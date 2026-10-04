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Διπλή παρέμβαση στη μισθοδοσία του ιδιωτικού τομέα ενεργοποιείται την 1η Απριλίου 2027, καθώς την ίδια ημερομηνία προγραμματίζονται τόσο η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού όσο και η μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι.

Οι δύο αλλαγές, ωστόσο, δεν θα έχουν την ίδια επίδραση για όλους.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού αφορά άμεσα όσους αμείβονται με τα κατώτατα όρια, ενώ παράλληλα επηρεάζει εργαζομένους που δικαιούνται τριετίες, καθώς αυξάνει τη βάση υπολογισμού των αποδοχών τους.

Από την άλλη πλευρά, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εφαρμόζεται οριζόντια σε όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, άρα αφορά και εργαζομένους με υψηλότερες αποδοχές.

Σήμερα, ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός ανέρχεται σε 920 ευρώ, μετά την αύξηση από τα 880 ευρώ την 1η Απριλίου 2026, ενώ το κατώτατο ημερομίσθιο διαμορφώνεται στα 41,09 ευρώ.

Τα 960 ευρώ παραμένουν σενάριο μέχρι την τελική απόφαση

Παρά τις σχετικές αναφορές, τα 960 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027 δεν αποτελούν ακόμη οριστικά καθορισμένο κατώτατο μισθό.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, από 920 ευρώ σήμερα, μέσω δύο διαδοχικών αυξήσεων.

Στα επίσημα παραδείγματα χρησιμοποιείται ως υπόθεση εργασίας αύξηση κατά 40 ευρώ σε κάθε στάδιο:

από 920 ευρώ σε 960 ευρώ τον Απρίλιο του 2027

από 960 ευρώ σε 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028

Η τελική αναπροσαρμογή για το 2027 θα προκύψει από την προβλεπόμενη διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού.

Μικρότερες κρατήσεις για εργαζομένους, χωρίς μείωση εργοδοτικών εισφορών

Παράλληλα με την αύξηση του κατώτατου, από την 1η Απριλίου 2027 προβλέπεται μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα αποκλειστικά στις εισφορές των εργαζομένων.

Για το τυπικό πακέτο ασφάλισης, οι συνολικές εισφορές μειώνονται από 35,16% σε 34,66%.

Η εισφορά που βαρύνει τον εργαζόμενο περιορίζεται από 13,37% σε 12,87%, ενώ η εργοδοτική εισφορά παραμένει αμετάβλητη στο 21,79%.

Η παρέμβαση έχει δημοσιονομικό κόστος 163 εκατ. ευρώ για το 2027 και 218 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2028.

Ωστόσο, η μείωση του ποσοστού δεν σημαίνει απαραίτητα μικρότερη εισφορά σε απόλυτο ποσό.

Εάν ο κατώτατος αυξηθεί από 920 σε 960 ευρώ, ο εργαζόμενος που σήμερα καταβάλλει περίπου 123 ευρώ τον μήνα σε εισφορές θα καταβάλλει περίπου 123,55 ευρώ με τον νέο μισθό και τον μειωμένο συντελεστή.

Δηλαδή, η αύξηση της μισθολογικής βάσης περιορίζει το όφελος της μείωσης.

Χωρίς την παρέμβαση του 0,5%, η εισφορά στον μισθό των 960 ευρώ θα έφθανε περίπου στα 128,35 ευρώ. Συνεπώς, η αλλαγή αφήνει περίπου 4,80 ευρώ επιπλέον τον μήνα στον εργαζόμενο μόνο από το ασφαλιστικό σκέλος.

Πόσο αυξάνεται το κόστος για τις επιχειρήσεις

Η εικόνα είναι διαφορετική για τις επιχειρήσεις, καθώς οι εργοδοτικές εισφορές δεν μειώνονται.

