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Ο Όμιλος EPSILONNET απέσπασε 17 σημαντικές διακρίσεις στα BITE Awards 2026, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική παρουσία του στον χώρο της τεχνολογίας και του επιχειρηματικού λογισμικού. Κορυφαία στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η κατάκτηση της διάκρισης «Software Company of the Year 2026», μία από τις σημαντικότερες αναγνωρίσεις του θεσμού, που αναδεικνύει τη σταθερή επένδυση του Ομίλου στην τεχνολογική καινοτομία, την ανάπτυξη σύγχρονων λύσεων και την υλοποίηση σύνθετων έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Οι φετινές βραβεύσεις αφορούν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών λύσεων και έργων του Ομίλου, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές και διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη σημασία έχουν, παράλληλα, οι διακρίσεις που αφορούν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου για την ενσωμάτωση του Agentic AI στο επιχειρηματικό λογισμικό. Η EPSILONNET επενδύει συστηματικά στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, εξελίσσοντας το business software από ένα εργαλείο εκτέλεσης διαδικασιών σε έναν έξυπνο συνεργάτη της επιχείρησης, που μπορεί να υποστηρίζει τους επαγγελματίες στην καθημερινή τους εργασία, να αξιοποιεί δεδομένα και να συμβάλλει στη λήψη ταχύτερων και πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Συγκεκριμένα, οι βραβεύσεις του Ομίλου αφορούσαν τα εξής:

PYLON Hybrid για την υλοποίηση έργων στις εταιρείες: Super Market Γουντσίδης, Κρέατα Αττικής, Egnatia Aviation και Metron Energy

EPSILON DIGITAL & myDATA Hub για την υλοποίηση έργου στην Υδρόγειο Ασφαλιστική

Microsoft Dynamics 365 Business Central Cloud για την υλοποίηση έργου στην ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Mosay Kos all-Suite Hotel με λύσεις της EPSILON HOSPITALITY

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στην Ελλάδα στην ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Epsilon Data Vault, την anti-ransomware προστασία και backup λύση για λογιστικά γραφεία

SwiftTix AI, προηγμένη τεχνολογία υποστήριξης πελατών

EPSILON FINANCIALS, τον Έξυπνο Ψηφιακό Βοηθό

Το PYLON FLEX ως κορυφαία SaaS & AI ERP λύση της αγοράς

To πλήρες Portfolio καινοτόμων λύσεων καθώς και την στρατηγική θέση του Ομίλου ως cloud provider

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ομίλου EPSILONNET με κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και της συστηματικής επένδυσης τόσο στο R&D όσο και στους ανθρώπους του.

Η παρουσία του Ομίλου EPSILONNET στα BITE Awards 2026 ήταν διττή, καθώς πέρα από τις σημαντικές διακρίσεις που απέσπασε, αποτέλεσε και φέτος τον Χορηγό Τίτλου της διοργάνωσης. Με τη φετινή υποστήριξή του για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Όμιλος επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή του στην ανάδειξη και ενίσχυση της τεχνολογικής καινοτομίας και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελλάδα.



Η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου EPSILONNET, κα Βασιλική Αναγνώστου δήλωσε σχετικά:

«Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς η φετινή αναγνώριση στα BITE Awards 2026, με 17 διακρίσεις και κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του “Software Company of the Year 2026”. Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν σημαντική επιβεβαίωση της σταθερής προσήλωσής μας στην τεχνολογική αριστεία, την καινοτομία και τη δημιουργία λύσεων που προσφέρουν πραγματική αξία στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, το γεγονός ότι ανάμεσα στις φετινές μας διακρίσεις βρίσκονται και λύσεις που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Η AI αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς πυλώνες της τεχνολογικής μας στρατηγικής και επενδύουμε συστηματικά στην ενσωμάτωσή της στο επιχειρηματικό λογισμικό, με στόχο να μετατρέψουμε τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας σε ουσιαστικά εργαλεία για την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Σε αυτή τη νέα εποχή του Agentic AI–Powered Business Software, η EPSILONNET συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, έχοντας στο επίκεντρο τους ανθρώπους, τους συνεργάτες και τους πελάτες της. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την ομάδα της EPSILONNET, τους συνεργάτες και τους πελάτες μας, που με τη συμβολή και την εμπιστοσύνη τους κάνουν πράξη το όραμά μας για ένα σύγχρονο, τεχνολογικά προηγμένο και αναπτυξιακό μέλλον για την ελληνική επιχειρηματικότητα.»

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