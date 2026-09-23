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Η PCT S.A. (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.), θυγατρική της COSCO SHIPPING Ports Ltd, προκηρύσσει για τρίτη συνεχή χρονιά το Πρόγραμμα Υποτροφιών, συνολικού ύψους 20.000 ευρώ, συνεχίζοντας τη στήριξη νέων των Δήμων Περάματος και Κερατσινίου-Δραπετσώνας κατά την έναρξη της ακαδημαϊκής τους πορείας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών 2026 θα χορηγηθούν πέντε υποτροφίες, αξίας 4.000 ευρώ η καθεμία. Τέσσερις υποτροφίες θα απονεμηθούν σε πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες από Ελληνικά Δημόσια Λύκεια του Δήμου Περάματος και μία σε πρωτοετή φοιτητή/φοιτήτρια από τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας ή σε δημότες των παραπάνω Δήμων που έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικά Δημόσια Λύκεια και πέτυχαν υψηλές επιδόσεις στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου 2026.

Η συνέχιση του Προγράμματος Υποτροφιών αναδεικνύει τη σταθερή δέσμευση της PCT για τη στήριξη της εκπαίδευσης και της νέας γενιάς στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα κοινωνικής συνεισφοράς της εταιρείας, στο πλαίσιο του οποίου η PCT υλοποιεί διαχρονικά στοχευμένες δράσεις και συνεργασίες για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας και τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους. Μέσα από το Πρόγραμμα Υποτροφιών, η εταιρεία επιβραβεύει την ακαδημαϊκή προσπάθεια και υποστηρίζει τους νέους στα πρώτα βήματα των σπουδών τους, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την τοπική κοινωνία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 23 Οκτωβρίου 2026, μέσω της ιστοσελίδας της PCT, www.pct.com.gr/scholarships, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στην προκήρυξη του Προγράμματος. Η επιλογή των υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί βάσει βαθμολογικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δήλωσε σχετικά:

«To Πρόγραμμα Υποτροφιών αποτελεί πλέον σταθερή πρωτοβουλία της PCT για τη νέα γενιά και τις τοπικές κοινωνίες. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση δημιουργεί ευκαιρίες και προοπτικές και μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επιδιώκουμε να αναγνωρίζουμε την προσπάθεια των νέων και να τους στηρίζουμε σε ένα σημαντικό νέο ξεκίνημα, την ακαδημαϊκή τους πορεία. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε με συνέπεια σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν ουσιαστικό και διαχρονικό θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής και την υποβολή αιτήσεων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της PCT: www.pct.com.gr/scholarships ή επικοινωνήστε με το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Αειφόρου Ανάπτυξης της PCT στο email: scholarships@pct.com.gr.