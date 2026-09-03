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Η αντιπαράθεση μεταξύ διοίκησης και συνδικάτων για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Volkswagen φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα της γερμανικής βιομηχανίας: την 35ωρη εβδομάδα εργασίας.

Καθώς η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αναζητά τρόπους να μειώσει το κόστος παραγωγής και να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από φθηνότερα μοντέλα του εξωτερικού, αρκετοί υποστηρίζουν ότι η αύξηση του χρόνου εργασίας θα μπορούσε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα.

Ωστόσο, εργαζόμενοι και αναλυτές εκτιμούν ότι η μεγαλύτερη διάρκεια εργασίας δεν απαντά στο βασικό πρόβλημα της εταιρείας, το οποίο αφορά κυρίως την υποτονική ζήτηση και την πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα.

Τι είναι η 35ωρη εβδομάδα εργασίας

Η 35ωρη εβδομάδα εργασίας αποτελεί το πρότυπο πλήρους απασχόλησης για πολλούς εργαζόμενους στη γερμανική μεταλλουργική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένου σημαντικού τμήματος της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το μοντέλο αυτό προέκυψε μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις της ισχυρής συνδικαλιστικής οργάνωσης IG Metall κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, έπειτα από σειρά απεργιακών κινητοποιήσεων. Το σύνθημα της εποχής ήταν «περισσότερος χρόνος για να ζεις, να αγαπάς και να γελάς».

Σήμερα, όμως, η συζήτηση έχει αλλάξει. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες υποστηρίζουν ότι το υψηλό κόστος παραγωγής στη Γερμανία περιορίζει την κερδοφορία τους, την ώρα που κατασκευαστές από την Ασία κερδίζουν μερίδιο αγοράς.

Ποιοι ζητούν αλλαγή στο μοντέλο

Στη Σαξονία, όπου το εργοστάσιο της Volkswagen στο Τσβικάου βρίσκεται αντιμέτωπο με πιθανές αλλαγές, ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Μίχαελ Κρέτσμερ έχει δηλώσει ότι η μετάβαση σε 40ωρη εβδομάδα εργασίας θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά.

Παράλληλα, έχει αναφερθεί θετικά στις προσπάθειες της Mercedes-Benz, όπου η διοίκηση πιέζει τα συνδικάτα για μεγαλύτερο χρόνο εργασίας χωρίς αντίστοιχη αύξηση μισθών.

Τόσο ο Κρέτσμερ όσο και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχουν υποστηρίξει ότι το σημερινό μοντέλο εργασίας επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα της γερμανικής οικονομίας. Ωστόσο, οποιαδήποτε αλλαγή στις συμβάσεις εργασίας απαιτεί συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

Το υψηλό κόστος των Γερμανών εργαζομένων

Σύμφωνα με στοιχεία για την αυτοκινητοβιομηχανία, το κόστος εργασίας στη Γερμανία συγκαταλέγεται στα υψηλότερα παγκοσμίως.

Το κόστος ανά όχημα ανέρχεται περίπου στα 3.307 δολάρια, έναντι 955 δολαρίων στην Ισπανία και 597 δολαρίων στην Κίνα. Οι αναλυτές αποδίδουν τη διαφορά στην ισχυρή παρουσία των συνδικάτων και στο αυστηρό πλαίσιο προστασίας της εργασίας.

Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η αύξηση της εβδομαδιαίας απασχόλησης από 35 σε 40 ώρες, με τις ίδιες αποδοχές, θα μπορούσε να μειώσει το κόστος εργασίας περίπου κατά 13%, βοηθώντας τα γερμανικά εργοστάσια να διατηρήσουν ή ακόμη και να αυξήσουν την παραγωγή τους.

Άλλοι, όμως, εκτιμούν ότι πέντε επιπλέον ώρες εργασίας την εβδομάδα δεν αρκούν για να καλύψουν το δομικό χάσμα με χώρες χαμηλότερου κόστους, όπως η Κίνα.

Η Volkswagen χρειάζεται διαφορετική λύση

Η Volkswagen βρίσκεται ήδη σε διαδικασία μείωσης της πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας στην Ευρώπη, η οποία αντιστοιχεί περίπου σε 500.000 οχήματα ετησίως, ενώ εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο κλεισίματος τεσσάρων γερμανικών εργοστασίων.

Για τα συνδικάτα, το πρόβλημα δεν είναι ότι οι εργαζόμενοι δουλεύουν λίγες ώρες, αλλά ότι η εταιρεία δεν διαθέτει επαρκή ζήτηση για τα προϊόντα της.

Η IG Metall, που εκπροσωπεί την πλειονότητα των εργαζομένων της Volkswagen στη Γερμανία, έχει ήδη απορρίψει τις προτάσεις για αύξηση του χρόνου εργασίας ενόψει των νέων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, επικαλείται προηγούμενες συμφωνίες συνεργασίας με τη διοίκηση. Το 1994, για παράδειγμα, εργαζόμενοι και εταιρεία συμφώνησαν σε μείωση αποδοχών και τετραήμερη εβδομάδα 28,8 ωρών, προκειμένου η Volkswagen να κερδίσει χρόνο για αναδιάρθρωση και εφαρμογή πιο αποδοτικών μεθόδων παραγωγής.

Η συμφωνία αυτή βοήθησε τότε την εταιρεία να ξεπεράσει μια σοβαρή κρίση πωλήσεων, η οποία απειλούσε περίπου 30.000 θέσεις εργασίας.

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