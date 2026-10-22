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Η OpenAI βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση ενός νέου γύρου χρηματοδότησης, ο οποίος θα μπορούσε να ανεβάσει την αποτίμηση του κολοσσού της τεχνητής νοημοσύνης πάνω από το 1 τρισ. δολάρια, ενόψει μιας πιθανής αρχικής δημόσιας προσφοράς μετοχών (IPO).

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNBC, η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο επιδιώκει να αντλήσει έως 30 δισ. δολάρια, με αποτίμηση που φτάνει τα 1,25 τρισ. δολάρια. Το συγκεκριμένο ποσό αφορά την αξία της εταιρείας πριν από την προσθήκη των νέων κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν.

Επικεφαλής του νέου γύρου χρηματοδότησης βρίσκονται επενδυτές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε συνεργασία με την επενδυτική εταιρεία Coatue, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η OpenAI ενημέρωσε την Πέμπτη τους υποψήφιους επενδυτές ότι επιδιώκει να εξασφαλίσει τις απαραίτητες υπογραφές έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Ωστόσο, το τελικό ύψος της χρηματοδότησης παραμένει υπό διαμόρφωση.

Η νέα κεφαλαιακή ενίσχυση παρουσιάζεται ως μια «ευκαιριακή» ενδιάμεση χρηματοδότηση, η οποία θα λειτουργήσει ως γέφυρα πριν από μια ενδεχόμενη εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Όπως έχει αναφέρει στους εργαζομένους η οικονομική διευθύντρια της OpenAI, Σάρα Φράιαρ, η δημόσια εγγραφή της εταιρείας εκτιμάται ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2027.

Παράλληλα με τη νέα επένδυση, η OpenAI βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία θα της εξασφαλίσει πρόσβαση σε μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τις υπολογιστικές δυνατότητες της εταιρείας, καθώς συνεχίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου οι ανάγκες για υποδομές και επεξεργαστική ισχύ αυξάνονται διαρκώς.

Η προσπάθεια άντλησης νέων κεφαλαίων πραγματοποιείται, πάντως, σε μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων στις αγορές τεχνολογίας. Οι ανησυχίες γύρω από την CoreWeave, σε συνδυασμό με τα ερωτήματα για τις μελλοντικές συνθήκες χρηματοδότησης καθώς αυξάνονται τα επιτόκια, έχουν ενισχύσει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Την ίδια στιγμή, η αναμενόμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό τεστ για την επενδυτική ζήτηση στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η OpenAI έχει ήδη καταθέσει εμπιστευτικά τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την πιθανή δημόσια διαπραγμάτευση των μετοχών της.