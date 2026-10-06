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Με αύξηση πωλήσεων 8,6% έκλεισε το Εννεάμηνο του 2026 για την Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 63,7 εκατ. ευρώ, έναντι 58,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής κατά τη διάρκεια του έτους επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία της Εταιρείας προς την επίτευξη του στόχου για διψήφια αύξηση του κύκλου εργασιών το 2026, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. Παράλληλα, οι εξαγωγές αντιπροσώπευσαν το 56% των συνολικών πωλήσεων, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό διεθνή προσανατολισμό και την εξωστρέφεια της Εταιρείας.

Όσον αφορά την συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας της Εταιρείας, η κατανομή των εσόδων για το Εννέαμηνο 2026 διαμορφώθηκε ως εξής:

29% από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 13% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά ,

, 44% από παραγωγές για τρίτους ,

, 14% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Για το σύνολο του 2026, η Διοίκηση της Παπουτσάνης επιβεβαιώνει την εκτίμησή της για διψήφια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών, με βασικούς μοχλούς:

τη διεύρυνση νέων και υφιστάμενων συνεργασιών,

τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των επωνύμων προϊόντων, και

τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις μεταβολές στον Ευρωπαϊκό παραγωγικό χάρτη, ιδιαίτερα στους τομείς των παραγωγών για τρίτους και σαπωνομαζών.

Για το σύνολο του έτους, η Εταιρεία αναμένει να διατηρήσει τη θετική της πορεία, παρά το ιδιαίτερα ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι διαταραχές στις ενεργειακές και εμπορικές ροές διατηρούν σε υψηλά επίπεδα το κόστος ενέργειας, καυσίμων και μεταφορών, ενώ παράλληλα ασκούν πιέσεις στις τιμές επιμέρους πρώτων υλών. Η περαιτέρω εξέλιξη των συνθηκών αυτών ενδέχεται να επηρεάσει το κόστος παραγωγής και εφοδιασμού, καθώς και το ευρύτερο καταναλωτικό περιβάλλον.

Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ενεργεί έγκαιρα, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων στο κόστος και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης τροφοδοσίας και λειτουργίας της.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 11% στο Εννεάμηνο 2026, με ανάπτυξη τόσο στην ελληνική όσο και στις διεθνείς αγορές. Οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 10%, ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία των εξαγωγών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 23% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Σε επίπεδο προϊοντικών κατηγοριών, την ανάπτυξη οδήγησε η Οικιακή Φροντίδα, με αύξηση 21%, ενώ οι κατηγορίες Προσωπικής Περιποίησης συνέχισαν επίσης ανοδικά, σημειώνοντας αύξηση 5%.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Η συνολική εικόνα της κατηγορίας επηρεάστηκε από τη μειωμένη δραστηριότητα στις παραγωγές ξενοδοχειακών προϊόντων για τρίτους, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε υψηλή περσινή βάση, λόγω spot παραγωγών για την κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένου πελάτη το Α’ τρίμηνο του 2025.

Συνολικά, η κατηγορία διαμορφώθηκε σε επίπεδα κατά 6% χαμηλότερα σε σχέση με το 2025, με την υποκατηγορία των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων να συνεχίζει να διευρύνει την πελατειακή της βάση σε Ελλάδα και εξωτερικό, σημειώνοντας ανάπτυξη κατά 10% το Εννεάμηνο του 2026.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ): Οι πωλήσεις της κατηγορίας αυτής, η οποία αντιπροσωπεύει το 44% του συνολικού τζίρου, σημείωσαν αύξηση 11% σε σχέση με το Εννεάμηνο 2025, η οποία συνδέεται κυρίως με την ανάπτυξη υφιστάμενων συνεργασιών αλλά και την επέκταση σε νέες συνεργασίες.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΠΩΝΟΜΑΖΩΝ: Οι πωλήσεις σαπωνομαζών παρουσίασαν αύξηση κατά 11% και προβλέπεται να διατηρήσουν τη θετική αυτή δυναμική για το υπόλοιπο του έτους.

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