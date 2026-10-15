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Στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά μεταχειρισμένων επίπλων επενδύει η Ikea, διευρύνοντας τις δραστηριότητές της πέρα από την πώληση καινούργιων προϊόντων. Ο σουηδικός κολοσσός σχεδιάζει να επεκτείνει στο διαδίκτυο την υπηρεσία επαναγοράς επίπλων, δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερες δυνατότητες να πουλούν αντικείμενα που δεν χρειάζονται πλέον.

Η νέα υπηρεσία θα δοκιμαστεί αρχικά στην Ισπανία και την Πορτογαλία πριν από το τέλος Δεκεμβρίου, με προοπτική να επεκταθεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά.

Η εταιρεία διαθέτει ήδη πρόγραμμα επαναγοράς μεταχειρισμένων επίπλων στα φυσικά καταστήματά της, μεταξύ άλλων και στη Βρετανία, προσφέροντας στους πελάτες κουπόνια ως αντάλλαγμα. Με τη διαδικτυακή επέκταση επιδιώκει να προσεγγίσει μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών και να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στην αγορά προϊόντων δεύτερου χεριού.

Σύμφωνα με την Guardian, η κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Ikea, η οποία επιχειρεί να ανταγωνιστεί πλατφόρμες όπως η Vinted και το eBay, αξιοποιώντας τη δημοτικότητα των δικών της προϊόντων.

Πώς θα λειτουργεί η νέα αγορά μεταχειρισμένων επίπλων

Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, οι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα επιβράβευσης της Ikea θα μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν απευθείας μεταξύ τους μεταχειρισμένα προϊόντα της εταιρείας.

Στην υπηρεσία θα περιλαμβάνονται δημοφιλή έπιπλα, όπως οι βιβλιοθήκες και οι μονάδες αποθήκευσης Kallax, καθώς και οι συρταριέρες Malm.

Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, με τους αγοραστές και τους πωλητές να επικοινωνούν απευθείας για να συμφωνήσουν τις λεπτομέρειες της αγοράς και τον τρόπο παραλαβής ή παράδοσης των προϊόντων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η χρήση της υπηρεσίας προβλέπεται να είναι αρχικά δωρεάν. Σε μεταγενέστερο στάδιο, ωστόσο, σχεδιάζεται η επιβολή τέλους προστασίας αγοραστή περίπου 5% επί της αξίας του προϊόντος.

Η Ikea εξετάζει παράλληλα τρόπους για να διευκολύνει τις παραδόσεις, καθώς στην αρχική φάση η σχετική συνεννόηση θα γίνεται αποκλειστικά μεταξύ των συναλλασσόμενων.

Για να απλοποιήσει τη διαδικασία πώλησης, η εταιρεία θα παρέχει έτοιμες περιγραφές προϊόντων και προτεινόμενες τιμές, περιορίζοντας τον χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία μιας αγγελίας.

Επιπλέον 15% για όσους επιλέγουν δωροκάρτα

Ένα από τα βασικά κίνητρα που προσφέρει η Ikea αφορά τον τρόπο πληρωμής των πωλητών.

Όσοι επιλέγουν να εισπράξουν την αξία του μεταχειρισμένου επίπλου τους μέσω δωροκάρτας Ikea θα λαμβάνουν επιπλέον 15% επί της τιμής πώλησης.

Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία επιδιώκει να ενθαρρύνει την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων της, διατηρώντας παράλληλα τους καταναλωτές στο δικό της εμπορικό οικοσύστημα.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με τη γενικότερη αλλαγή στις αγοραστικές συνήθειες, καθώς ολοένα περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται σε μεταχειρισμένα είδη για να περιορίσουν τις δαπάνες τους.

«Η αγορά μεταχειρισμένων προϊόντων συνεχώς αναπτύσσεται. Πλέον έχει αποκτήσει πραγματικά σημαντική θέση», δήλωσε στην Guardian ο Greg Lucas, διευθυντής βιωσιμότητας της Ikea για τη Βρετανία και την Ιρλανδία.

Όπως σημείωσε, η αγορά προϊόντων δεύτερου χεριού αποτελεί πλέον μια διαδεδομένη πρακτική, καθώς έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές επιλέγουν να επιπλώσουν τα σπίτια τους.

Αγορά άνω των 5,3 δισ. ευρώ στη Βρετανία

Τα οικονομικά μεγέθη εξηγούν το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μεγάλων αλυσίδων λιανικής για τα μεταχειρισμένα προϊόντα.

Στη Βρετανία, η αγορά μεταχειρισμένων ειδών για το σπίτι έχει ξεπεράσει σε αξία τα 4,5 δισ. λίρες, περίπου 5,32 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 6,5%.

Η Ikea εκτιμά ότι τα μεταχειρισμένα προϊόντα θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν το 16% της βρετανικής αγοράς οικιακών ειδών έως το επόμενο έτος.

Η συγκεκριμένη προοπτική δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ιδιαίτερα για εταιρείες που διαθέτουν ήδη ισχυρή αναγνωρισιμότητα και μεγάλη εγκατεστημένη βάση προϊόντων στα νοικοκυριά.

Για την Ikea, η μεταπώληση επίπλων μπορεί να αποτελέσει μια πρόσθετη δραστηριότητα, η οποία θα ενισχύσει τη σχέση της με τους καταναλωτές και θα παρατείνει τον κύκλο ζωής των προϊόντων της.

Ο ανταγωνισμός με Vinted και eBay

Η στροφή της Ikea στα μεταχειρισμένα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά προϊόντων δεύτερου χεριού μετατρέπεται σε σημαντικό πεδίο ανταγωνισμού για το λιανεμπόριο.

Η Vinted, η οποία ξεκίνησε ως διαδικτυακή πλατφόρμα μεταπώλησης ρούχων, έχει διευρύνει τις δραστηριότητές της σε είδη οικιακής χρήσης και ηλεκτρονικά προϊόντα.

Αντίστοιχες δυνατότητες προσφέρουν το Facebook Marketplace και άλλες πλατφόρμες αγοραπωλησιών μεταξύ ιδιωτών.

Παράλληλα, το eBay ενίσχυσε τη θέση του στην αγορά μεταχειρισμένων ειδών μόδας με την εξαγορά της βρετανικής πλατφόρμας Depop έναντι 1,2 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιεύματος.

Η δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς αποτυπώνεται και στον κλάδο της ένδυσης, όπου τα μεταχειρισμένα προϊόντα αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 10% των παγκόσμιων πωλήσεων μόδας.

Η είσοδος της Ikea με μια πιο οργανωμένη διαδικτυακή υπηρεσία δείχνει ότι η μεταπώληση δεν αποτελεί πλέον μια περιφερειακή δραστηριότητα, αλλά εξελίσσεται σε σημαντικό τμήμα της στρατηγικής μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων.

Για τον σουηδικό όμιλο, το στοίχημα είναι διπλό: να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση για οικονομικότερα έπιπλα και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες πωλήσεων από προϊόντα που βρίσκονται ήδη στα σπίτια των καταναλωτών.

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