Με την παραδοχή κατώτατου μισθού 960 ευρώ, το συνολικό μηνιαίο κόστος για έναν εργαζόμενο χωρίς τριετίες αυξάνεται από περίπου 1.120,47 ευρώ σε 1.169,18 ευρώ.

Η επιβάρυνση φτάνει περίπου τα 48,72 ευρώ τον μήνα, έναντι αύξησης του ονομαστικού μισθού κατά 40 ευρώ.

Σε ετήσια βάση, με βάση τις 14 μισθολογικές καταβολές του ιδιωτικού τομέα, η διαφορά προσεγγίζει τα 682 ευρώ ανά εργαζόμενο, πριν από τυχόν ειδικές επιβαρύνσεις ή διαφοροποιήσεις ανά κλάδο.

Οι τριετίες αυξάνουν το όφελος αλλά και το κόστος

Η επίδραση της αύξησης γίνεται μεγαλύτερη για εργαζομένους με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία.

Για όσους αμείβονται με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό, κάθε τριετία αντιστοιχεί σε προσαύξηση 10%, έως τρεις τριετίες και συνολική αύξηση 30%.

Έτσι, για εργαζόμενο με τρεις τριετίες, η αύξηση του βασικού μισθού κατά 40 ευρώ μετατρέπεται σε 52 ευρώ επιπλέον μικτές αποδοχές, καθώς εφαρμόζεται πάνω στον ήδη προσαυξημένο μισθό.

Το πρόσθετο κόστος για τον εργοδότη φτάνει περίπου τα 63,3 ευρώ τον μήνα ή περίπου 887 ευρώ σε ετήσια βάση με 14 καταβολές.

Ποιο θα είναι το τελικό ποσό στην τσέπη των εργαζομένων

Το καθαρό όφελος δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς εξαρτάται από παράγοντες όπως:

η ηλικία

ο αριθμός των τέκνων

η φορολογική κλίμακα

Από το 2026 ισχύουν διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές για νέους έως 25 ετών και για ηλικίες 26-30 ετών, καθώς και διαφοροποιήσεις ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα.

Στο κυβερνητικό παράδειγμα, ένας 23χρονος χωρίς τριετίες, με αύξηση του κατώτατου στα 960 ευρώ, βλέπει τις καθαρές αποδοχές του να αυξάνονται από 797 ευρώ σε 836 ευρώ τον μήνα.

Αντίστοιχα, εργαζόμενος 34 ετών χωρίς τέκνα και με τρεις τριετίες μεταβαίνει από 1.196 ευρώ σε 1.248 ευρώ μικτά και από περίπου 959 ευρώ σε 999 ευρώ καθαρά.

Τα ποσά αυτά αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα και όχι ενιαία καθαρή αύξηση για όλους τους εργαζομένους.

Η μείωση εισφορών αφορά εκατομμύρια μισθωτούς

Σε αντίθεση με την αύξηση του κατώτατου μισθού, η μείωση των εισφορών έχει πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια, καθώς αφορά όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Για εργαζόμενο με σταθερές μικτές αποδοχές 1.500 ευρώ, η μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα αντιστοιχεί σε περίπου 7,50 ευρώ μικρότερη κράτηση τον μήνα πριν από την επίδραση της φορολογίας.

Στα 2.000 ευρώ μικτά, το όφελος ανέρχεται σε περίπου 10 ευρώ τον μήνα, ενώ στα 3.000 ευρώ φτάνει τα 15 ευρώ.

Η 1η Απριλίου 2027 διαμορφώνεται έτσι ως κομβική ημερομηνία για τη μισθοδοσία του ιδιωτικού τομέα.

Η τελική αύξηση του κατώτατου μισθού παραμένει ανοιχτή και θα κριθεί από τη θεσμοθετημένη διαδικασία, όμως δύο αλλαγές έχουν ήδη δρομολογηθεί: η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και η μείωση των εισφορών των εργαζομένων κατά 0,5 μονάδα.

Επόμενος στόχος είναι η άνοδος του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

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