά στοιχεία από webinars στο Zoom, μεταδίδει το Reuters.

Η γνώση του τρόπου αξιοποίησης της τεχνολογίας μπορεί, όπως υποστηρίζει, να καταστήσει έναν εργαζόμενο απαραίτητο στην επιχείρησή του.

«Αυτό έκανα κι εγώ. Και, πραγματικά, μου έχει ανοίξει πολύ περισσότερες ευκαιρίες από όσες θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ», σημειώνει.

Η Gen Z βλέπει ευκαιρίες στην AI

Σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες γενιές, οι νέοι εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξοι για τον αντίκτυπο που θα έχει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Έρευνα της PwC το 2025, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 2.000 νέοι εργαζόμενοι στη Βρετανία, έδειξε ότι το 67% της Gen Z αναμένει πως η AI θα αυξήσει την παραγωγικότητά του, ενώ σχεδόν οι μισοί θεωρούν ότι θα συμβάλει στην αύξηση των αποδοχών και στην ενίσχυση της εργασιακής τους ασφάλειας.

Ο Μάθιου Τσάνσι, πιστοποιημένος χρηματοοικονομικός σύμβουλος και ιδρυτής της Tax Alpha Companies, εκτιμά ότι ακόμη και τα δωρεάν προγράμματα εκπαίδευσης στην AI μπορούν να προσφέρουν σημαντική αξία.

«Υλικό που στο παρελθόν βρισκόταν πίσω από το τείχος των διδάκτρων είναι πλέον δωρεάν και συχνά δημοσιεύεται από τις ίδιες τις εταιρείες που κατασκευάζουν τα εργαλεία», αναφέρει.

Όταν κάποιος αξιολογεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ο Τσάνσι συνιστά να εξετάζει ποιος το δημιούργησε, πόσο πρόσφατο είναι το περιεχόμενό του και, κυρίως, εάν οδηγεί στην ολοκλήρωση ενός πραγματικού project και όχι απλώς ενός τεστ γνώσεων.

Για όσους επιλέξουν να πληρώσουν για την εκπαίδευσή τους, προτείνει να ελέγξουν πρώτα εάν το κόστος μπορεί να καλυφθεί από τον εργοδότη τους. Όπως σημειώνει, πολλές επιχειρήσεις προσφέρουν τέτοιες παροχές, οι οποίες όμως συχνά δεν αξιοποιούνται από τους εργαζομένους.

Τα τρία βασικά συμπεράσματα

Επενδύστε χρόνο πριν επενδύσετε χρήματα. Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων στην AI μπορεί να αποτελέσει μακροπρόθεσμη επένδυση στην καριέρα, με τον χρόνο που αφιερώνεται στην εκμάθηση να αποδεικνύεται συχνά σημαντικότερος από τα δίδακτρα. Παράλληλα, αξίζει να εξετάζεται εάν ο εργοδότης παρέχει χρηματοδότηση για εκπαίδευση ή άλλες σχετικές παροχές.

Δώστε προτεραιότητα στα projects και όχι στα πιστοποιητικά. Η πρακτική εμπειρία και τα έργα που βελτιώνουν πραγματικές εργασιακές διαδικασίες μπορούν να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα για τους εργοδότες.

Μετατρέψτε τις υψηλότερες αποδοχές σε μακροπρόθεσμη οικονομική ασφάλεια. Εάν η AI συμβάλει στην αύξηση του εισοδήματος, η αποταμίευση ή η επένδυση των επιπλέον χρημάτων πριν από την αύξηση των δαπανών μπορεί να ενισχύσει την οικονομική θέση σε βάθος χρόνου. Η δημιουργία ταμείου έκτακτης ανάγκης, η αποπληρωμή χρεών και η αποταμίευση για τη συνταξιοδότηση αποτελούν βασικές επιλογές.

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